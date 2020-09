– Mikä sinun nouseva merkkisi on? kysyy toimittaja, viestintäammattilainen ja horoskooppiasiantuntija Janica Brander puhelimessa.

En osaa vastata, ja Brander kehottaa selvittämään nousevan merkin esimerkiksi astro.fi-sivustolta. Nouseva merkki on nimittäin tärkeä.

– Nouseva merkki on ikään kuin se ensivaikutelma, mikä ihmisestä tulee, Brander selittää.

Hän itse on nousevalta merkiltään skorpioni ja aurinkomerkiltään, eli siltä varsinaiselta horoskooppimerkiltään, kaksonen.

– Se vaikuttaa niin, että minulle on joskus sanottu, että vaikutan ensin pelottavalta, kopealta ja ylpeältäkin.

Brander on paitsi kaksonen ja nouseva skorpioni myös valmistunut maisteriksi Tampereen yliopistosta. Hän kuvailee itseään ”tiedeuskovaiseksi, joka on suorastaan allerginen kaikelle hopeavesihömpälle”. Silti hän on niin innostunut horoskoopeista, että on kirjoittanut niitä jopa työkseen muun muassa Annaan, ja parhaillaankin työn alla on horoskooppeihin liittyvä kirjoitusprojekti.

Horoskooppien suosio ei ole hiipumassa, vaikka itsetutkiskeluun on nykyään tarjolla paljon kaikenlaisia keinoja meditaatiosta psykoanalyyseihin ja persoonallisuustesteihin. Ihmisillä on jatkuva jano saada itsestään ja persoonastaan tietoa, mielellään positiivista sellaista.

Me Naisten nettisivuilla julkaistavat horoskoopit ovat hyvin luettuja. Toimittaja Hilla Körkkö kirjoitti Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kolumnissaan viime vuonna, että erityisesti millenniaalit, siis 1980–90-luvuilla syntyneet, ovat heränneet kiinnostumaan astrologiasta. Puhelimeensa voi ladata horoskooppisovelluksen ja koettaa hakea ­sieltä – viihdemielessä tietysti – lohtua ja selkeyttä epävarmaan elämään. Instagramissa on pelkästään suomeksi useita horoskooppeja tarjoavia sivuja.

Prinsessa Margaretista kaikki alkoi

Horoskooppien laaja kansansuosio on lehdistön ansiota. Ensimmäisiä kertoja horoskooppeja alettiin julkaista lehdissä 1900-luvun alkupuoliskolla. Kun Englannin prinsessa Margaret syntyi vuonna 1930, brittilehti Sunday Express julkaisi ennusteen Margaretin elämästä, josta oli astrologin mukaan tuleva ”tapahtumarikas”. Myös asiallinen New York Times kirjoitti vuonna 1908, kuinka presidentti Theodore Roosevelt voisi olla aivan toisenlainen henkilö, jos olisi syntynyt eri päivänä.

Prinsessa Margaretin horoskoopin laatija R.H. Naylor keksi muutama vuosi myöhemmin, että helpoimmat yleistykset pystyi tekemään niin kutsutuista aurinkomerkeistä. Silloin syntyi meille nykyään tuttu tapa jaotella horoskoopit nimenomaan syntymäpäivän, eikä esimerkiksi syntymäkellonajan, perusteella.

Astrologia väittää, että ihmisen luonne määrittyy sen perusteella, missä asennossa aurinko, tähdet ja kuu sojottavat ihmisen syntymähetkellä. Se ei ole tiedettä, vaan perustuu muinaisiin uskomuksiin, eri puolilla maailmaa vähän erilaisiin. Ihmiskunta on tuijotellut tähtiin kauan ennen kuin tiedettiin, mitä ja missä ne ovat, ja tulkinnut niistä asioita.

Horoskooppien suosiota ei ole juuri hetkauttanut suuntaan eikä toiseen nykyaikainen tiede, joka ei ole löytänyt todisteita sille, että astrologiset ”analyysit” osuisivat yhteen ihmisen persoonallisuuden kanssa.

Sen sijaan tiede on todistanut, että ihminen uskoo oikein mielellään hänen persoonastaan tehdyt analyysit ja ennustukset silloin, kun ne ovat positiivisia, mutta eivät epä­uskottavan positiivisia. Ihminen alkaa löytää itsestään sellaisia positiivisia piirteitä, joita tuulesta temmattu persoonallisuustesti kertoo hänellä olevan, todisti psykologi Bertram Forer jo 1940-luvulla.

Taitava horoskooppien laatija osaa myös liikkua tarpeeksi yleisellä tasolla niin, että lukija tekee lopun työn itse omassa päässään.

Psykologi Christopher French sanoi The Smithsonian Magazinessa, että jos kysytään ”toimiiko astrologia”, kannattaa kiinnittää huomiota toimia-verbiin. (Englanniksi work.) Tieteellisessä mielessä astrologia ei toimi. Mutta, French ehdottaa, voi myös kysyä, tarjoaako se ihmisille kenties jonkinlaista psykologista hyötyä. Siihen vastaus on: toisinaan kyllä.

Henkisyyttä, ei hengellisyyttä

Janica Brander on pohtinut paljon sitä, miksi ihmiset ovat nyt – tai edelleen – niin kiinnostuneita horoskoopeista.

– Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 30 prosenttia amerikkalaisista uskoo horoskooppeihin. Se liittyy ilmiönä henkisyyden lisääntymiseen, joka on eri asia kuin hengellisyys tai uskonnollisuus.

Brander arvelee, että astrologia kiinnostaa nykyihmisiä siksi, että se tarjoaa positiivista henkisyyttä uskontojen ankarien sääntöjen sijaan. Ihminen haluaa kyllä tutkiskella syvällisiä asioita, kunhan ne liittyvät häneen itseensä eivätkä vaadi kärsimystä.

– On kaipuu siihen henkisyyteen, mutta samalla halutaan, että se on mukavaa. Ihmiset myös rakastavat kaikenlaista tyypittelyä. Se pitää järjissään tässä maailmassa.

Samaan aikaan horoskooppeja pidetään kamalana hölynpölynä, jossa hyväuskoisia höynäytetään uskomaan epätieteellistä soopaa.

– Maailman ajatellaan olevan yyberrationaalinen paikka. Jos ihmiset saavat iloa jostakin kepeästä asiasta, sitä pidetään epäilyttävänä ja turhana. Kaikenlaista koomista ja hauskaa on aliarvostettu aina. Itse kyllä keskittyisin ennemmin paheksumaan sitä, että jotkut eivät lähde risteilylle, koska pelkäävät, että laiva tippuu maapallon reunalta, Brander sanoo.

Hän viittaa siihen, että vääristyneet maailmankuvat, vaikkapa amerikkalaisten suosiossa oleva kreationismi, joka kieltää evoluution, ovat vaarallisempia uskomuksia kuin horoskooppiharrastus. Kreationismiin uskoo tutkimuksen mukaan 40 prosenttia amerikkalaisista.

Psykologi Christopher Frenchin mukaan suurin osa ihmisistä ei perusta näkemyksiään empiirisesti todistettuihin seikkoihin, vaan uskoo sellaisiin asioihin, jotka tuntuvat omasta mielestä hyviltä ja järkeenkäyviltä.

Brittifilosofi Julian Baggini arveli The Guardian -lehdessä, että vaikka monet tietävät, että horoskoopit eivät ole tieteellisessä mielessä totta, niiden suuri suosio perustuu ”ei voi koskaan tietää” -ajatukseen. Siis: En usko tähän, mutta eihän se hallaa tee, jos vähän vilkaisen.

Mitä planeetat eivät kerro

Janica Brander ei ole kiinnostunut siitä, mihin horoskooppeja usein viihdekäytetään, eli tulevaisuuden ennustamisesta, vaan siitä, millaisia luonteenkuvauksia horoskooppimerkit tarjoavat.

– En usko, että horoskoopeilla pystyy kertomaan, mitä sinulle tapahtuu. Mutta luonnekuvauksista löytyvät ihan Jungin arkkityypit. Niiden avulla voi päätellä, miten mikäkin tyyppi toimii tietynlaisessa tilanteessa.

Arkkityypit ovat sveitsiläisen psykiatrin C. G. Jungin 1900-luvun alussa luoma kuuluisa persoonallisuus­luokittelu, joihin perustuvia hahmoja on esiintynyt tarinoissa kautta ihmiskunnan historian.

Branderia viehättää esimerkiksi julkkisten horoskooppimerkkien arvaileminen.

– Juuri tarkistin Tauskin merkin. Skorpionihan se oli niin kuin arvelinkin.

Julkkisten merkkejä Brander voi arvailla, koska heidän käyttäytymisistään ja sanomisistaan meillä on kohtalaisen paljon tietoa. Hänen oma suosikkiastrologinsa on Markku Manninen, joka omilla netti- ja Facebook-sivuillaan julkaisee esimerkiksi astrologisia julkkiskaksosia. Kuvilla hän pyrkii osoittamaan, kuinka samana päivänä syntyneet julkkikset muistuttavat toisiaan myös ulkonäöltään.

Branderin kaveripiirissä tunnetaan hänen harrastuksensa, ja hän puhuu siitä toisinaan myös Instagram- ja Facebook-tileillään. Tutut myös tietävät Branderin huumorintajun.

– Kavereissani on paljon niitäkin, joiden mielestä tämä on aivan hirveää paskaa. Tein Facebook-päivityksen, jossa pyysin, että ilmoittakaa syntymäaikanne, niin katson tähtikartasta, keiden kanssa minulla synkkaa, etten tuhlaa aikaani turhiin tyyppeihin.

Niin monet lähettivät Branderille syntymäaikansa, että hän istui seitsemän tuntia koneella analysoimassa niitä. Myös ”änkyräinsinöörit” lähettivät omat tietonsa.

Se kertoo juuri siitä, kuinka ”en ole oikeasti kiinnostunut, mutta voin vilkaista”.

Pikkumainen kostaja

Horoskooppien tarjoamia luonneanalyysejä lukemalla on tietysti suuri kiusaus ryhtyä ajattelemaan, että tällainen olen enkä muuta voi. Brander muistuttaa, ettei horoskooppien tarjoamaan luonnetietoon voi ripustautua eikä selittää sillä käyttäytymistään.

– Jokaisella on vastuu omasta käyttäytymisestään. Ei siis niin, että koska olen skorpioni, minulla on oikeus olla mulkku, hän kuvailee.

Yhtenä välineenä itsetuntemukseen horoskooppia voi hänen mielestään käyttää. Kunhan muistaa, että horoskooppien luonteenpiirrekuvailut eivät ole ainoastaan positiivisia.

– Maksulliset horoskooppisivustot toimivat niin, että ensin sanotaan ilmaiseksi merkistäsi mairittelevimmat piirteet. Kun ihminen saadaan koukkuun, hän haluaa lisää ja maksaa siitä, Brander kuvailee.

Branderin omat analyysit merkeistä ovat huomattavan paljon suorasukaisempia. Esimerkiksi hän ottaa oman nousevan merkkinsä.

– Skorpioni minussa on vetäytyvä ja hemmetin kostonhimoinen. Olen sellainen psykologinen kostaja, minun pitää saada henkinen yliote ihmisestä, jonka koen kohdelleen itseäni huonosti.

Hiljattain Brander näki kauppahallissa Tampereella nuoruuden eksänsä, joka ei ollut moikannut Branderille vuosiin. Kostaja-skorpioni Brander laskelmoi liikkeensä kauppahallissa niin, että lopulta eksän oli pakko moikata, ja Brander oli tyytyväinen.

– Näin pikkumainen voin olla!

Lisää tietoa – tai ”tietoa”

Tietonsa horoskoopeista Brander on hankkinut vuosien varrella netistä ja kirjoista lukemalla. Itseopiskelu onkin ainoa tapa perehtyä tähtimerkkeihin. Kun nyt tämänkin jutun luettuaan moni kiinnostuu horoskoopeista enemmän, Brander suosittelee seuraamaan Markku Mannista Facebookissa ja vierailemaan esimerkiksi astrotheme. com-sivustolla.

Omaa kiinnostustaan Brander ei ole koskaan pitänyt vakan alla, vaikka tietääkin, miten horoskooppeihin yleisesti suhtaudutaan.

– En ole pitänyt ongelmana sitä, meneekö minulla uskottavuus. Tiedän kyllä itseni, olen älykäs ihminen ja pystyn erottelemaan, milloin kirjoitan tiedejuttuja ja milloin horoskooppijuttuja, hän sanoo.

Jokin aika sitten Brander selvitti julkkisten horoskooppimerkkejä arvaillessaan, että Laura Dern ja Miitta Sorvali ovat syntyneet samana päivänä, koska molemmat ”tekevät niin övereitä juttuja”.

Pystyäkseen päättelemään tällaisia täytyy olla tiettyjä ominaisuuksia, kuten kaksosella, nousevalla skorpionilla on.

– Pitää olla ihmisten tarkkailija ja huomata hyvin pieniä asioita.

Niin se oma nouseva merkkini, se on jousimies. Lasken sen astro.fi-sivustolla ja googlaan heti, mitä ”nousevasta jousimiehestä” sanotaan: ”Valloittavuus, uudet maat ja mannut, reiluus, optimistisuus ja avoimuus ryntäävät vastaan kohdatessasi nousevan Jousimiehen. Hän ottaa sinut avosylin vastaan, hehkuttaa isosti jostain asiasta ja valloittaa sinut alta aikayksikön.”

No kyllä, aivan kuin minä!