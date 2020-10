Se, kuinka vakavasti viranomaiset tai tuomioistuimet suhtautuvat dickpicien lähettämiseen, saattaa vaihdella eri paikkakunnilla. – Jossain päin Suomea voidaan ajatella, että pojat on poikia, kun taas toisaalla sama asia ei olisi missään tapauksessa hyväksyttävää, Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen kertoo.

Ei-toivottujen sukuelinten kuvien eli dickpicien lähettämisestä ja vastaanottamisesta on tullut sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa deittisovelluksissa arkipäivää etenkin nuorille naisille.

Seksuaalineuvoja ja Sua varten somessa -tiimin vetäjä Anni Pätilä kertoi aiemmin Me Naisille, että jopa 12-vuotiaat ovat saaneet puhelimeensa alastonkuvia.

Mikäli ei-toivotun kuvan vastaanottaja on alle 16-vuotias, poliisi tutkii, loukkaako kuva lapsen tai nuoren seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jos näin on, on kyseessä olla alaikäiseen kohdistuva häirintärikos. Alaikäisen kohdalla fyysistä kanssakäymistä ei vaadita, jotta rikoksen tunnusmerkit lapsen seksuaalisen ahdistelun kohdalla täyttyvät.

Jos viestinsaaja on aikuinen, Suomen lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä seksuaalisesti loukkaavan kuvan lähettämiselle omaa rikosnimikettä. Ei-toivottujen intiimikuvien lähettäminen toiselle aikuiselle ei ole tällä hetkellä lain silmissä myöskään seksuaalista ahdistelua.

Tällä hetkellä seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkit täyttyvät vain tapauksissa, joihin on sisältynyt koskettelua tai muuta fyysistä kanssakäymistä.

Tähän on suunnitteilla muutos. Oikeusministeriön asettama työryhmä on tehnyt lakiesityksen, johon on kirjoitettu auki, että kuvien ja viestien lähettäminen sekä kuvien ottaminen ja itsensä paljastaminen olisivat seksuaalista ahdistelua.

– Jo voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa kuitenkin puuttumisen kuvien lähettelyyn joissakin tapauksissa, kertoo Helsingin poliisin komisario Jarmo Heinonen.

Mikäli kuvia on lähetetty useita, kyseeseen voi tulla tietoliikenteen häirintä. Jos lähettäjä haluaa tietoisesti loukata vastaanottajaa, kyseessä voi olla kunnianloukkaus. Joissain tapauksissa kuvien lähettäjälle voidaan määrätä lähestymiskielto.

Mikään edellä mainituista toimista ei täysikäisen vastaanottajan kohdalla kuitenkaan tunnista teon seksuaalista luonnetta.

Poliisin suhtautuminen voi vaihdella eri puolilla Suomea

Esitutkinnassa pyritään ymmärtämään sekä tekijän motiiveja että uhrin kokemusta. Onko henkilö lähettänyt kuvan ajatellen että vastaanottaja ilahtuu? Kuinka ahdistavalta kuvan vastaanottaminen on tuntunut?

” Maan sisällä on kulttuurieroja.”

Se, kuinka vakavasti viranomaiset tai tuomioistuimet suhtautuvat ei-toivottujen intiimikuvien lähettämiseen, saattaa Heinosen mukaan vaihdella eri paikkakunnilla.

– Maan sisällä on kulttuurieroja. Jossain päin Suomea voidaan ajatella, että pojat on poikia, kun taas toisaalla sama asia ei olisi missään tapauksessa hyväksyttävää, Heinonen kertoo.

Myöskään uhrin kokemus ja poliisin näkemys asian vakavuudesta eivät aina kohtaa. Seksuaalissävytteisen kuvan saaminen ei välttämättä ole poliisin mielestä asia, johon kannattisi resurssien puutteessa tarttua, vaikka kuvan saaminen tuntuisi vastaanottajan mielestä inhottavalta.

Heinonen pohtii, että näkemysero voi johtua siitä, että poliisit kohtaavat työssään erityisen paljon väkivaltaa.

– Saatetaan ajatella, että kyllä aikuisen ihmisen vähän pitää kestää. Jos ei halua nähdä kuvaa, voi laittaa puhelimen kiinni.

Dick picin edelleen lähettäminen ei kannata

Vaikka omaan kännykkään pyytämättä saapunut intiimikuva ällöttäisi, ei kuvaa kannata jakaa eteenpäin.

Jos kuvan lähettää omalle kaveriporukalle tai julkaisee sen omalla Instagram-tilillä, saattaa syyllistyä kunnianloukkaukseen tai yksityiselämää loukkaavaan rikokseen.

Kun asiaa tutkitaan rikoslain näkökulmasta, olennaista on, mikä on ollut lähettäjän tarkoitusperä. Lisäksi selvitetään myös, kuinka laajalle kuva on levinnyt ja kenelle se on lähetetty. Myös kuvassa olijan kokemuksella on merkitystä.

– Mikäli tarkoitus on näyttää muille, että katso, miten tyhmä tämä henkilö on, niin se voi olla rikos, Heinonen summaa.