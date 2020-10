Main ContentPlaceholder

Kolumni: Tehdään tytöttelystä kehu eikä vallankäyttöä

Tyttö-sanassa itsessään ei ole mitään pahaa, päinvastoin. Kyse on merkityksistä, joita siihen halutaan liittää, ja niihin me tytöt voimme itsekin vaikuttaa, kirjoittaa Me Naisten toimituspäällikkö Salla Stotesbury.

