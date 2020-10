Me Naiset

Hoi hesalainen! Oletko tullut miettineeksi, että 5 minuutin odotusaika ei ole sittenkään niin pitkä?

Helsinki on Suomen pääkaupunki – sitä ei käy kenenkään kiistäminen.

Joskus ulkopaikkakuntalaisia kuitenkin ihmetyttää helsinkiläisten Helsinki-keskeisyys. Saattaa vaikuttaa siltä, että pääkaupungissamme istuvat päättäjät ja siellä asuvat tavallisetkaan ihmiset eivät aina ihan ymmärrä, mitä heidän boksinsa ulkopuolella tapahtuu.

Listasimme tähän juttuun yksitoista asiaa, joista pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat ajattelevat usein hiukan eri tavalla kuin helsinkiläiset.

1. ”Hesa” ja ”raitsikka” ovat kelpo sanoja

Hesa ei ole yhtään sen huonompi sana kuin stadi. Se, mitä sanaa tai murretta käyttää, ei tee kenestäkään sen huonompaa tai parempaa, tyhmempää tai fiksumpaa kuin muutkaan.

2. Myös kehä kolmosen ulkopuolella on elämää

Koko muu Suomi ei tosiaan ole pelkkää maaseutua. Ja ei, poroja ei käpöttele ruuhkaksi asti puolivälissä Suomea. Jos kysyy kajaanilaiselta, onko tällä poroja lemmikkinä, saattaa saada syystäkin hiukan hölmistyneitä katseita vastaukseksi.

Eikä muuten sovi unohtaa, että moni maamme menestyneimmistä ihmisistä on kotoisin ihan muualta kuin Helsingistä. Pikkukaupungeista löytyy myös runsaasti todellisia kulinaristisia aarteita.

3. 5 minuutin odotusaika ei ole pitkä

Helsinkiläisillä tuntuu aina olevan kiire metroon tai linja-autoon, vaikka niitä metroja ja linkkuja kulkee muutaman minuutin välein.

Monessa Suomen kolkassa myöhästynyt saa odottaa seuraavaa julkista liikenneajoneuvoa useamman tunnin – sikäli mikäli julkista liikennettä edes on.

4. Helsingin julkinen liikenne on aika loistava

Toki HSL:n uudistukset, Hämeentien remontit, Länsimetrot ja kehäradat voivat hämmentää. Loppupeleissä Helsingin julkinen liikenne on kuitenkin myös kansainvälisesti vertailtuna mainio. Autoa ei oikeastaan tarvitse.

5. Hesassa kaikki on mahdottoman lähellä

Ruuhkat saattavat toki pidentää paikasta toiseen siirtymiseen kuluvaa aikaa Helsingissä. Asiat kannattaa kuitenkin laittaa mittasuhteisiin.

Kolttasaamelaisten kulttuuriyhdistys Saa’mi Nue’tt ry julkaisi vuonna 2012 Facebook-sivullaan kuvan, joka havainnollisti etäisyyksiä peruspalveluihin. Siinä esitettiin, kuinka kauas Helsingistä tarvitsisi lähteä, jotta matka vastaisi sitä, jonka Inarin kuntaan kuuluvalla Sevettijärvellä asuva joutuu tekemään.

Apteekkiin oli Sevettijärveltä tuolloin noin 150 kilometrin matka. Se on yhtä pitkä matka kuin Helsingistä Haminaan. Rautatieasemalle ja synnytyssairaalaan oli noin 470 kilometrin matka – siis yhtä pitkälti kuin Helsingistä Iisalmeen tai Pietarsaareen.

6. Luonnon voi ymmärtää monella tapaa

Muualta Suomesta muuttava saattaa asuntotarjontaa katsoessaan pettyä karvaasti, kun luvattu ”luonnonläheinen sijainti” tarkoittaa rakennettua viheraluetta, parin kilometrin latua tai kerrostalon ikkunasta pilkottavaa merta.

Monelle luonnonläheisyys tarkoittaa ennemminkin koskematonta metsää. Tai vähintään paikkaa, jossa ei ole muita ihmisiä mailla halmeilla.

7. Viikonloppureissu ulkomaille ei ole kaikille viikonloppureissu

Ikään kuin Helsingin omassa tapahtumatarjonnassa ei olisi tarpeeksi, sieltä on myös helppoa tehdä pitkiä viikonloppureissuja ulkomaille.

Jos vastaavaa ehdottaa etäämmällä asuvalle ystävälleen, ei kannata ihmetellä, jos vastaanotto ei ole valtaisan innostunut. Monesta paikasta pelkästään lentokentälle pääsemiseen menee koko päivä. Junaliput Suomen sisällä saattavat myös maksaa enemmän kuin lennot Espanjaan.

8. Ei ole ihme, jos ei ole käynyt Tallinnassa tai Ruotsissa

Jos joutuu joka tapauksessa matkustamaan puoli Suomea, miksi sen jälkeen menisi tunnin laivamatkan päähän samoihin lämpötiloihin ja trendikahviloihin, joita Helsingissäkin on?

Samalla vaivalla voi lähteä saman tien kunnon reissuun. Myös ekologisemmin junalla jatkaen pääsee pidemmällekin Eurooppaan.

9. Hyväkuntoiset kadut ovat etuoikeus

Helsinkiläiset valittavat siitä, että katuja korjataan kesäisin tajuamatta, miten hienoa on, että sellaistakin voidaan tehdä. Maakunnissa voikukat saavat kasvaa vapaasti asfaltin läpi ja julkiset rakennukset rapistua. Raha ei välttämättä riitä kunnostuksen kaltaiseen luksukseen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla 07/2019 ja sitä on päivitetty 16.10.2020.