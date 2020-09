Olen kohta 40, joten minulle sopiva kumppani olisi tällä kaavalla vähintään 27 ja korkeintaan 66 vuotta, Lotta Backlund pohtii kolumnissaan.

”Hän on aivan ihana... Mutta onko tämä nyt kuitenkin vähän outoa?” kysyi sinkkuystävättäreni.

Hän oli ollut treffeillä 60-vuotiaan miehen kanssa ja ihastunut. Hänen näkökulmastaan markkinoilla oli nimittäin ongelma. Hän oli nelikymppinen ja halusi itsensä ikäisen miesystävän. Nelikymppiset miehet taas tapasivat olla naimisissa, ja elleivät olleet, niin he halusivat kuulemma itseään nuoremman naisen. Ystäväni päätteli, että kai hänkin voisi olla nuorempi nainen – mutta silloin tarvittaisiin vanhempi mies.

Vuosikausia olemme seurustelleet ja menneet naimisiin pääasiassa oman ikäistemme ihmisten kanssa. Silloin tällöin on saattanut tavata pariskunnan, jossa mies on varttuneempi kuin nuorikkonsa. Usein tähän asetelmaan on liittynyt miehen korkeampi sosioekonominen asema.

Tämäkin normi alkaa kuitenkin murtua. Olemme alkaneet nähdä niin populaarikulttuurissa kuin oikeassa elämässä sukupolvirajat ylittäviä rakkausliittoja. Suomalainen suosikkiesimerkkimme on tietysti presidenttiparimme. He ovat laajalti kansan rakastamia, eikä ketään enää haittaa, että heillä on ikäeroa 30 vuotta. Ranskan presidentillä ja hänen puolisollaan on niin ikään 25 vuoden ikäero. Dekkaristi Camilla Läckbergin mies on häntä 12 vuotta nuorempi.

Ehkä pitäsikin unohtaa ikärajoitteet ja lähteä deittailemaan sukupolvirajojen yli. Siis katto korkealle ja seinät leveälle! Mutta miten leveälle? Keittiöpsykologinen perimätieto antaa tälle laskukaavan, jolla voi päätellä sosiaalisesti hyväksytyt raja-arvot.

” Mitä vanhemmaksi tulee, sen suuremmaksi ”sopiva” ikähaarukka kasvaa.

Sopivan ikäinen kumppani on vähintään ikäsi jaettuna kahdella plus seitsemän, ja enintään ikäsi miinus seitsemän kerrottuna kahdella.

Olen kohta 40, joten minulle sopiva kumppani olisi tällä kaavalla vähintään 27 ja korkeintaan 66 vuotta. Kyllä siinä aika leveällä seinät ovat!

Ryhmä hollantilaisia tutkijoita Groningenin yliopistossa on jopa tutkinut asiaa ylläolevan laskukaavan avulla. Tulos? Nelikymppisiksi asti miehet haluavat oman ikäisensä naisen, mutta sen jälkeen nuoremman.

Ystäväni empiirinen kokemus pätee todella siis laajemminkin. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että naiset suosivat iästään riippumatta lähes aina omanikäisiään miehiä. Sinkkuystäväni siis edustaa tässäkin prototyyppiä.

Hyvä puoli tässä laskukaavassa on tietysti se, että mitä vanhemmaksi tulee, sen suuremmaksi ”sopiva” ikähaarukka kasvaa. Mutta vielä parempi juttu on se, että kuten elävän elämän esimerkitkin osoittavat, rakkaus voi löytyä ihan minkäikäisenä tahansa. Kaikkein parasta on kuitenkin se, että minun iässäni Brigitte Macron ei ollut vielä edes tavannut Emmanueliaan. Tätä myös toistelen usein itselleni.