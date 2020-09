Etkö aivan ymmärrä, mistä Kansallisteatterin näytelmän transhahmon roolituksen kritiikissä on kyse? Kokosimme yhteen sanakirjan, joka auttaa ymmärtämään sukupuolivähemmistöjä kuvaavia termejä.

Moni seurasi viikonlopun aikana Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -näytelmän ympärillä käytyä keskustelua. Näytelmän transhahmon roolitusta kritisoitiin, ja lopulta näytelmän ensi-iltaa päätettiin siirtää.

Anne Rautiaisen ohjaama Kaikki äidistäni perustuu Pedro Almodóvarin samannimiseen espanjalaiselokuvaan. Yksi hahmoista on prostituoitu Agrado, jota elokuvassa esittää Antonia San Juan. Kansallisteatterin versiossa rooliin oli valittu Janne Reinikainen. Roolitus on herättänyt paljon keskustelua somessa.

Instagramissa ja Twitterissä käydyissä keskusteluissa todetaan, että miesnäyttelijän palkkaaminen transnaisen rooliin on loukkaavaa ja transihmisille vahingollista. Keskustelun alullepanija, taiteilija Camille Auer, totesi Instagramissa:

– Transnaiseuden liittäminen miehuuteen miesnäyttelijän kehon kautta mitätöi transnaisten sukupuolen, identiteetin ja viime kädessä ihmisyyden. Transnaiset ovat yhteiskunnassa erittäin haavoittuvassa asemassa, mikä johtuu pitkälti siitä, että meidät nähdään “miehinä mekoissa”.

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho on kertonut Helsingin Sanomille, että kun Kaikki äidistäni -näytelmää roolitettiin vuosi sitten, ohjaaja etsi Agradon rooliin transsukupuolista näyttelijää. Kun tällaista henkilöä ei löytynyt, tehtiin Myllyahon mukaan ”pikainen päätös”, että rooliin otetaan mies. Myllyaho kertoo, että päätös korjataan nyt.

Näyttelijä Janne Reinikainen puolestaan kertoi Helsingin Sanomille, että toisin kuin elokuvassa, näytelmäversiossa Agradan hahmo ei ole transsukupuolinen, vaan transvestiitti mies.

– En olisi ottanut roolia vastaan, mikäli kyse olisi ollut transsukupuolisesta hahmosta. Kaikki materiaali, mikä minulla on näyttelijänä ollut, on peräisin elokuvan brittisovituksesta, jossa on aika yksiselitteisesti tämä roolihenkilö kirjoitettu transvestiitiksi.

Tunnetko termit?

Osa keskustelua seuranneista saattaa olla yhä hieman pihalla siitä, mistä kritiikissä on lopulta kyse. Sukupuolivähemmistöjä koskevat käsitteet ja termit eivät välttämättä vielä ole kaikille tuttuja.

Sen vuoksi päätimme koota yhteen pienen sanakirjan, joka auttaa ymmärtämään sukupuolia kuvaavaa termistöä. Jos siis pohdit, mitä eroa on transsukupuolisuudella ja transvestisuudella, tutustu alla olevaan sanastoon.

Cis, cissukupuolinen, cismies, cisnainen. Sana cis kuvaa sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu vastaavat hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta sekä siihen kulttuurissa yleensä liitettyjä odotuksia. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi, cisnainen puolestaan tytöksi. Suurin osa ihmisistä on siis cissukupuolisia. Cis-sanan vastakohta on trans. Sanat cis ja trans ovat peräisin latinasta, jossa ne tarkoittavat ”tällä puolen” ja ”toisella puolen”.

Trans. Sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen liitettyjen odotusten mukainen. Trans-sanan vastakohta on cis.

Transsukupuolinen. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan omaa sukupuoltaan. Transsukupuolinen tulee kohdata siinä sukupuolessa, jota hän on.

Transihminen. Yleiskäsite, jolla kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai oman sukupuolen ilmaisu eroaa niistä sukupuoli-odotuksista, johon heidät syntymässä määriteltiin. Transihmisiin luetaan sekä transsukupuoliset, muunsukupuoliset että transvestiitit. Aiemmin on käytetty nimitystä transseksuaali, joka on vanhentunut ja voidaan kokea loukkaavana.

Transmies on mies, joka on syntymässä määritelty tytöksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään mies. Tällainen henkilö voi viitata itseensä miehenä, transmiehenä tai transtaustaisena miehenä.

Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritelty pojaksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään nainen. Tällainen henkilö voi viitata itseensä naisena, transnaisena tai transtaustaisena naisena.

Binääri/ei-binääri. Binääri tarkoittaa kaksijakoista sukupuolikäsitystä. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärisen henkilön sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen–mies-jakoon. Ei-binäärinen henkilö voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

Transvestisuus, transvestiitti. Transvestisuus tarkoittaa sitä, että henkilöllä on tarve ilmaista toista (binääristä) sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty. Transvestiitti on henkilö, jolla on tarve ilmentää ajoittain sekä miehistä että naisellista puolta itsessään esimerkiksi eläytymällä, pukeutumalla tai muuten laittautumalla. Transvestiitti on yleensä tyytyväinen hänelle syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, eikä hänellä ole tarvetta juridisiin muutoksiin ja/tai lääketieteellisiin sukupuolen korjauksiin. Transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.

Transvestiitit sekoitetaan joskus drag-artisteihin. Drag on esittävän taiteen ja viihteen muoto, jossa esiintyjät ilmaisevat sukupuolta erilaisin tavoin, usein sukupuolirooleilla ja -normeilla leikitellen. Dragissa kyse on ensisijaisesti taiteesta, ei transvestisuuden toteuttamisesta.

Intersukupuolisuus tarkoittaa joukkoa kehon variaatioita, joissa sukupuolta määrittävät piirteet (kuten sukuelimet, kromosmit tai hormonitoiminta) eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Intersukupuolinen on esimerkiksi lapsi, jonka sukupuolta ei ulkoisten sukuelinten perusteella pystytä syntymässä suoraan määrittämään tytöksi tai pojaksi. Kuitenkin vain pieni osa intersukupuolisista saa diagnoosin heti syntymässä: osa saa tietää intersukupuolisuudestaan murrosiässä, jos kuukautiset eivät ala tai aikuisena, jos lapsen saamiseen liittyy vaikeuksia. Henkilö, jonka kehossa on intersukupuolisia piirteitä, voi määrittää olevansa mies, nainen, muunsukupuolinen, intersukupuolinen tai jotain muuta.

Muunsukupuolinen, transgender. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin näiden väliltä tai kokonaan tämän kahtiajaon ulkopuolella. Aiemmin suomen kielessä käytettiin käsitettä transgender. Osa kokee edelleen transgenderin kuvaavan itseään paremmin. Huom. englannin kielessä transgender viittaa yleensä kaikkiin transihmisiin.

Sukupuolten moninaisuus kuvaa sitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Ilmaisulla sukupuolen moninaisuus viitataan siihen, että sukupoli ei ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat.

Sukupuoleton. Kaikilla ihmisillä ei ole sukupuoli-identiteettiä. Osalle sukupuolettomuus voi olla sukupuoli-identiteetti. Sukupuolettomaksi itsensä kokeva voi käyttää itsestään myös englannin kielen termiä agender.

Sanastossa on selitetty yleisimmät sukupuolten moninaisuutta kuvaavat sanat. Kattavampi sanasto löytyy esimerkiksi Setan sivuilta sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilta.

Termeihin kannattaa tutustua, jotta osaa keskustella sukupuolten moninaisuudesta ihmisarvoa kunnioittavasti eikä tule loukanneeksi ketään omaa tietämättömyyttään.

Käsitys omasta sukupuolesta voi muodostua lapsena tai jäsentyä ja muuttua koko elämän ajan. Setan sateenkaarisanastossa huomautetaan, että jokaisen ihmisen kokemus itsestään ja identiteetistään on ainutlaatuinen, eivätkä termit välttämättä koskaan riitä kuvaamaan tätä monimuotoisuutta. Jokaisella on oikeus määritellä itse oma sukupuoli-identiteettinsä – tai olla määrittelemättä sitä.

Lähteet: Setan sateenkaarisanasto, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus