Sannan Ruokakassi on ensimmäisiä suomalaisia ruokakassiyrityksiä. Susanne Lindroos perusti yrityksen 2010-luvun alussa yhdessä ystävänsä kanssa.­

”Suomalaiset voisivat päästää itsensä helpommalla”

Susanne Lindroos, Sannan ruokakassi

”Yhdeksän vuotta sitten olin äitiyslomalla ja pohdin ääneen kaverilleni, mitä laittaisin perheelleni taas ruuaksi. Kaverini totesi, että olisipa mahtavaa, jos Ruotsissa suositut ruokakassipalvelut rantautuisivat meillekin. Viehätyin ajatuksesta heti. Mikä voisi olla parempaa kuin auttaa samassa tilanteessa olevia äitejä ja tehdä siitä itselleen vielä työ?

Olemme Suomen ensimmäinen – tai vähintään toinen – ruokakassipalvelu. Samoihin aikoihan kanssamme aloitti toinenkin palvelu. Aluksi hoidimme kaverini kanssa kuljetuksia lukuun ottamatta kaiken itse. Kolmas lapseni syntyi juuri, kun ensimmäiset toimituksemme alkoivat. Muistan, kuinka ladoin vauva kantorepussa tukussa tavaraa rullakkoon.

Vuosien varrella yhteistyökumppanini on vaihtunut, ja pakkauspuolelle on palkattu lisää väkeä. Minä keskityn nykyään reseptien suunnitteluun, markkinointiin ja konseptimme kehittämiseen.

” Viime keväänä kasseja ei tilattu mielihalusta, vaan tarpeesta.

Maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa, ja tiedostava kuluttaja vaatii nyt tarinaa ruuan taustalla. Ruuanlaiton pitää myös olla entistä helpompaa. Paras kiitos minulle on se, jos perhe kehuu, että heillä syödään nyt monipuolisempaa ruokaa.

Vaikka monen arki on kiireistä, itseä ei päästetä helpolla. Suomalaiset voisivat olla itselleen armollisempia ja helpottaa arkeaan matalammalla kynnyksellä erilaisilla palveluilla, kuten vaikkapa siivousavulla. Viime keväänä saimme uusia asiakkaita, sillä korona tarjosi monelle eräänlaisen synninpäästön. Ruokakasseja ei tilattu pelkästä mielihalusta, vaan aidosta tarpeesta.

Lempiohjeeni resepteistämme on ramen-keitto osterivinokkailla. Se on tulvillaan makuja.”

”Hyvä ruoka on paras hävikkiteko”

Andrea Hasselblatt, Anton & Anton

Andrea Hasselblatt sai ruokassiin idean Ruotsista.­

”Vuonna 2008 olin juuri uudella alalla aloittanut neljän lapsen äiti. Olin opiskellut aikuisiällä kokiksi, mutta ravintolatyö ei tuntunutkaan omalta.

Luin lehdestä, kuinka Niina Hietalahti oli perustanut Anton & Anton -ruokakaupan Porvooseen ’vastaiskuksi sieluttomille supermarketeille’.

Kauppa kuulosti kiehtovalta. Silloin kukaan muu ei vielä puhunut lähi­ruuasta, pientuottajista tai sesonkiajattelusta. Ajoin varta vasten Porvooseen tapaamaan Niinaa ja tokaisin, että jos hän perustaa joskus kaupan Helsinkiin, lupaan ryhtyä kauppiaaksi.

Sen jälkeen olen ollut toimitusjohtajana avaamassa monta uutta Anton & Antonia. Kun Kulosaaren liike jouduttiin sulkemaan vuonna 2012, halusin jättää kanta-asiakkaille perinnöksi jotakin. Olin tutustunut Ruotsissa ruokakassipalveluihin ja keksin, että mekin voisimme kehittää vastaavan palvelun. Aluksi asiakkaita oli vain muutama, mutta pikkuhiljaa heitä on tullut enemmän, ja kassivalikoimamme on kasvanut.

Reseptit suunnittelemme trendejä haistellen. Alkuperäinen ajatuksemme oli opettaa, kuinka koko eläimen voi hyödyntää ruuanlaitossa. Arkikokkaamisen toivotaan kuitenkin olevan koko ajan nopeampaa. Tähän tarpeeseen syntyi valmisruokakassi. Sen ruuat tekee oma keittiömme Järvenpäässä. Muissakin kasseissamme on mukana aina jokin oman keittiön juttu, tahna tai kastike.

Korona kolminkertaisti toimitusmäärämme. Moni kertoi empineensä hintaa. Väitän, että jos ostaa vähän kalliimpaa, kotimaista lähiruokaa, sitä myös arvostaa enemmän eikä sitä tule heitettyä roskiin.

Lempiohjeeni on sahramilla maustettu kalakeitto. Se on myös asiakkaidemme suosikki.”

”Ruuan tuottajalle pitää antaa heille kuuluva kunnia”

Antto Virenius, Luomukassi

Antto Vireniuksen missiona on tuoda ruokaa pöytään suoraan maatiloilta.­

”Luomukassi sai alkunsa, kun kaksi yrittäjähenkistä ruokahullua pohti yhdessä bisnesideaa. Perustimme yrityksen yhdessä kaverini kanssa tammikuussa 2019, mutta aika pian hän huomasi, ettei yrittäjyys ollutkaan hänen juttunsa ja minä jatkoin yksin.

Luomukassi pyörii kolmen L:n periaatteella: laatu, luomu ja lähiruoka. Haaveilimme alun perin sataprosenttisesti lähiruoasta, mutta se ei ollut realistista, sillä esimerkiksi sitruuna ei kasva Suomessa. Lähiruokaa on Luomukassista silti valtaosa, 60–70 prosenttia.

Ensimmäiset puoli vuotta pyörimme maatiloilla kyselemässä, saisiko ruokaa ostaa suoraan sieltä, ettei tarvitsisi käyttää tukkuja. Tämä onnistui, ja suuri osa raaka-aineistamme hae­taan suoraan maatilalta kuluttajalle. Minusta on oikein antaa ruuan tuottajalle se kunnia, mikä hänelle kuuluu.

Ensimmäisenä vuonna tein itse aivan kaiken mitä yrityksessä voi tehdä, pakkaamisesta kuskaamiseen. Se oli raskasta, mutta samalla oli ihanaa, kun asiakkaat saattoivat pyytää kahville ja sain arvokasta palautetta kasvotusten. Nyt minulla on jo apukäsiä, mutta esimerkiksi ruokaohjeet kehitän yhä itse.

Koronan myötä suomalaiset innostuivat kokeilemaan uusia palveluja, myös Luomukassia. Moni uusi asiakas sanoi mieltäneensä ateriakassipalvelut kiireisille perheellisille tarkoitetuiksi, vaikka yli puolet asiakkaistamme on pariskuntia ja sinkkuja. Toiset taas olivat ajatelleet, että osaavat laittaa ruokaa ilmankin ohjeita. Taitavatkin kotikokit ovat nyt kuitenkin kiitelleet saaneensa meiltä uusia makuja ja raaka-aineita.

Lempiruokani on ohjeistamme on päivän tuore kala mäiskyperunoiden kera. Kalastus on aina ollut lempiharrastukseni kesäisin. Lapsena lähdin innokkaana aamuvarhain isoisän kanssa soutuveneellä kalaan, ja se oli ihanaa, vaikka saalista ei olisi edes tullut. Vuosien saatossa olen oppinut arvostamaan yhä enemmän vapaana kasvanutta kalaa.”