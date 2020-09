Oletko sinäkin etänä rennompi? Se ei ole sattumaa – etätöissä on monia hyötyjä, jotka kannattaa ottaa käyttöön pysyvästi

Etäarjen myötä jouduimme opettelemaan lennossa joukon uusia sosiaalisia taitoja. Monista niistä on hyötyä myös koronan jälkeisessä maailmassa.

Pätkiviä yhteyksiä, noloja väärinkäsityksiä, ulkopuolisuuden tunnetta tiimipalaverissa. Mutta myös yllättäen ruudulle hyppääviä kissoja, perunanaamaisia Teams- pomoja, lököhousuissa hengaavia Hollywood-julkkiksia ja lapsuudenystävien virtuaalinen viini-ilta, jossa naurettiin vedet silmissä kuin ennen vanhaan.

Maaliskuussa Suomi heitettiin uuteen, kuluttavaan etäarkeen kertarysäyksellä. On arvioitu, että jopa 60 prosenttia työssäkäyvistä siirtyi kotitoimistoihin. Kesäterassit ja huvipuistoretket tarjosivat tervetulleen hengähdystauon ruutujen tuijottamisesta, ja moni jo odotti palaavansa syksyllä enemmän tai vähemmän normaaliin – turhaan, kuten on käynyt ilmi.

Viimeksi elokuussa hallitus jatkoi alueellisia etätyösuosituksia isoimmissa sairaanhoitopiireissä, ja koronanpelko on pitänyt myös monet perhetapaamiset ainakin osittain digitaalisina.

Puolen vuoden harjoittelun myötä olemme onneksi jo vähän valmiimpia tälle uudelle etäkierrokselle. Ainakin olemme oppineet liudan uusia kommunikointitaitoja. Sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Marko Salonen Tampereen yliopistosta neuvoo, kuinka otat niistä kaiken irti.

1. Ollaanko etänä, livenä vai sekä että?

Salonen uskoo, että meillä on jatkossa entistä pienempi kynnys tehdä mitä vain etänä. Hyvä niin, koska etäarki vaikuttaa tulleen jossain määrin jäädäkseen.

Vaikka tiukimmat rajoitukset ovat höltyneet, tavallinenkin flunssapöpö voi johtaa siihen, että ainakin osa ihmisistä tulee paikalle ruudun välityksellä. Jos esimerkiksi mummo ei uskalla paikalle lakkiaisiin, hän voi nostaa skumppalasin kotonaan – harvalla olisi ennen tullut tällainen mieleen.

Monessa toimistossa pohditaan nyt myös, mitkä kokoukset olisi järkevää pitää paikan päällä ja mitkä etänä.

Salosen mukaan etätapaamiset ovat yleensä kontrolloidumpia ja säädellympiä kuin livepalaverit. Tästä hyötyvät palaverit, jotka muutenkin vaativat säntillisyyttä: sellaiset, joissa asialista on rajattu tai joissa kerätään tai jaetaan tietoa.

Vapaamuotoinen luova yhteistyö sen sijaan vaatii kommunikoinnilta enemmän, joten sellaiset palaverit voi olla järkevää pitää livenä. Läsnäolo on tärkeää: jotta toisen sanomisista voisi inspiroitua, pitää kuunnella, keskittyä ja pitää katsekontakti.

Etäyhteyksien takaa ideoita on myös hankalampi pallotella. Koska kameran kuva välittyy pienellä viiveellä, on vaikea yhdistää kuva ja ääni sekä niiden tarjoamat viestit. Siitäkään ei voi olla varma, miten omat sanomiset vastaanotetaan. Hymähtikö kollega sille, mitä juuri sanoin, vai jollekin ruudun ulkopuolella? Etänä pitää kysyä ja varmistella enemmän.

– Pitää sietää enemmän epävarmuutta tulkinnasta, Salonen miettii.

Oltiin sitten etänä tai livenä, ilmapiiristä olisi hyvä tehdä niin rento kuin mahdollista: jutelkaa myös muusta, suhtautukaa hyväksyvästi toistenne puheisiin. Silloin kellekään ei tule olo, että ei voisi sanoa jotain omaa (tyhmääkään) ideaansa ääneen.

Keskinäistä kunnioitusta ja kuuntelemista voi osoittaa nyökkäyksillä, katseella ja elehtimällä kohti puhujaa. Työkavereita voi hienovaraisesti pyytää laittamaan ­kamerat päälle juuri tällä perusteella.

– Toki ihan kaikissa tilanteissa kameraa ei tarvita. Esimerkiksi yhteinen tekstitiedoston muokkaaminen ei tarvitse kuin ääniyhteyden, Salonen sanoo.

Oma lukunsa ovat tapaamiset, joihin osa osallistujista tulee livenä ja vain osa etänä. Esimerkiksi ystäväni vauvajuhlat päädyimme pitämään kokonaan etänä, vaikka osa osallistujista olisi päässyt mukaan livenäkin. Tuntui yksinkertaisesti liian vaikealta yhdistellä live- ja etä­tapaamista.

Salonen ymmärtää vaikeuden. Etänä mukaan tulevat jäävät helposti jostakin paitsi, koska informaatio kulkee livenä nopeammin. Tätä voi ehkäistä esimerkiksi niin, että päätetään yhdessä, kuinka laitteella mukana oleva huomioidaan aina vuorollaan. Kuka tietää, ehkä tähän totuttelu auttaa muistamaan seinäruusut sittenkin, kun olemme taas kaikki saman katon alla.

2. Kotona olenkin rennompi

Taannoin Salonen piti yliopisto-opiskelijoille esitelmäkurssin, ensi kertaa kokonaan etänä.

– Esitykset olivat paljon rennompia kuin ennen, ja opiskelijoita jännitti vähemmän. Puuttui jokin elementti, joka liittyi esityksen pitämiseen tietyssä tilassa.

Tämä jätti Salosen pohtimaan, voisiko osan esitelmistä pitää jatkossakin etänä, vaikkei olisi edes pakko. Etäisyys sosiaalisesta tilanteesta voi tehdä olon rennommaksi. Välissä on, noh, väline, ja kommunikaation voi hoitaa oman kotinsa suojista.

Oma taiteenlajinsa on puheenvuoron ottaminen etänä. Livekohtaamisessa pieni äännähdys ja liikehdintä saattavat riittää, mutta etänä pitää nostaa digikäsi ylös (tai miksei oma aito käpälä videoruudulla). Tulee mieleen, että kun itsestään tällä tavalla tekee numeron, pitäisikö silloin olla jotain erityisen tähdellistä asiaa?

Ei tietenkään tarvitse. Itse asiassa ujolle puheenvuoron pyytäminen saattaa Salosen mukaan olla helpompaakin etänä: riittää, kun klikkaa kädennostonappia. Livenä pitäisi tunkea väliin kesken kiihkeän keskustelun.

Etäarjen myötä olemme viimeistään tajunneet senkin, kuinka tärkeä osa jokaista työ- ja kaveriporukkaa on yhteinen huumori. Joillakin työpaikoilla erillinen chat­ikkuna on korvannut vapaamuotoisen läpänheiton. Siellä ”äänessä” voivat myös olla hieman eri henkilöt kuin yleensä. Ehkä hiljaisen oloisesta työkaverista paljastuikin chatissa yllättävä suupaltti.

Joskus tilanteen hauskuus johtuu silkasta välineen mukana olosta. Eräästä amerikkalaisesta pomosta tuli yllättäen meemikasvo, kun naaman päälle jumittui Teamsissa hassu perunafiltteri kesken tiukan etäpalaverin. Huhtikuussa taas sysmäläinen pastori onnistui räpeltämään kännykällä itselleen sievät viikset ja pujoparran Facebookissa striimatun jumalanpalveluksen ajaksi.

3. Kuin peiliin katsoisi

Yksi erikoinen välineen tuoma lisäys kommunikaatioon on, että kaikkien keskustelukumppanien kasvot näkee suoraan edestä – ja lisäksi omat kasvonsa, kun puhuu.

Etäruutu antaa yllättäviä mahdollisuuksia hallita julkista kuvaansa. Voi valita, mistä kulmasta itsensä näyttää ja asettua oikeaan kohtaan kattolamppuun nähden. Huomaa, jos hampaissa on huulipunaa.

– Se on kuin katsoisi peiliin koko ajan, Salonen toteaa.

Peilaava ominaisuus on yllättävän iso ero normielämään. Salosen mukaan peilejä on joskus käytetty esimerkiksi estämään näpistelyjä myymälöissä. Kun asiakkaat näkevät koko ajan itsensä, he myös tulevat tietoisemmiksi siitä, jos ovat tekemässä jotain väärin. Peilit lisäävät tunnetta, että ”se olin minä”.

Livemaailmassa peilaamme toimiamme muiden reaktioiden kautta, mutta etänä voimme peilata itseämme suoraan. Se ei ole välttämättä huono tunne videotapaamisessa, varsinkin, jos aikataulu on tiukka ja on tärkeää pysyä asiassa. Lörpöttelenkö liikaa? Annanko muille suunvuoron? Etänä senkin saattaa huomata helpommin.

4. Hekin ovat ihmisiä

Keväällä Nokian toimitusjohtaja ja Hollywood-julkkikset hengailivat t-paidoissa ja lököhousuissa olohuoneessaan – ja samalla meidän olohuoneissamme. Vaikuttivat melkein kavereilta.

Salosesta tuntuu, että etäilyn myötä inhimillisyys on lisääntynyt. Olemme nähneet pomojen ja somekasvojen nuhruisia tapetteja ja putkiremppoja, kuulleet koirien ja lasten ääniä.

– Olisikin hassua, jos pitäisi aina antaa kuva, että ihmiset ovat kotonaan jatkuvasti työvaatteet päällä. Ei ole esimerkiksi yritykselle välttämättä edes tarkoituksenmukaista, että johtaja näyttää siltä, että on aina puku päällä valmis antamaan haastattelun.

Mielikuva pomosta tai opettajasta auktoriteettina voi vaihtua siihen, että tässä on yksi tavallinen kuolevainen meidän muiden joukossa. Ei mikään paha asia.

5. Vaatteilla onkin väliä

Aluksi kotiminän näyttäminen ruudun takaa tuntui melkein vapauttavalta, mutta nyt ajan myötä olemme alkaneet suhtautua lähestyttävyyteen eri lailla. Pyjamapalaverit ovat alkaneet pidemmän päälle kyllästyttää, eikä omaa sotkuista keittiötä tee mieli näyttää ihan kaikille hyvänpäiväntutuille.

Salosen mukaan tämä johtuu siitä, että etäyhteydetkin ovat osa niin sanottua roolikalustoa, jonka avulla ilmaisemme erilaisia roolejamme yhteisössä. Roolit perustuvat yhteisiin mielikuviin, jotka ovat muotoutuneet aikojen saatossa, ja niihin sisältyy vaatteita, välineitä ja ympäristöjä. Esimerkiksi toimistohuoneessa istuva ihminen, jolla on stetoskooppi kaulassa ja valkoinen takki yllään, on helppo mieltää vastaanotollaan hengailevaksi lääkäriksi – niin stereotyyppiseltä kuin se kuulostaakin.

Kun samoissa legginseissä viettää kuusi päivää viikosta, huomaa entistä paremmin myös ne tilanteet, joihin tuntuu tärkeältä laittautua. Vaikka väitöstilaisuudessa olisi vain vähän ihmisiä ja vastaväittäjäkin osallistuu etänä, silti kaikki pukeutuvat luonnostaan tilaisuuden koodin mukaisesti, kanavasta riippumatta.

Työpalavereissa Salonen ei itse ole kovin tarkka siitä, millaisena näyttäytyy muille – arki saakin näkyä. Opettajana Salosella on jo hieman erilainen suodatin, ja kaikkein tarkimmin hän suhtautuu omaan kuvaansa silloin, kun esiintyy kansainvälisessä yhteydessä yliopiston edustajana.

Muun muassa viimemainittuja tilanteita varten Salonen on tilannut oman green screenin, joilla voi vaihtaa videopuhelun taustan. Monissa etäohjelmissa taustan voi nykyään vaihtaa ilman erillistä screeniäkin.

– Toukokuussa meillä oli etäkonferenssi, joka rakennettiin studiomaisemmaksi ja jossa hyödynnettiin tiettyä taustakuvaa, Salonen kertoo.

Osa etätapaamisesta rakentuu meidän mielikuvissamme, ja nuo mielikuvat, esimerkiksi se yhteinen taustakuva, ovat yksi tapa erottaa tavallinen arkitapaaminen vaikka vähän virallisemmasta seminaarista tai kaverin vauvajuhlista.

Vaikkei taustaa loihtisikaan elokuvantekijöiden välineillä uusiksi, pystymme aina päättämään, missä huoneessa ja mistä kuvakulmasta näytämme kotimme. Pystymme myös tarkkailemaan itseämme videokuvasta ja päättämään jopa valon osumisen silmiin oikealla tavalla. Tästä kaikesta syntyy miellyttävä, kenties pelottavakin hallinnan tunne.

– Itse asiassa etäyhteydet tarjoavat meille enemmän kuin koskaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten muut meidät sillä hetkellä näkevät.

