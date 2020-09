Me Naiset

Treenausta harrastava Laura on kokenut kuntosalihäirintää jo vuosien ajan. Hän toivoo, että ahdisteluun puututtaisiin kuntosaleilla nykyistä enemmän.

Taas se katsoo.

Laura, 28, oli treenaamassa kuntosalilla, kun hän näki salin sohvaryhmällä kaksi miestä, joista toinen vilkuili jatkuvasti Lauraan päin.

Kun Laura oli pitämässä taukoa leuanvetojen välissä, hän huomasi, että toinen miehistä oli ilmestynyt hänen taakseen.

– Ei sun tarvitse tehdä mitään, anna kun mä katson sua, mies sanoi ja alkoi kiertää Lauran ympärillä tuijottaen tätä päästä varpaisiin.

– Mä olenkin seurannut tätä kehitystä jo pidemmän aikaa. Upealta näyttää, mies lisäsi.

Laura tunsi ahdistuksen rinnassaan, koska mies oli todella lähellä.

– Pelkäsin, että hän koskee minuun. En osannut reagoida mitenkään. Lopulta sanoin vain ”no kiitos” ja kävelin pois tilanteesta. Hän hävisi jonnekin. Minä tein treenin loppuun ja menin pukuhuoneeseen itkemään, Laura muistelee nyt viikon takaista kokemustaan.

Mies saattoi lähestyä Lauraa iskumielessä, mutta Laurasta tilanne oli pelkästään epämiellyttävä.

– Hän ei edes tervehtinyt minua, vaan kohteli kuin objektia.

”Ensin kosketaan, sitten kysytään”

Laura on käynyt samalla kuntosalilla lähes kymmenen vuoden ajan ja joutunut usein samankaltaisiin, ahdistaviin tilanteisiin.

Joskus miesten käytös ei jää pelkkään tuijotukseen. Eräs salilla usein käyvä mies seuraa Lauraa ja siirtyy treenaamaan tämän taakse aina kun voi. Joskus miehet saattavat nojata Lauran kuntopyörään ja puhella itsekseen. Jotkut kommentoivat ulkonäköä tai tulevat juttelemaan Lauran tatuoinneista – ja koskemaan niihin ilman lupaa.

– Saattaa käydä niin, että mies tarttuu minusta kiinni ja sitten kysyy, että ai sulla on tatuointeja, saako koskea. Siis että ensin kosketaan, sitten kysytään. Yksi mies aloitti kerran keskustelun tatuoinneista, ja nykyään hän hakeutuu aina juttelemaan kanssani kesken treenin. En edes tiedä hänen nimeään.

Laura yrittää käyttäytyä kuntosalilla tavalla, joka ei herättäisi miesten huomiota.

– Yritän välttää keskustelun sillä, että en ota heihin katsekontaktia. En yleensä vastaa heille mitään, mutta silti he jatkavat yksinpuheluaan. Mutta epämiellyttävä tunne tulee jo siitä, että tuntee treenatessaan, kun joku tuijottaa koko ajan.

Laura ei koe voivansa valittaa ahdistelusta kuntosalin työntekijöille tai omistajalle, sillä myös salin omistaja on lähestynyt häntä ahdistelevasti ja kommentoinut hänen ulkonäköään. Laura välttelee kyseistä miestä tietoisesti, eikä käy enää salilla tämän työaikoina.

– Kerran olin juoksumatolla, ja salin omistaja tuli nojaamaan juoksumattooni. Hän sanoi, että ”juoksepa minulle”. Jos hän ei ole nähnyt minua pitkään aikaan, hän tulee kommentoimaan, että näytätpä hyvältä.

Kerran Laura oli salin solariumissa, kun salin omistaja tuli pelkkä pyyhe päällään viereen juttelemaan hänelle.

”Pukeudun vain löysiin vaatteisiin”

Lauraa viikko sitten lähestynyt mies on aiemminkin tujottanut häntä. Laura on kokenut sen niin ahdistavaksi, että on muuttanut pukeutumistaan miehen vuoksi.

– Saman tyypin kyyläyksen takia tein aikoinaan tietoisen valinnan ja aloin käyttää salilla löysiä verkkareita ja pitkähihaisia paitoja.

Laura tietää, ettei ole ainoa, joka on joutunut tekemään muutoksia treenaamiseensa ikävien kokemusten vuoksi.

– Yksi kaverini kertoi ostaneensa 24/7-kortin, jotta hän voi käydä salilla kolmelta yöllä välttääkseen nämä juttelevat miehet. Se on mielestäni todella hätkähdyttävää. Että joutuu käymään urheilemassa keskellä yötä vain, jotta saisi olla rauhassa.

Laura arvelee, että osa kuntosalilla käyvistä miehistä tarkkailee treenaavia naisia niin sanotusti haku päällä. Ongelma piilee kuitenkin tavassa, jolla jotkut miehet naisia salilla lähestyvät.

– Normaalisti toista lähestytään niin, että tervehditään ja kysytään nimeä. Salilla miehet eivät yhtäkkiä osaakaan käyttäytyä, vaan tuijottavat ja kommentoivat ulkonäköä jään murtaakseen. En tiedä ymmärtävätkö miehet itse, miten kummalliselta ja ahdistavalta se voi naisesta tuntua.

Sallitaanko häiritsevä käytös?

Lauralle on ehdotettu ongelman ratkaisuksi muun muassa kuntosalin vaihtamista, esimerkiksi naisten salille siirtymistä.

– Minusta on ihan pöyristyttävä ajatus, että minun pitäisi vaihtaa itselleni tuttua salia, jotta saisin treenata rauhassa.

Laura kertoo kuulleensa joiltakin ystäviltään, että nämä käyvät naisten salilla juuri miesten katseet välttääkseen.

– Jo naisten salien olemassaolo kertoo mielestäni siitä, että kuntosalimaailmassa vallitsee oikea ongelma. Pelkästään miehille suunnattuja salejahan ei ole, sillä miehet saavat treenata rauhassa missä vain.

Laura toivoo myös, että kuntosaleilla kiinnitettäisiin asiaan huomiota. Jokaisen tulisi saada treenata rauhassa.

– Kuntosalien työntekijöillä on hyvä näköalapaikka siihen, mitä saleilla tapahtuu. Jos tällainen käytös sallitaan, sitä aletaan vain pitää osana kuntosalikulttuuria. Tuntuu kummalliselta, että Me Too, kehorauha ja muut positiiviset liikkeet näyttävät menneen ohi joiltakin kuntosalien pyörittäjiltä.