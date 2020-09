Me Naiset

Vuodelta 1970 olevaan aborttilakiin haetaan päivitystä, jossa aborttia ei pitäisi enää joutua perustelemaan.

Jos nainen haluaa Suomessa abortin, toimenpiteelle täytyy saada tuplahyväksyntä. Raskaudenkeskeytykselle pitää ensin hakea lausunto esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä, sitten synnytyssairaalasta.

Halu ja tarve abortille pitää myös perustella niin sanotuilla sosiaalisilla syillä, paitsi jos naisen terveys on uhattuna.

Naisasialiitto Unionin mielestä aborttilaki on ummehtunut tuulahdus menneestä ja kaipaa kipeästi päivitystä. Nykyinen aborttiprosessi on naiselle henkisesti raskas ja työläs, ja ennen kaikkea se loukkaa itsemääräämisoikeutta.

Siksi feministinen järjestö ajaa nyt kansalaisaloitetta lain muuttamiseksi. Aloite vaatii, että raskaana olevan oman tahdon on riitettävä. OmaTahto2020 -kansalaisaloitteen takana ovat muun muassa Väestöliitto, Suomen Gynekologiyhdistys, Suomen Kätilöliitto, Sexpo, Amnesty Finland, Ihmisoikeusliitto ja lähes kaikki poliittiset naisjärjestöt.

Kun nykyinen aborttilaki vuonna 1970 säädettiin, raskaudet keskeytettiin kirurgisesti. Raskaus todettiin ensin perusterveydenhuollossa ja keskeytettiin sitten erikoissairaanhoidossa.

Nykyään tilanne on toinen. Yli 97 prosenttia aborteista tehdään lääkkeellisesti, joten keskeytyksen voisi hoitaa kokonaan perusterveydenhuollossa tai esimerkiksi ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloissa.

Kansalaisaloite vaatii muutosta lakiin niin, että keskeytyksen saisi pyynnöstä alle 12 raskausviikkoa kestäneissä raskauksissa. Järjestö haluaa, että vaatimukset perusteluista pitää poistaa. Raskaana olevan oman tahdon on riitettävä.

– Abortti ei koskaan ole mikään kepeä juttu, vaan se on hyvin iso ja hyvin henkilökohtainen asia. Esimerkiksi pienellä paikkakunnalla lääkärin löytäminen voi olla kiusallista. On myös nöyryyttävää joutua keksimään perusteluja. Naisen keho on naisen, ja sen käytöstä hänen pitää saada päättää itse, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra.

– Me haluamme varmistaa, että raskaana olevia naisia ei 2020-luvulla enää kohdella 1970-luvun moraalisääntöjen mukaisesti. Kysymys ei ole tämän radikaalimmasta asiasta, laki on vain jäänyt päivittämättä, ja sen aika on nyt.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa 23. syyskuuta alkaen osoitteessa www.omatahto2020.fi.

Aloite löytyy myös kansalaisaloite.fi-palvelusta.