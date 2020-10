Me Naiset

Tulevaisuuden kodeissa on paljon teknologiaa, mutta myös perinteisen käsillä tekemisen suosio kasvaa, tulevaisuudentutkija sanoo.

Etätyöstä on tullut arkea, mutta tulevaisuuden koti ei välttämättä ole mikään teknologiakeskus, vaan suunta saattaa olla myös kohti minimalismia.­

Asummeko joskus kodeissa, jotka tietävät meistä enemmän kuin me itse? Hieman tällaisia visioita maalailee brittilehti Telegraphissa ilmestynyt artikkeli, jossa esitellään näpsäkän kuuloisia asumisen innovaatioita: vaatekaappi, joka puhdistaa itse sen sisällön, peili, joka kertoo siihen katsovan painoindeksin ja vessanpönttö, joka analysoi käyttäjänsä tuottaman kakan. Kätevää, eikö?

Soitimme tulevaisuudentutkija, futuristi Elina Hiltuselle ja kysyimme, voisiko tällainen olla tulevaisuutta myös suomalaisissa kodeissa. Hiltunen tutkii työkseen erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Miten kodit hänen mielestään tulevaisuudessa muuttuvat?

Teknologian määrä kodeissa tulee todennäköisesti lisääntymään, Hiltunen sanoo. Siihen liittyy tosin aina myös paljon hypetystä, hän jatkaa. Kaikki keksinnöt eivät toimi käytännössä, osa niistä osoittautuu turhiksi tai liian kalliiksi tai kuluttajat eivät vain halua ostaa niitä.

– Kaikenlaista voi tuoda markkinoille, mutta eri asia sitten on, haluavatko ihmiset esimerkiksi, että heidän pökäleensä analysoidaan. Ennustukset ovat aina myös ennustajansa näköisiä.

Koti analysoi ja hälyttää

Hiltunen veikkaa, että kodeissa tulee tulevaisuudessa olemaan laitteiden ja näyttöruutujen sijaan erilaisia interaktiivisia, virtuaalisia seiniä, joiden näyttämät kuvat tai videot mukautuvat käyttäjän tarpeisiin tai mielialoihin. Seinän kautta esimerkiksi etätöissä olevat työkaverit voivat olla virtuaalisesti läsnä. Tai sitten kodin valaistusta ja tunnelmaa voi muuttaa napin painalluksella. Koti oppii lukemaan käyttäjäänsä ja mukautumaan hänen mukaansa.

Itse Hiltunen kärsii migreenistä.

– Olisi mahtavaa, jos kotini havaitsisi sen, himmentäisi automaattisesti valoja ja laskisi lämpötilaa, kun minulla on pää kipeä, hän sanoo.

Elina Hiltunen tutkii tulevaisuutta työkseen.­

Hiltunen uskoo, että erilaisten kodinturvajärjestelmien suosio kasvaa. Kännykän kautta voi jo nyt käyttää erilaisia turvalaitteita.

– Onhan se tosi käytännöllistä, jos järjestelmä voi hälyttää suoraan kännykkään, että nyt kotona on tulipalo tai vesivahinko.

Pandemia teki kodeista kertaheitolla myös työpaikkoja, ja erilaisten suljettavien tilojen tarve kasvoi. Viime vuosina olohuoneisiin avautuvat keittiöt ovat olleet suosittuja, mutta etätyön maailmassa ne ovat osoittaneet hankaluutensa.

Hiltusen mielestä on todennäköistä, että tulevaisuudessa ihmiset vaativat kodeiltaan yhä enemmän muuntautumiskykyä.

– Siirrettäviä seiniä voisi olla kodeissa paljon enemmän. Ne toimisivat esimerkiksi lapsiperheissä. Lapset tarvitsevat jossain vaiheessa oman huoneen, mutta kun he muuttavat pois kotoa, seinät voisi taas avata. Miksei myös kotitalouksiin voisi olla tarjolla yrityksistä tuttuja hiljaisia koppeja?

Ympäristö muuttuu ja väestö vanhenee

Eniten asumista tulevaisuudessa tulee Hiltusen mukaan määrittämään ympäristö ja muuttuva ilmasto. Energiaa asuntoihin pitäisi tuottaa yhä vihreämmin. Teknologian määrä ei voi vain kasvaa, ja esimerkiksi elektroniikkaromu on iso ongelma. Suomalaiset kuluttavat liikaa jo nyt.

– Tulevaisuusvisioissa teknologia usein painottuu, mutta ei tulevaisuuden koti välttämättä ole mikään insinöörin unelma. Asuminen voi muuttua myös aivan toiseen, askeettisempaan suuntaan.

Jo nyt koronan aikana on nähty, että poikkeustila on saanut ihmiset palaamaan käsillä tekemiseen: puutarhanhoitoon, leipomiseen ja kaikenlaiseen muuhun kotona kuopsutteluun.

Suomessa väestö harmaantuu, ja se tulee Hiltusen mukaan näkymään myös asumisessa. Tarvitaan yhä enemmän koteja, jotka on suunniteltu ikäihmisten tarpeisiin, siis helposti saavutettavia ja toimivia. Millainen on esimerkiksi astianpesukone, joka huonosti liikkuvan ihmisen on helppo täyttää? Entä millainen olisi suihku, jossa pystyisi kunnolla istumaan?