Miksi nilkoista irtoaa saunassa pieniä ihorullia? Lääkäri kertoo, mistä ilmiössä on kyse

Ihomme uusiutuu jatkuvasti, ja etenkin saunan lämmössä ihosolujen irtoamisen huomaa helposti.

Oletko muuten koskaan miettinyt, miksi ihoa irtoaa niin paljon erityisesti nilkasta?

”Pieniä siivuja. Hiutaleita. Tiedäthän, semmoista valkoista tähmää.”

Sanani eivät riitä kuvailemaan sitä ilmiötä, kun iho rullautuu valkoisina minisuikaleina. Ulkomaalainen ystäväni pyörittelee silmiään. Hän ei tiedä, mistä puhun. Hänen ihonsa ei ole koskaan käyttäytynyt samalla tavalla kuin minun.

Minun tekisi mieli rapsutella nilkkojeni ihoa pois, mutta en kehtaa tehdä sitä nyt hänen edessään. Tunnen oloni likaiseksi, vaikka olen juuri kylpenyt pitkään.

Kun rohkaistun juttelemaan ihon rullaantumisesta toisten ystävieni kanssa, saan vertaistukea: osa heistäkin myöntää pienenpienet ihosuikaleet, jotka rullautuvat pois valkoisena mähmänä. Erityisesti niitä löytää nilkoista, joillakin myös sääristä ja joskus käsivarsista.

Mutta mitä tuo mönjä onkaan? Pyysimme ihotautien erikoislääkäriä Carl Kyrklundia kertomaan lisää ilmiöstä ja vastaamaan kolmeen kysymykseen.

1. Miksi ihosta lähtee etenkin saunassa tai kylpemisen jälkeen sellaisia pieniä suikaleita?

– Ihomme uusiutuu jatkuvasti. Saunan lämmössä ja kosteudessa kuolleita ihosoluja irtoaa enemmän kerralla niin, että huomaamme sen ihollamme.

2. Miksi iho rullautuu pois erityisesti nilkkojen alueelta?

– Nilkkojen ulkonevien osien iho on paksuuntunut suojautuakseen hankaukselta. Uudistuvaa pintasolukkoa voi tosin irrota ilman, että iho on paksuuntunut. Ihossa on yksilöiden välisiä eroja. Lisäksi harrastuksien ja tottumusten vuoksi eri ihmisillä nilkkojen ihoon kohdistuu erilaista rasitusta.

” Ihon toistuva rapsuttaminen samasta kohtaa ei ole hyödyllistä, koska iho reagoi kasvattamalla paksumman kerroksen suojautuakseen.

3. Miksi ihon rapsuttaminen pois tuntuu niin hyvältä?

– Ihon toistuva rapsuttaminen samasta kohtaa ei ole hyödyllistä, koska iho reagoi kasvattamalla paksumman kerroksen suojautuakseen. Ihon rapsuttaminen voi tuntua hetkellisesti hyvältä, jos esimerkiksi iho kutiaa tai kihelmöi, koska silloin toinen ärsyke vie huomion. Parempi vaihtoehto on ihoalueen rasvaaminen kosteusvoiteella.

Melkein kuin vapauttaisi finnin

Jotain salaperäistä tässä kuolleessa ihossa ja sen rapsuttelussa on.

Ystävieni kanssa käydyssä töhnäkeskustelussa on läsnä ehkä pieni häpeä, varsinkin kun juttelemme ihon hankaamisesta.

Osa ei ole koskaan havainnut kuolleiden ihosolujen irtoamista, ja heitä aihe selvästi ällöttää – vaikka olemme vuosikymmenten ajan jakaneet toisillemme paljon intiimimpiäkin asioita.

Toiset taas rapsuttelevat ihon pois kotona silloin, kun kukaan ei voi nähdä toimenpidettä.

Joistakin ihon rapsuttelu suihkun jälkeen tuntuu kuitenkin hävyttömän hyvältä. Melkein samalta kuin se, kun puristelee finniä ja saa kuonat pois. Ah, niin vapauttavalta.

