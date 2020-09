Me Naiset

Yleisen etunimen suosio saattaa romahtaa epämiellyttävän julkisuuden henkilön myötä. Tunnettu kaupallinen tuotemerkki kaimana voi tuottaa ei-haluttuja mielleyhtymiä. Toisinaan etunimen ympärille syntyy arvaamaton ilmiö, joka tuo nimeen kiusallisia sivumerkityksiä.

Urho on taas in! Tuhannet pojat saivat nimekseen Urho – aina 60-luvulle saakka. Sen jälkeen Urhojen määrä oli maltillisempi, kunnes taas 2010-luvulla nimi palasi suosioon.­

Kun brittivanhemmilta kysyttiin, mitä nimiä he eivät koskaan antaisi lapsilleen, kärjessä olivat nimet Boris ja Donald. Nimet synnyttävät välittömät mielleyhtymät Britannian pääministeri Boris Johnsoniin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin.

Helsingin Yliopiston nimistöntutkimuksen dosentti Minna Saarelma-Paukkalan mukaan on tavallista, että poliitikon suosion ollessa alhaalla hänen nimensä suosio romahtaa. Näin kävi myös toisen maailmansodan jälkeen Saksassa, kun Adolf Hitler menetti valta-asemansa.

Suomessa poliitikot eivät ole joutuneet niin suureen epäsuosioon, että nimen käyttöarvo olisi romahtanut täysin.

Vielä ennen 60-lukua Urho-nimi oli suosittu. Sitten seurasi 50 vuoden ajanjakso, jolloin nimeä annettiin vähemmän. Viime vuosikymmenellä siitä tuli taas hitti: Lähes 2000 poikaa sai nimekseen Urho vuosina 2010–2019. Määrä tuplaantui vuosista 2000–2009.

– Yleensä vanhemmat miettivät tarkkaan, minkä nimen antavat lapselleen. Esimerkiksi Urho ja Paavo saattavat olla nimiä, jotka yhdistyvät liikaa tunnettuihin henkilöihin, vaikka ihan kivoja nimiä ovatkin, sanoo Saarelma-Paukkala.

Hänen mukaansa vanhemmat pohtivat erityisen tarkkaan etunimen antamista myös silloin, jos nimellä on kaupallinen kaima. Tällaisia ovat esimerkiksi perinteinen suomalainen pojan nimi Pirkka tai tyttöjen nimistä Elisa.

Joskus erisnimestä tulee yleisnimi – usein kielteisin seurauksin

Etunimen suosio saattaa pudota myös siksi, että sille kehittyy syystä tai toisesta ei-toivottuja sivumerkityksiä ja siitä tulee yleisnimi. Englanninkielisissä maissa tällainen esimerkki on karen.

Karen on slangisana valkoiselle keski-ikäiselle naisoletetulle, joka käyttää etuoikeutettua asemaansa päästäkseen haluamaansa lopputulokseen, kertoo muiden muassa Dictionary.com. Vuonna 2020 nimellä on viitattu etenkin selkeän rasistisiin tekoihin syyllistyneisiin valkoisiin keski-ikäisiin naisoletettuihin. Ei siis ihme, että Karen on vähiten pidetty tytön nimi brittivanhempien keskuudessa.

Suomessa ajankohtaisin samantyyppinen esimerkki on jonne. Jonne tarkoittaa ala- tai yläkouluikäistä poikaoletettua, jonka käytös osoittaa huonoa makua, kertoo Antroblogi-niminen antropologien blogi. Jonnet pelaavat liikaa tietokonepelejä. He haluavat olla cooleja, ja pukeutuvat usein talvipakkasillakin farkkuihin ja lenkkareihin.

Niihin, jotka kuluttavat erityisen paljon energiajuomia, voidaan myös viitata termillä ES-jonne. ES-sanapari tulee Euroshopperista.

Jonne-sanalla on usein kielteinen kaiku. Termin alkuperää ei tunneta varmasti, mutta se on saattanut saada alkunsa niin, että sitä on käytetty viittaamaan suomalaisen Jonneweb-sivuston käyttäjiin kielteisessä mielessä.

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 997 vauvaa nimettiin Jonneksi. Vuosina 2010–2019 nimen sai enää 512 lasta.

Erisnimen muuttuminen yleisnimeksi ei kuitenkaan ole uutta. Kukapa ei tietäisi, että oksennuksesta on puhuttu yrjönä ja uuno on tarkoittanut, noh, uunoa tyyppiä.

Nimen täytyy sopia ajan henkeen myös soinniltaan

Tällä hetkellä vanhemmat välttelevät erityisesti etunimiä, joissa on r-kirjain. Nimen tulee olla sointuva ja pehmeä. Suosittuja ovat e-alkuiset tyttöjen ja poikien nimet, kuten Eevi, Ellen, Eino tai Eemil. Toisin oli sodan jälkeen 1940-luvulla. Tuolloin syntyi vauvoja, jotka saivat nimekseen Ritva, Raija tai Markku.

Saarelma-Paukkalan mukaan vanhemmat karttavat nimiä, jotka ovat yleisiä omassa tai vanhempien sukupolvessa. Myös Donald ja Boris kuulostavat vanhanaikaisilta tämän päivän brittivanhempien korvissa, eikä nimien heikko käyttöaste liity pelkästään ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia herättäviin poliitikkoihin.

Minna Saarelma-Paukkalan mukaan mahdollisia tulevaisuuden suosikkinimiä on mahdollista ennustaa. Suurella todennäköisyydellä ne löytyvät lapsia saavan sukupolven isovanhempien nimistä.

– Muutaman vuoden päästä suosioon nousevat suurten ikäpolvien nimet, sanoo Saarelma-Paukkala.

Näitä ovat esimerkiksi Pirjo, Eeva-Liisa, Pentti ja Jouko. Saarelma-Paukkalan mukaan on kuitenkin mahdotonta arvioida, mitkä nimet nousevat todellisiksi hiteiksi. Siihen vaikuttavat vallitsevat trendit, tapahtumat ja ajan henki.

Kun aika on oikea, ehkä Donald ja Boris saavat uuden mahdollisuuden.