”Mies oli tuijottanut takapuoltani ties miten kauan” – 10 naista kertoo, millaista häirintää he kokevat kuntosalilla

Moni kuntosalilla treenaava nainen joutuu kokemaan ahdistavaa häirintää. Me Naisten kyselyyn vastanneet naiset toivovat, että kuntosaleille saataisiin treenirauha.

”Hän ei edes tervehtinyt minua, vaan kohteli kuin objektia. Pelkäsin, että hän koskee minuun. En osannut reagoida mitenkään.”

Näin 28-vuotias Laura kertoi Me Naisten haastattelussa kohtaamastaan kuntosalihäirinnästä. Hän kertoi, että on kokenut häirintää jo vuosien ajan. Samalla salilla käyvät miehet tuijottavat Lauraa hänen treenatessaan. Joskus he seuraavat Lauraa ja siirtyvät treenaamaan tämän taakse. Jotkut kommentoivat Lauran ulkonäköä, toiset saattavat jopa koskea häneen yllättäen.

Laura ei ole yksin kokemustensa kanssa. Me Naiset toteutti kyselyn, jossa selvitettiin, millaista häirintää naiset ovat kuntosaleilla kokeneet. Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia kertoi kokeneensa salilla epämiellyttävää tai ahdistavaa häirintää.

Naisten mukaan on tavallista, että miehet tuijottavat tai siirtyvät treenaamaan mahdollisimman lähelle.

– Kaikkein häiritsevintä oli huomata vasta raskaan maastavetosarjan jälkeen, että joku setämiehen oli tuijottanut takapuoltani ties miten kauan, kertoo Krista, 36.

– Useimmiten häirintä on sitä, että mies ”sattumalta” siirtyy treenaamaan aivan taakseni ja lähelle minua, vaikka sali olisi muuten tyhjä. On todella inhottavaa kyykätä, kun tietää tarkalleen, että toinen tuijottaa parin metrin päässä, toteaa Saara, 33.

Moni nainen kertoo myös, että miehet antavat pyytämättä neuvoja ja pyrkivät niiden varjolla juttusille.

– Tullaan antamaan vinkkejä treenaukseen ja vaikka sanot pärjääväsi ilman niitä, neuvominen jatkuu. Vinkkien antamisen lomassa tullaan koskettelemaan ja auttamaan viimeisissä toistoissa siitä huolimatta, että yrittää kohteliaasti sanoa, ettei apua tarvitse. Kerran täytyi poistua salilta jopa kesken treenin, kun kiinni liimautuminen ”auttaessa” tuntui niin ahdistavalta, sanoo Satu, 35.

Ulkonäön kommentointia ja koskettelua

Osa naisista kertoo, että joskus miehet kommentoivat suoraan heidän ulkonäköään.

– Kerran eräs mies kysyi, minkä ikäinen olen. Vastasin ja hän kommentoi ihastellen, että minulla on kuin parikymppisen kroppa. Se tuntui alentavalta ja iljettävältä. Myös perässäni kulkeminen niin, että haistan toisen partaveden ja kuulen huohotuksen, on erityisen ahdistavaa, sanoo Marja, 38.

– Asiattomat kommentit ovat tavallisia. Eräs mies sanoi, että ”kyykkääpä vielä muutaman kerran niin ehdin kunnolla katsoa”. Menin ihan lukkoon, sanoo Ella, 33

Joissakin tapauksissa ahdistelu ei jää pelkkään tuijottamiseen tai epämiellyttäviin kommentteihin. Muutamat kyselyyn vastanneet naiset kertovat kokeneensa myös fyysistä lähentelyä. Nimimerkki Nana, 45, kertoo omasta kokemuksestaan näin:

– Härskein veto tuli tyypiltä, joka oli jo useamman kerran tehnyt itseään tykö. Olin rappukoneessa rehkimässä, ja tämä sankari tuli taas siihen jotain kommentoimaan. Lopulta hän lausahti, että ”näkee kyllä, et oot treenannut” ja läpsäytti minua kankulle! Kerroin toki, mitä mieltä moisesta olin, mutta silti hän ilkesi vielä pyytää lähtemään kahville. Eikä tainnut edes tajuta tehneensä jotain tosi typerää.

– Kerran tuntematon mies tuli viereen, lupaa kysymättä tarttui vyötäröltä kiinni ja sanoi, että ”muutas pikkuisen tuota vartalon kulmaa, niin hyvä liike tulee”. Se oli ahdistavaa. Tuollaisissa tilanteissa menee aivan lukkoon eikä osaa reagoida mitenkään. Sen jälkeen vaihdoin käyttöön löysät ja peittävät vaatteet. Lopulta myös lakkasin kokonaan käymästä salilla, kertoo Katja, 28

”Miehet eivät yhtäkkiä osaa käyttäytyä”

Me Naisten aiemmin haastattelema Laura arveli, että osa kuntosalilla käyvistä miehistä tarkkailee treenaavia naisia niin sanotusti haku päällä. Ongelma piilee kuitenkin tavassa, jolla jotkut miehet naisia salilla lähestyvät.

– Normaalisti toista lähestytään niin, että tervehditään ja kysytään nimeä. Salilla miehet eivät yhtäkkiä osaakaan käyttäytyä, vaan tuijottavat ja kommentoivat ulkonäköä jään murtaakseen. En tiedä ymmärtävätkö miehet itse, miten kummalliselta ja ahdistavalta se voi naisesta tuntua.

Kyselyyn vastannut Niina, 45, on samoilla linjoilla.

– Vaikka en ole itse kokenut ahdistelua, on hyvä, että asiasta puhutaan. Ahdistelijat eivät välttämättä lue normaaliin tapaan kehonkieltä, ilmeitä tai äänensävyjä. He voivat kuulla, että kommenteillaan jopa ilahduttavat naisia.

Kristiina, 38, kuvailee tuijottavien miesten olevan yleensä häntä vanhempia.

– Välttyäkseni ahdistelulta en puhu kuin naisille, kuljen hapan ilme kasvoilla ja ”nokka pystyssä”. Jos minulta kysytään jotain asiallista, vastaan asiallisesti enkä hymyile. Toisaalta, en mene salille puhumaan vaan treenaamaan. Se on omaa aikaani.

Salin vaihto ei ole ratkaisu

Moni kyselyyn vastannut nainen kertoi kiinnittävänsä miesten tuijotuksen vuoksi huomiota pukeutumiseensa ja välttävänsä tiukkoja treenivaatteita. Osa naisista kertoi ahdistuneensa kokemastaan häirinnästä niin paljon, että siirtyi lopulta käyttämään naisille suunnattua kuntosalia. Niin teki Pia, 40, jonka entisellä kuntosalilla notkui usein sama miesporukka, joka kohteli naisia ikävästi.

– Heillä oli tapana kokoontua salille juttelemaan istuskelemaan laitteiden päälle. Joku teki välillä sarjan hirmuisen huudon kera ja kaverit kannustivat. Muuten he vain tuijottelivat kaikkia naisia avoimesti ja katsekontaktia hakien. Jos halusin käyttää heidän lähellään olevaa laitetta, miehet jäivät nojailemaan laitteeseen ja yrittivät väkisin jututtaa. Ei auttanut meikittömyys, isot vaatteet eikä se, että sanoin haluavani treenata rauhassa.

Me Naisten aiemmin haastattelema Laura on käynyt samalla salilla jo lähes 10 vuotta. Hänestä on pöyristyttävä ajatus, että naisen pitäisi vaihtaa itselleen tututa salia, jotta saisi treenata rauhassa.

Myöskään Elina, 39, ei suostu vaihtamaan salia muiden vuoksi.

– Se ei ole oikea tapa ratkaista ongelmaa. Vain naisille suunnatut palvelut ovat hiljainen hyväksyntä häirinnälle. Ne viestivät, että häirinnän kohteen tulee muuttaa käyttäytymistään. Miksi kukaan ei ohjeista häiritsijää lopettamaan? Salit voisi tehdä näkyväksi ”treenirauhan”.

Myös Laura toivoo, että kuntosaleilla kiinnitettäisiin asiaan huomiota. Jokaisen tulisi saada treenata rauhassa.

– Kuntosalien työntekijöillä on hyvä näköalapaikka siihen, mitä saleilla tapahtuu. Jos tällainen käytös sallitaan, sitä aletaan vain pitää osana kuntosalikulttuuria. Tuntuu kummalliselta, että Me Too, kehorauha ja muut positiiviset liikkeet näyttävät menneen ohi joiltakin kuntosalien pyörittäjiltä.