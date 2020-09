Miksi joillakin burnout uusiutuu kerta toisensa jälkeen?

Kello oli yleensä kaksi tai kolme aamuyöllä, kun Maiju, 35, heräsi. Mieleen pulpahti heti ajatus siitä, kuinka paljon tekemistä töissä olisi tai miten jonkin homman hoitaisi. Työt painoivat ajatuksissa illalla juuri ennen nukahtamista, aamuyön unettomina tunteina ja heti, kun herätyskello soi seitsemältä.

Maiju oli aloittanut uudessa työssä viestintäalalla puoli vuotta aiemmin, ja tehtäviä tuli oikealta ja vasemmalta. Maiju odotti joululomaa kuin kuuta nousevaa. Uudenvuoden jälkeen sama rumba kuitenkin jatkui.

– Töissä silmiin saattoivat nousta ahdistuksen kyyneleet, kun tuli pienikin lisätehtävä. Mietin, että mihin minä tämänkin homman työnnän.

Maiju alkoi vetäytyä töissä yksin neuvotteluhuoneeseen, jotta kukaan ei pääsisi vetämään hihasta.

– Kamelin selkä katkesi, kun työkaveri tyrkytti hanakasti vielä yhtä työtehtävää, kaiken muun päälle ja pika-aikataululla tietenkin. Vastasin, että nyt on työpöytä täynnä, palataan myöhemmin.

Maiju käveli suorinta tietä vessaan itkemään. Seuraava osoite oli työterveyslääkärin vastaanotto.

Kun lääkäri totesi Maijun kärsivän työuupumuksesta ja määräsi kaksi viikkoa sairauslomaa, Maiju ei yllättynyt.

Olihan tämä jo hänen neljäs kertansa.

Ei kahta ilman kolmatta

Ensimmäinen kerta oli kuusi vuotta sitten. Yhtenä päivänä sähköpostiin vastaaminen ei vain onnistunut; viestin näppäileminen tuntui Maijusta ylivoimaiselta.

– Tuli olo, että jokin on pahasti pielessä.

Maiju sai ajan työterveyslääkärille vielä samana päivänä.

– Olin tosi yllättynyt, kun lääkäri sanoi, että minulla on työuupumus. Mutta kun juttelimme unettomuudesta ja muista työuupumuksen oireista, ne sopivat minuun.

” Tuli vauhtisokeus, paljonko oikeasti jaksan.

Kolmen viikon sairausloma oli helpotus. Sai luvan levätä ja päästää irti työasioista.

Maiju oli edennyt viestintätoimistossa nopeasti harjoittelijasta ylöspäin. Samalla työmäärä oli koko ajan kasvanut.

– Aloittelin uraani ja nälkä päästä eteenpäin oli kova. Tuli vauhtisokeus siitä, paljonko oikeasti jaksan.

Työn määrä ei ollut ainoa uupumuksen syy. Maijusta tuntui, että pomot pyrkivät ohjaamaan hänen uraansa suuntaan, johon hän ei itse halunnut.

– Kuppi meni nurin, kun sisäiset ristiriidat yhdistettiin isoon työmäärään.

Sairausloman jälkeen johdon kanssa puhuttiin sopivasta työmäärästä, mutta sillä ei enää ollut väliä. Uupumus oli viimeinen niitti: Maiju irtisanoutui.

Pari vuotta myöhemmin syksyllä 2016 Maijulla oli taas läjäpäin töitä. Hän oli aloittanut uudessa työssään konsulttina vasta puoli vuotta aikaisemmin. Vastuu painoi: olivatko asiakkaat varmasti tyytyväisiä?

Päivät venyivät. Tutut oireet olivat palanneet, mutta olo ei ollut kuitenkaan yhtä paha kuin ensimmäisen uupumuksen aikana. Maiju hakeutui silti varalta työterveyshuoltoon: työuupumus ja kaksi viikkoa sairauslomaa.

Tälläkin kertaa tauko riitti voimien keräämiseen.

– Toimenkuvaani ei tehty juurikaan muutoksia, mutta opin sanomaan ei.

Uupumuksen jälkeen tytöt maistuivat taas ja Maiju eteni haastavampiin töihin – kunnes ei enää päässyt etenemään. Esimiehet sanoivat, että seuraavaan steppiin oli vielä matkaa.

– Tuntui, että en pääse rautaportin läpi. Siitä tuli huono olo ja fiilis, että pitäkää tunkkinne.

Maiju alkoi taas valvoa, mutta muutoin hän ei tuntenut oloaan uupuneeksi. Lääkäri oli eri mieltä ja määräsi jälleen kaksi viikkoa sairauslomaa. Lepo palautti voimat, mutta ei ratkaissut perimmäistä ongelmaa. Maiju päätteli, että tässä firmassa hän ei enää voisi edetä – ja vaihtoi jälleen työpaikkaa.

Menikö se edes välillä pois?

Työuupumuksen uusiutumisessa ei ole aina oikeastaan kyse uusiutumisesta. Voi olla, että se ei ole välillä kokonaan pois mennytkään, toteaa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

– Kun ihminen kokee työuupumuksen, hän helposti herkistyy asioille, jotka saivat uupumuksen aikaan. On vaikeampi kestää vaikka kohtuuttomia aikatauluja tai epäystävällistä pomoa. Tämä voi altistaa työuupumisen uusiutumiselle.

Työuupuneilla kognitiiviset toiminnot heikkenevät: heillä on vaikeuksia esimerkiksi keskittymisessä, työmuistissa ja huomiokyvyssä.

– Vaikka muut työuupumuksen oireet, kuten ahdistus tai masennus katoaisivat, niin kaikilla kognitiiviset toiminnot eivät välttämättä palaa kolmen vuoden sisälläkään.

Hakanen muistuttaa, että monessa työssä juuri kognitiiviset toiminnot ovat tärkeä työväline. On kuormittavaa, jos ne eivät toimi kunnolla. Silloin muutkin työuupumuksen oireet voivat taas hiipiä kimppuun.

Ruotsalaistutkimuksissa on todettu, että noin puolet työuupuneista koki muita enemmän väsymystä vielä seitsemän vuoden jälkeen. Kolme neljästä koki, että heidän kykynsä sietää stressiä oli alentunut.

Työuupumus voi uusiutua, jos sairausloman jälkeen palaa työhön, jossa odottavat samat jutut, jotka sen aiheuttivat.

– Kun ihminen uupuu työssä, on jonkinlainen breikki työstä tarpeen. Mutta jos töissä mikään ei muutu on valtava riski, että uupumus palaa, Hakanen sanoo.

Myös omat työtavat voivat laukaista työuupumuksen uusintakierroksen. Vaikkapa täydellisyyden tavoittelu kaikissa työtehtävissä voi kuormittaa kerta toisensa jälkeen.

Myös uupunut itse voi tehdä asioita sen eteen, että burnout ei iskisi uudelleen. Töihin ei saa palata liian aikaisin tai valmistautumatta. Omia työtapoja on hankala muokata silloin, kun työuupumus on päällä. Kun on suunnilleen toipunut, on hyvä miettiä, voisiko jotain tehdä itse toisin.

Työuupumisen uusiutumisen riskiä lisäävät myös yksilölliset tekijät, esimerkiksi työholismi.

– Työholismin juuret ovat usein syvällä ihmisen elämässä. Takana voi olla lapsuudenkodista opittu malli tehdä töitä tai hyväksynnän hakeminen, niin kuin addiktioissa yleensäkin.

Jos työllä on vääristyneen korostuneen tärkeä merkitys elämässä, voi siihen kokeilla vaikka terapiaa.

­

Työn imu katosi

Nelikymppisen Johannan kokemus työuupumuksesta on vielä tuore. Hänen työpaikallaan oli epäselvää, kuka vastasi mistäkin. Usein asioita jäi ilmaan, ja Johanna otti niistä kopin. Johannasta alkoi tuntua töissä kuin aivojen ympärillä olisi ollut sumuverho. Työpäivän jälkeen Johanna mietti, oliko tehnyt varmasti oman osansa. Nukkumaan mennessä sydän tuntui hakkaavan tuplatahtia. Uni tuli usein vasta aamuyön tunteina.

Työterveyslääkäri määräsi kolme viikkoa sairauslomaa.

Johannan pomo suhtautui ymmärtäväisesti. Ennen Johannan töihinpaluuta hän oli miettinyt valmiiksi, miten työtehtävät voisi jakaa paremmin ja kysyi myös Johannan mielipidettä.

– Olin vielä herkillä, mutta en halunnut lykätä töihinpaluuta, Johanna kertoo.

Jari Hakasen mukaan keskustelu on kaiken avain, jotta töihin palanneen työuupumus ei pääsisi toistumaan. Se voidaan järjestää työntekijän, esihenkilön ja työterveyshuollon välisenä työterveysneuvotteluna tai vapaamuotoisesti. Pääasia on, että työn järjestelyistä puhutaan. Toimenkuvaa voidaan muokata tai kokeilla hetki osa-aikatöitä.

Hyvä pomo seuraa, miten työ lähtee kulkemaan ja pitää yhteyttä alaiseen.

– Usein työuupumuksen kokenut kokee jäävänsä yksin. Olisi tärkeää, että hänelle osoitetaan, että hänestä välitetään, Hakanen toivoo.

Vaikka Johannan työpaikalla tehtiin parannuksia, hän huomasi, että työ oli alkanut tylsältä ja merkityksettömältä. Hommat etenivät etanavauhtia. Työterveyslääkäri määräsi taas viikon loman ja passitti työterveyspsykologille, jonka kanssa keskusteltiin muun muassa ankarista vaatimuksista itseä kohtaan.

” Todellinen toipuminen edellyttää omien arvojen tarkastelua.

Nyt Johanna miettii, että työ sujuu jo paremmin, mutta vieläkään hän ei pahemmin innostu siitä.

– Tavallaan on hyvä, että työ tuntuu nyt vain työltä. Kaipaan kuitenkin työn imua. Toivottavasti se vielä palaa, Johanna sanoo.

Jari Hakanen muistuttaa, että todellinen toipuminen edellyttää omien arvojen tarkastelua. Mikä on minulle tärkeää ja mihin olen työssä valmis? Mitkä ovat minun rajani? Haluanko oikeasti antaa kaikkeni työlle?

Työtään voi tuunata myös itse, eikä vain odottaa, että päälliköt järjestävät kaiken. Tuunaaminen tarkoittaa pieniä parannuksia, jotka tekevät työstä itselle parempaa ja innostavampaa. Lähtisitkö vaikka mentoriksi tai ottaisitko vastuullesi jonkin uuden homman?

– Tehtävien lisääminen voi lisätä työn mielekkyyttä ja ehkäistä työuupumusta, jos sen tekee vapaaehtoisesti. Uusi tehtävä voi kompensoida tylsiä ja kuormittavia työtehtäviä.

Jos tunnistaa itsestään uudestaan uupumisen merkkejä on tärkeää toimia mahdollisimman ajoissa.

– Kannattaa hakeutua ajoissa keskustelemaan ja kertomaan mitä työssään kaipaa. Sillä voitaisiin ehkäistä monta työuupumuksen uusiutumista.

Mitä neljäs kerta opetti?

Kun Maiju palasi töihin neljännen työuupumuksensa jälkeen, työmäärä käytiin läpi päällikön kanssa. Maiju kirjoitti ylös kaiken, mitä hänellä oli ollut pöydällään ennen sairauslomaansa.

– Totesimme, että minulla oli ollut tosi paljon työtä ja oli ymmärrettävää, mikä sen lopputulos oli.

Nyt työmäärä on pysynyt järkevänä, ja siitä on puhuttu moneen otteeseen. Maijusta tuntuu, että hänen pomonsa on ottanut asiakseen, ettei tilanne lähde enää käsistä.

Nyt Maiju opettelee muun muassa sitä, että kaiken ei pidä aina olla priimaa. On tärkeitä tehtäviä ja on mappi Ö:n tehtäviä, jotka voi hoitaa vähemmän tunnollisesti.

– Luulen, että kaikissa burnouteissani yksi tekijä on ollut se, että pyrin tekemään kaiken täydellisesti. Vasta viimeisen burnoutin kohdalla tajusin, että minun on vaikea myöntää, jos en jaksa.

Maijun ja Johannan nimet on muutettu.