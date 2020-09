Korona-aikana jouluvalmistelut ovat hyvää vastalääkettä maailmanlaajuisen kriisin tuottamaan ahdistukseen.

Jouluun on enää vajaat neljä kuukautta. Todellisen jouluihmisen juhlavalmistelut ovat jo pitkällä, etenkin nyt, kun korona on tyhjentänyt monen syksykalenterin kaikesta muusta vähemmän tärkeästä. Voi joulutella täysillä!

Yksi jouluun keskimääräistä intohimoisemmin suhtautuvista on espoolainen Pauliina Ilmonen, 45. Hän aloitti jouluvalmistelut jo tammikuussa, kuten joka vuosi.

– Suunnittelen ensin lahjoja ja sitä, mitä kenellekin aion ostaa. Mietin, mitä laitan lasten joulukalentereihin ja käyn myös läpi joulukoristeita. Minulla on sellainen sääntö, etten saa ostaa kuin yhden uuden joulukoristeen joka vuosi. Sääntö tarvitaan, sillä kun jostain innostun, innostun siitä aika kovasti. On pakko pitää rajoja, Pauliina nauraa.

– Olen esimerkiksi jo monta vuotta haaveillut Aarikan puisesta hiihtävästä tontusta, mutta sitten aina kuitenkin näen metrin korkuisen poron tai jonkin muun hienon koristeen ja ostankin sen.

Joulu on toinen Pauliina Ilmosen suurista intohimon kohteista. Ensimmäinen on matematiikka.­

Valmistelu alkaa vahingossa

Nyt syyskuussa Pauliinalla on jo yksi kaappi täynnä lahjoja. Pahaksi onneksi lapsille tilatut joulusukat ovat juuttuneet jonnekin postiin.

– Yritän aina olla aloittamatta joulupuuhia, mutta ne tulevat minulta ikään kuin vahingossa. Joulu käy mielessäni joka päivä, enkä voi sille mitään. Lurautan lähes päivittäin jonkin joululaulun. Siitä tulee onnellinen olo.

Paitsi superjouluttaja, Pauliina on myös kovan luokan tiedenainen. Hän on Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitoksen apulaisprofessori, jonka tutkimusalaa ovat myös virukset. Keväällä Pauliina kollegoineen teki erilaisia mallinnuksia koronaviruksen käyttäytymisestä. Silloin Pauliina näkyi usein myös julkisuudessa. Hän on myös kahden kansainvälisen Covid19-asiantuntijaryhmän jäsen. Viime kuukausina pandemia on pitänyt Pauliinan valtavan kiireisenä.

Jouluvalmisteluista on tullut entistäkin tärkeämpi henkireikä nyt, kun myös Pauliinan muu arki – luennot, tentit ja sosiaalinen elämä on koronan takia siirtynyt pitkälti verkkoon. Yleensä Pauliinalla on ollut tapana kierrellä tavarataloissa lahjaostoksilla. Sen on nyt korvannut nettikaupoissa haaveilu.

Joulu tuntuu koko kropassa

– Googlettelen usein jouluun liittyviä kuvia. Etsin uusia ideoita koristeluun. Joulukuvien katselusta tulee niin hyvä mieli.

– Joulu antaa sellaisen lämpimän, rennon, rauhaisan ja rakastavan olon. Olen tosi palelevainen ihminen. Kun mietin joulua, tunnen, että lämpenen myös fyysisesti.

Virustilanne on maailmalla Pauliinan sanoin paikoin katastrofaalinen. Suomessa epidemiatilanne on paljon kevättä parempi, mutta ei missään nimessä ohi. Viruksen kanssa eletään vielä pitkään.

– Korona tuo itse juhlan suunnitteluun paljon epävarmuutta. Mutta minulla on joulu joka päivä, ja nautin siitä, vaikka joutuisin juhlimaan yksinkin. Joulu on siellä, missä ikinä olenkin.

Mutta siihen on vielä monta kuukautta. Tänä viikonloppuna Pauliina aikoo koota alennusmyynnistä löytyneen ison palapelin. Siinä on joulupukki, lapsia ja tietysti paljon paketteja.