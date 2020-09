Millaisia asioita lyttykuonoisen lemmikin terveydestä kannattaa tarkkailla? Eläinlääkärin mukaan nukkumistavat on yksi tärkeä asia: koira saattaa nukkua erikoisissa asennoissa tai pitää lelua suussaan unen aikana pitääkseen hengitystiet avoinna.

Mihin katosi Suomen ykköskoira, Lennu?

Syy selvisi, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi sen syyskuun alussa: koira ei ole ollut julkisuudessa neljään vuoteen jalostukseen liittyvien ongelmien tiedostamisen vuoksi.

– Kun hankimme Lennun, meillä ei ollut minkäänlaista käsitystä niistä ongelmista, jotka liittyvät tylppänokkien rodunjalostukseen. Kaikkia rotuja jalostetaan ja mitä pidemmälle jalostetaan, niin sen suurempia riskejä saattaa olla, presidentti sanoi Ylen Avoin kysymys -podcastissa.

– Kun tämä sitten tuli aika pian sen jälkeen tietoisuuteen, niin käytin siitä kyllä jonkun puheenvuoronkin, ja kun Lennu muutaman kerran oli julkisuudessa, niin siinä sitten tuli myöskin vähän ajateltavaa, että kannattaako sitä tuoda niin paljon näkösälle. Nyt hän on pysytellyt enemmän kotioloissa.

Bostoninterrieri Lennun lisäksi Suomessa on yhä tuhansia ja tuhansia muita lyttykuonoisia koiria, joita vilahtelee katukuvassa ja somepostauksissa.

Eläinlääkäri Iida Niinikoski arvioi, että näiden rotujen kokonaismäärä liikkunee noin 20 000 koiran tienoilla.

Entäpä, jos joku koiraharrastaja miettii nyt Lennu-casen jälkeen, että pitääkö hänenkin vähentää vaikkapa koiransa kuvien postaamista someen?

– Yksityishenkilön oikeutta julkaista kuvia omasta lemmikistään ei voi mielestäni rajoittaa. Toki oman rodun terveysongelmat tulisi tiedostaa ja tietoutta jakaa tarvittaessa, Niinikoski sanoo.

Suomen eläinlääkäriliitto aloitti vuonna 2018 Oikeus kuonoon -kampanjan, jolla on pyritty kiinnittämään huomiota lyhytkuonoisten rotujen terveysongelmiin. Kampanjan aikana on kiinnitetty huomiota muun muassa siihen, ettei kyseisten rotujen edustajia käytettäisi mainonnassa.

Näihin mainoskuviin törmää Niinikosken mukaan edelleen säännöllisesti.

– Aktiivinen kampanjointi on kuitenkin johtanut siihen, että yhä useampi yritys on tietoinen asiasta ja on alkanut välttää lyhytkuonoisten koirien tai kissojen käyttöä mainoksissaan. Osa yrityksistä on jopa vaihtanut kuvan kesken mainoskampanjansa asiasta huomauttamisen jälkeen.

Unenaikaisia varoitusmerkkejä

Niinikoski on eläinlääketieteen lisensiaatti ja Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava. Väitöskirjatyössään hän tutkii, esiintyykö koirilla elimistön hiljaista tulehdustilaa ja unenaikaisia hengityshäiriöitä. Tutkimuksessa on mukana niin lyhyt- kuin pidempikuonoisia koiria.

Jos koiralla on hengitysvaikeuksia, näkyvät ne yleensä myös nukkuessa: rohina usein pahenee ja kuorsaaminen on voimakasta, Niinikoski kertoo. Näihin merkkeihin on aina syytä kiinnittää huomiota.

– Pitääkseen hengitystiet avoinna unen aikana koira voi nukkua erikoisissa asennoissa tai pitää lelua suussaan. Unenaikainen hapenpuute voi aiheuttaa äkillisen heräämisen ja tekee unesta katkonaista. Tämän vuoksi koira voi olla päivisin väsynyt. Ylipaino pahentaa unenaikaisia hengityshäiriöitä.

” Näillä roduilla esiintyvä rohina tai röhkiminen ei ole koskaan normaalia, vaan johtuu liian lyhyen kuonon aiheuttamista epämuodostumista hengitysteissä.

Hengitysvaikeudet voivat ilmetä monilla muillakin tavoilla. Koiran hengitys voi olla hereilläkin vaivalloista ja äänekästä.

– Näillä roduilla esiintyvä rohina tai röhkiminen ei ole koskaan normaalia, vaan johtuu liian lyhyen kuonon aiheuttamista epämuodostumista hengitysteissä. Koiran rasituksensietokyky voi olla heikentynyt, eikä se jaksa lenkkeillä.

– Etenkin lämpimillä keleillä lämpöhalvauksen riski kasvaa. Hapenpuute voi aiheuttaa pyörtyilyä, tajuttomuuskohtauksia ja vakavissa tapauksissa jopa kuoleman. Rasituksen välttäminen kuumalla kelillä on usein järkevää.

Niinikosken mukaan lyhytkuonoisuuteen liittyvän hengitystieoireyhtymän hoidossa voidaan hyödyntää esimerkiksi laihduttamista tai kirurgista korjausta.

Leikkauksissa on kuitenkin aina riskinsä; lyhytkuonoisten koirien osalta ne usein liittyvät anestesiaan.

– Kirurgisesti voidaan muun muassa avartaa sieraimia ja lyhentää pehmeää kitalakea, jotta hengitystiet avartuvat. Operaation hinta nousee nopeasti yli tuhanteen euroon. Kirurgian tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti, ja niitä tekee tällä hetkellä vain vähemmistö Suomen eläinlääkäreistä.

Oikeaa ravintoa ja liikuntaa

Keravalaisella Marjo Krishillä on ollut kotona koiria 25 vuoden ajan. Viimeiset kymmenen vuotta hän on miehensä kanssa harrastanut englanninbulldoggeja.

Rotu tuli heidän elämäänsä kuin yllättäen. Kotona oli tuolloin, vuonna 2009, kaksi iäkästä koiraa eikä heillä ollut suunnitelmia hankkia pentua berninpaimenkoiran ja monirotuisen seuraksi.

– Ystävämme englanninbulldogille tuli pentue, josta yksi koira jäi ensivisiitillä mieleen. Tutustuimme lisää rotuun sekä pennun vanhempiin. Siitä se sitten lähti. Ei harkitsematta, mutta pienen sattuman kautta.

Sen jälkeen Krishi on aktiivisesti ollut mukana koiraharrastuksissa. Bulldoggiensa kanssa hän on innostunut näyttelyistä, koirauinnista ja nenätyöskentelystä.

Lisäksi hän on rotuyhdistyksensä jalostustoimikunnan puheenjohtaja. Hän ei toimi itse kasvattajana.

– Englanninbulldoggiyhdistys on tiedostanut hengitysongelmat, ja vuodesta 2011 alkaen meillä on ollut käytössä yhdessä eläinlääkärien kanssa kehitetty hengitystietutkimus. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen kaikille jalostuskoirille tuli pakolliseksi kävelytesti, joka kertoo osaltaan ylähengitystieoireyhtymän vakavuudesta tai siitä, jos koiralla ei ole kyseistä oireyhtymää.

Omistajalla on merkittävä vastuu Krishin mukaan huolehtia koiran normaalipainosta. Pienikin ylipaino voi lisätä hengityksen rohinaa.

– Jos koira ei saa sille sopivaa ravintoa ja liikuntaa, ei se huonokuntoisena tai ylipainoisena voi elää hyvää koiran elämää. Toisessa ääripäässä ovat ne yksilöt, joiden hengitysteitä operoidaan hengityksen helpottamiseksi. On äärettömän tärkeää valita jalostukseen vain hengitykseltään terveiksi tutkittuja koiria, jotta hengitystiekirurgiaa tarvitsevia koiria ei tulevaisuudessa enää ole.

Tällä hetkellä Marjo Krishillä on kolme englanninbulldoggia, 7-vuotias narttu ja kaksi 5-vuotiasta urosta.­

Koirat kaikessa mukana

Krishin koiria ei ole leikattu eikä siihen ole ollut tarvetta. Ne ovat aina hengittäneet hänen mukaansa normaalisti sekä tutkittu eläinlääkärissä.

Tutkimukset ja aktiviteetit ovat kalliita – mutta Marjo Krishi on tottunut, että rakkaaseen harrastukseen eli koiriin kuluu rahaa ja aikaa.

Koiran hankintahinta on vain murto-osa koiran kustannuksista, hän muistuttaa.

– En pidä terveystutkimuksia kalliina, sillä ne tarjoavat kiinnostavaa ja arvokasta tietoa. Omille koirilleni olen teettänyt paljon muitakin virallisia terveystutkimuksia kuin kävelytestin. Eläinlääkärikulut ovat useimpina kuukausina nolla euroa, mutta sitten jos lääkäriä tarvitaan, se saattaa nostaa budjettia melkoisesti. Esimerkiksi yhdelle koirallemme napsahti eteen ristisideleikkaus, joka maksoi noin 2400 euroa.

Jokaviikkoinen uimisharrastus on hänen mukaansa edullinen, sillä allashinta jakautuu isommalle porukalle.

– Koirani käyvät uimassa 30–60 minuuttia kerrallaan. Uidessa koirakin hengittää nenän kautta, joten se tuskin onnistuisi hengitysvaikeuksista kärsivältä koiralta. Joskus joku ensimmäistä kertaa bulldoggin tapaava ihmetteleekin, että ’ai, osaavatko nämä uidakin ilman liivejä’ tai ihmettelee, että ’onko tämä bulldoggi, kun se ei rohisekaan’.

Marjo Kirshille koirat ovat perheenjäseniä ja ne ovat menossa mukana lähes kaikessa. Hän kertoo postaavansa lemmikeistään kuvia Facebookiin erilaisista tilanteista – kuten Suomessa tekevät muutkin koiraharrastajat.