Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja -palstalla Me Naisten toimitus seuraa kuninkaallisten elämää silmä kovana ja pilke silmäkulmassa. Nyt analysoimme, miten 94-vuotias monarkki reagoi, kun hänet syrjäytettiin yhdestä työtehtävästään.

Voi olla, että kuningatar Elisabet II:lla meni english breakfastit väärään kurkkuun, kun hän keskiviikkoaamuna luki päivän sanomalehteä. Barbados oli nimittäin juuri ilmoittanut, että kuningattaren päivät maan valtionpäänä ovat pian luetut.

Saarivaltio kuuluu kuningattaren luotsaamaan Kansainyhteisöön, mutta julisti tiistaina aikovansa muuttua tasavallaksi ensi vuoden marraskuuhun mennessä. Aiheesta uutisoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

– On tullut aika jättää siirtomaahistoriamme kokonaan taakse, sanottiin Barbadoksen pääministerin Mia Mottleyn kirjoittamassa puheessa.

Lyhyesti: Barbadoslaiset haluavat antaa Elisabetille potkut ja tilalle paikallisen pääministerin.

Uumoilemme, että Elisabet itse saattoi uutisesta lukiessaan ihmetellä, että hänellä ylipäänsä oli tällainenkin pesti, josta voisi potkut saada. Näin siitäkin huolimatta, että Buckinghamin palatsilta on kommentoitu, ettei uutinen tullut täysin puskista.

Tavallisen tallaajan näkökulmasta Barbadosin valtionpää olisi tietysti melkoisen messevä lisä ansioluetteloon. Mutta Elisabet on Kansainyhteisön päämiehenä peräti 15 muunkin valtion hallitsija. Lisäksi 94-vuotias monarkki toimii yhä aktiivisesti edustustehtävissä ja on satojen hyväntekeväisyys- ja muiden järjestöjen suojelija. Niin, ja paimentaa siinä sivussa yhtä maailman vaikutusvaltaisimmista ja seuratuimmista perheistä.

Kuningattarelle yksi piskuinen hallitsijuus muiden joukossa vastaa siis todennäköisesti samaa kuin satunnainen palaveri meille muille. Kyllä, sovittuja työhommia ja tapaamisia on, mutta jotkut niistä ovat tärkeämpiä kuin toiset. Ja muistaako sitä edes aina niitä kaikkia? Ei todellakaan.

Luultavasti Ellu ei jäänyt suremaan moista syrjäytystä. Jos jotain, hän lienee lähinnä helpottunut, että velvollisuuksia on pitkällä listalla vastaisuudessa edes yksi vähemmän. Jokainen tietää sen tunteen, kun voi vetää taas yhden asian pois to do -listalta. Se on varmasti teen ja pikkuleipien paikka!

