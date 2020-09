Me Naiset

Opetusministeri Li Andersson ja pääministeri Sanna Marin ovat puhuneet sosiaalisessa mediassa avoimesti vanhemmuuden ja uran yhdistämisestä. Tutkijan mukaan ulostulot ovat hyvin harkittua politiikkaa.

Opetusministeri Li Andersson kertoi eilen keskiviikkona odottavansa esikoislastaan. Andersson paljasti vauvauutisen omissa sosiaalisen median kanavissaan. Instagramissa Andersson julkaisi ultraäänikuvan.

– Jos kaikki menee hyvin, syntyy minulle ja puolisolleni Juhalle lapsi uudenvuoden tienoilla. Se on henkilökohtaisesti niin suuri ilon ja onnellisuuden aihe, että sille on vaikeaa löytää sopivia sanoja.

Kuvatekstissä Andersson otti kantaa myös uran ja perhehaaveiden yhdistämiseen.

– Olen tällä hetkellä unelmatyössäni opetusministerinä, mutta politiikka ei voi myöskään tarkoittaa sitä, että henkilökohtaiset unelmat voisi tai pitäisi sivuuttaa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole vielä nykypäivänäkään helppoa, ja ajattelen, että nämäkin lasikatot rikkoutuvat vain rikkomalla niitä.

Poliitikoiden perhe-elämää käsittelevät ulostulot ovat ajankohtainen ilmiö myös Ruotsissa. Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen kertoo, että ruotsalaiset puoluejohtajat Annie Lööf ja Ebba Busch käyttävät Instagramia sekä poliittiseen viestintään että kertoakseen omasta elämästään.

– He haluavat olla näkyvillä poliitikon roolinsa lisäksi myös kokonaisina persoonina ja tuoda esille arkeaan ja omaa rooliaan vanhempina, Koivunen pohtii.

Koivusen mukaan sosiaalisesta mediasta on tullut etenkin nuorille poliitikoille suora yhteydenpitoväline äänestäjiin. Samalla poliitikot ymmärtävät, että heidän on jaettava sosiaalisessa mediassa itsestään myös henkilökohtaisia asioita.

– Somessa täytyy olla uskottava persoona. Esimerkiksi Instagramissa ei toimi, että siellä jaettaisiin vain viestintätoimiston tuottamaa, asiakeskeistä materiaalia. Somessa pitää pystyä jollain tavalla avautumaan ja pääsemään lähelle ihmistä. Äänestäjät haluavat samaistua poliitikkoihin ja tuntea heihin yhteenkuuluvuutta.

Tämä korostuu Anu Koivusen mukaan naispoliitikkojen kohdalla.

– Tässä näkyy sukupuolien välinen historiallinen kaksoisstandardi. Naisten on perinteisesti pitänyt olla uskottavia sekä poliitikkoina että naisina. Se on tasapainoilua, jonka taakkaa esimerkiksi Hillary Clinton on aina kantanut.

Tasa-arvoa korostavissa Pohjoismaissa, kuten Ruotsissa ja Suomessa, tasapainoilu on helpompaa.

– Meillä on puoluejohtajina nuoria naisia, jotka ovat päässeet asemiinsa asiaosaamisensa ansiosta. Sen ansiosta he pystyvät olemaan somessa henkilökohtaisia ja näyttämään myös arkeaan ilman, että heidän uskottavuutensa kärsii.

Sosiaalisesta mediasta on Koivusen mukaan tullut poliitikoille tapa hallita omaa julkisuuttaan. Some antaa poliitikoille kontrollin tunteen, Koivunen sanoo.

– He voivat paljastaa siellä jotain itsestään ja arjestaan, mutta juuri sen verran, kuin haluavat. Kun Li Andersson julkaisi ultraäänikuvan, hän otti somenkäyttäjänä suoraan yhteyttä yleisöönsä ja kertoi vauvauutisesta juuri siten, kuten itse halusi.

Tabujen purkamista

Pääministeri Sanna Marin kertoi keväällä Me Naisten artikkelissa toivovansa perheenlisäystä. Tuolloin somessa ihmeteltiin, miksi lapsihaaveet nostetaan jutussa esiin, kun Marinissa on niin paljon muutakin kiinnostavaa. Toisaalta osa koki, että Marinin avaus muistutti siitä, ettei naisen tarvitse valita perheen ja työn väliltä.

Me Naisten aiemmin haastatteleman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Johanna Närven mukaan monet tuntuvat ajattelevan, että lapsihaaveista tulee hiljentyä, jos haluaa menestyä urallaan.

– Monesti urallaan menestyvät naiset haluavat häivyttää sukupuoltaan, mutta Marin on tehnyt asiassa selkeän poikkeuksen puhuessaan näistä aihepiireistä myös kansainvälisissä medioissa. Nykyään myös nuoremman polven miespoliitikot saattavat oma-alotteisesti kertoa työelämän ja perhearjen yhdistämisen hankaluuksista.

Myös Me Naisten aiemmin haastattelema THL:n Sukupuolella väliä? -hankkeen kehittämispäällikkö Mia Teräsaho piti Marinin avausta tarpeellisena.

– On hyvä, että pääministeri puhuu näistä asioista, jotta äitiyteen ja uraan liittyviä, osin vanhentuneita mielikuvia saadaan purettua.

Myös Li Andersson kertoi tuoreen vauvauutisensa yhteydessä haluavansa esimerkillään osoittaa, että naisten ei ole pakko valita omien lasten tai oman poliittisen uran välillä.

– Saa unelmoida, ja omia unelmiaan saa tavoitella, Andersson kirjoitti.

Sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen pitää naispoliitikkojen keskustelunavauksia harkittuina kannanottoina.

– Kyllä ajattelen, että on tietoista, hyvin harkittua politiikkaa.

Vanhemmuus on poliitikolle status

Anu Koivusen näkemyksen mukaan poliitikot eivät puhu nykyään sen enempää perhe-elämästään kuin ennenkään. Muutos on tapahtunut siinä, miten poliitikon uran ja vanhemmuuden yhdistämiseen suhtaudutaan. Sekä mies- että naisministereiden vanhemmuus ja vanhempainloma eivät enää ole mikään ihmeellinen asia.

– On tultu kauas siitä, että Janina Andersson imetti vauvaansa eduskunnassa ja sitä paheksuttiin. Ennenhän puhuttiin myös vaalivauvoista, se olisi tänä päivänä aivan absurdia. Nykyään on aivan normaalia, että poliitikot perustavat perheitä ja haluavat antaa perheellensä aikaa.

Myös nuoremman polven miespoliitikot saattavat kertoa nykyään oma-aloitteisesti työelämän ja perhearjen yhdistämisestä. Esimerkiksi Antti Lindtman kieltäytyi ministerin tehtävästä muun muassa perhesyihin vedoten.

Nykypoliitikoille vanhemmuus onkin Koivusen mukaan status. Vanhemmuus ei tee poliitikosta vähemmän arvokasta, vaan lisää hänen arvoaan.

– Vielä 20 vuotta sitten poliitikon vauvauutinen olisi voinut olla riski, joka olisi voinut tarkoittaa uskottavuuden menettämistä. Enää ei ole niin.