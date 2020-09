Hämmennystä herättäneissä asuntoilmoituksissa kaikki on ihanaa – mutta ostaisitko kodin näistä vaihtoehdoista?

Asuntoilmoituksissa on tähän asti revitelty ihan turhan vähän. Onneksi yksi rakennuttaja näyttää mallia, ja mehän seuraamme viitoitettua tietä!

Ennen hämmensi aina, kun luki työpaikkailmoituksia: onko sellaisia ihmehahmoja tosiaan olemassa, joita näissä haetaan? Nyt myös asunnonmyynti-ilmoitukset ovat irtautuneet todellisuudesta. Virkistävää!

Sikla myy Helsingin Ramsinrannasta uudiskohteita, joiden ilmoituksiin on keksitty kuvitteellisia henkilöitä asumaan haavekodissaan, näin:

”Moi, kotona ollaan, huudan Lindalle. En kuule vastausta, Linda on varmaan vielä yläkerrassa työhuoneessaan puhelinpalaverissa. Riisun ajohaalarin eteisen yhteydessä olevaan vaatehuoneeseen. Lindan mielestä ajokamppeet haisevat pakokaasulle.”

Ilmoituksissa kerrotaan myös ihan oikeita faktoja: Lindan työhuoneesta on parveke merelle. Jarkon ja Suvin on mukava tulla istumaan iltaa, kun avoin tila keittiöstä jatkuu olohuoneesta terassille asti. Kaikki harrastusvälineet mahtuvat portaiden alla oleviin kaappeihin.

Keksikäämme lisää

Siklan ilmoitukset on Helsingin uutisten mukaan otettu hiukan ihmeissään mutta innostuksella vastaan, ja miksipä ei? Kuvitteellisissa asukkaissa on Lindan ja hänen puolisonsa lisäksi iloinen lapsiperhe sekä eläkkeellä oleva pariskunta, jolla ilmeisesti on paljon rahaa ja hoitopaikkaa vailla olevia lapsenlapsia. Kuvissa näkyy juuri sopivan epätodellisen näköisiä kämppiä.

Tämähän avaa mahdollisuuksia vielä tarkempaan kohdennukseen.

Miltä näyttäisi hiukan pahemmin rasittuneen lapsiperheen asuntoilmoitus, tältäkö?

Avaraa perhe-eloa, 739 500 € / 115 m², 4h + k + s + wc + khh

”Moi, onko ketään kotona! ’Moi – moi – moi - moi’, vastaa kaiku open concept -kotimme seinistä. Lapset taitavat olla vielä naapurissa. Jätän kengät avonaiselle, koko eteisaulan käsittävälle ”sea of sandals” -kenkienjättöalueellemme – käytännöllinen, insinöörin suunnittelema sisustusratkaisu, joka antaa mahdollisuuden laajentaa kenkäaluetta tarpeen mukaan myös keittiö-olohuoneratkaisun puolelle. Valo ja materia virtaavat vapaasti avokodissa.

Vien ruokaostokset avokeittiöömme, jossa normaalisti viihdytimme vieraita ja uudessa normaalissa teemme töitä. Tämä se on kodin sydän! Avokeittiö muuntuu moneen! Siellä hoituvat pyykinlajittelut, lasten kuraleikit, puolison Teams-palaverit, arkiset raivokohtaukset – pysymme kaikki ihanasti kärryillä toistemme elämistä.

Otan kupin macchiatoa ja istahdan sisustuslehden kanssa sohvalle. Lehdessä näyttää olevan tosi monta muutakin avonaista ratkaisua, mutta miten heidän olohuoneidensa upeilla, pienillä pöydillä on vain maljakollinen leikkokukkia eikä Lego Creator 3+1 -avaruusmönkijätutkijan osasia?”

Tässä kodissa taas asuu onnellinen nuoripari:

Cityparin haavemaja, 449 250 € / 55 m², 2 h + k + s + wc

”Moi rakas, täällä ollaan! Rakas ei vastaa – hän on varmasti juuri pystyviikkaamassa työvaatteitaan kaappiin. On mukavaa tulla uutuuttaan hohtavaan, skandinaavisen minimalistiseen kotiin, jossa valoisuus ja rauha asuvat eikä katse tökkää häiritsevään ryönään. Hetkinen, tuossa lattiallahan lepää hius. Kulta! Sinulta on pudonnut hius, olepa tarkkana, ettei löydy toista kertaa lattialta hujan hajan!

Kodikkaassa, valoisassa olohuoneessamme vietämme vielä monet juhlat ystävien kanssa. Emme kovin monien ystävien, koska eteiseen ei mahdu kuin parit kengät ja takit siististi. Eikä tänne olkkariinkaan montaa ihmistä mahdu, tuskin edes sohvaa. Itse asiassa uudessa, kalliissa asunnossamme on hämmästyttävän vähän säilytys- ja elämistilaa, mutta siis periaatteessa tilan tuntu on uskomaton, ja mitäpä minimalisti asumiseensa tarvitsee – ei juuri muuta kuin imurin. Se on eteisen kaapissa, johon ei muuta mahdukaan.

Lisätilan tuntua tuo estetiikan ehdoilla tehty sisustusratkaisu: laitteeton olohuone. Tv:t, modeemit, tietokoneet, laitteet, laturit ja johdot ovat rumia eivätkä yhtään minimalistisia, ja sen vuoksi niitä ei mahtunut kotiimme. Vietämmekin nykyään illat keskustellen. Puoliso haluaisi koko ajan keskustella siitä, olisiko joko telkkari tai kahden asunnon ratkaisu kuitenkin mahdollinen.”

Tässä on uuden ajan unelmakoti dysfunktionaaliselle parisuhteelle:

Talotekniikan uudet tuulet, 629 000 €, 85 m², 4 h + k + s + wc + khh + putka

”Elisa, oletko kotona? Ei vastausta, hyvä, uuden kotimme lattiaan avautuva luukku toimii hienosti! Elisa ei siis taaskaan riisunut kenkiään ennen takarajaa ja laukaisi taloteknisen yksityiskohdan, joka pudottaa hänet kätevästi kellarin kodinhoitohuoneeseen miettimään, mitä tuli tehtyä.

Uudessa kodissa on mukavasti tilaa juuri meille kahdelle. Omaa tilaa, jota jokainen kaipaa. Elisa viettää aika paljon aikaa omassa kodinhoitoluolassaan, jossa on hänen toivomaansa kodintekniikkaa: on ompelunurkkaus, on seuranpitorobotti, on automaattisesti täyttyvä älybaarikaappi. Minä taas viihdyn asuinkerroksessa talotekniikan parissa. Katselen valvontakamerasta naapureita, fiksailen rosvoansoja kekseliäämmiksi ja käyttelen kaukosäätimiä.

Elämä tuntuu aika ihanalta juuri nyt, ajattelen, kun pötkähdän moottorisängylle ja lähetän Elisalle taloverkon kautta hyvänyönsuukon.”