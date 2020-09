Emma ja Riina ravistelevat taiteellaan kuvaa somen pirtsakoista kiiltokuvatytöistä – tiukka näpäytys myös selfiekulttuurin arvostelijoille

Emma Ainala ja Riina Tanskanen tekevät tyttöyden stereotypioita murtavaa taidetta, jossa tyttö saa olla hempeä, itseään rakastava ja kärttyinen. Siis ihan mitä tahansa.

Taiteilijat Emma Ainala ja Riina Tanskanen haluavat purkaa tyttönä elämiseen liitettyjä ennakkoluuloja. Vaikka elämme vuotta 2020, sille on edelleen tarvetta.

Riina julkaisee teoksiaan @tympeattytot -nimisellä Instagram-tilillään. Hänen julkaisuissaan sekä kuvat että painavaa yhteiskunnallista sanomaa kantavat tekstit toimivat yhdessä keskustelun herättäjinä.

– Tyttöyden kuva on edelleen aika kapea. On vain muutamia lokeroita, joihin tyttönä eläminen yritetään ahtaa. Haluan kuvan ja tekstin kautta purkaa esimerkiksi sitä ennakkoluuloa, että tyttöys tarkoittaisi tyhjäpäisyyttä, Riina kertoo.

– Teoksieni sanoma on, että tyttönä oleminen voi olla ihan mitä tahansa. Sukupuoli ei ole tekemisten tai ajatusten rajoite, ja tytöilläkin on oikeus näyttää kaikki puolet itsestään – myös tympeyden.

Riina Tanskanen: Pimppihaaveita (2020)­

Emma liputtaa myös samaa sanomaa, vaikka teoksillaan hän pyrkiikin jättämään paljon tilaa katsojan omille tulkinnoille.

– On yhä enemmän sääntöjä siihen, millainen on oikea tai väärä tapa olla tyttö. Usein tyttö mielletään joko halun kohteeksi tai hoivaajaksi. Todellisuudessa tyttöys voi merkitä lukemattomia eri asioita, Emma selittää.

Emma kiinnostui tyttötaiteesta, kun hän törmäsi käsitteeseen opiskellessaan kuvataideakatemiassa. Hän tajusi, kuinka paljon merkitystä on sillä, kuka maalaa naiskuvaa ja miten.

– Kun naisena teen taidetta naiseudesta, se on saanut minut huomaamaan, että siihen liitetään toistuvasti tietynlaisia rooleja. Tyypillisesti jopa naisten keskuudessa on syötetty jonkinasteista naisvihaa, kuten ajatusta siitä, että nainen on naiselle susi. Asian tiedostaminen on parantanut tilannetta.

Aina vähän vähemmän

Sekä Emma että Riina kuulevat tyttö-termissä vähättelevän ja negatiivisen vivahteen. Taiteen välityksellä heille kuitenkin aukeaa mahdollisuus vahvistaa hauraaksi miellettyä ihmisryhmää.

Emma on huomannut, että asenteet tyttöyteen ovat ajan myötä hiljalleen liikahdelleet.

– Tyttötaiteeseen suhtauduttiin ennen melko vähättelevästi, mikä kertoo yhteiskuntamme perinteisestä suhtautumisesta tyttöyteen. Terminä tyttö merkitsee jotakin, joka on aina vähän vähemmän ja vielä heikompi kuin nainen, Emma pohtii.

– Nykyisin tyttötaide on kuitenkin alettu nähdä entistä enemmän voimauttavana ja vapauttavana. Yhteiskunnallisten aatteiden muutokset heijastuvat taiteeseen, niin myös feminismin uudelleennousu.

Emma Ainala: A Girl With A Lot on Her Plate (2020)­

Riina puolestaan niputtaa tyttöyden ja naiseuden samaksi käsitteeksi.

– Jokaisessa naisessa on sisällä se tyttö. Näkisin, että se on se vähän hauraampi hempeämpi puoli naisesta, ja sillä on selkeästi vähättelevä ja negatiivinen leima, Riina summaa.

”Tämä on ollut itsellenikin röyhkeyskoulu”

Sosiaalinen media näyttelee tänä päivänä suurta roolia tyttöjen elämässä. Siksi taiteilijat haluavat teoksillaan näyttää ja murtaa somen luomaa mielikuvaa kiiltokuvatytöstä.

Emman mielestä etenkin itsekeskeiseksi lytätty selfiekulttuuri yhdistetään aina nuoriin naisenalkuihin. Monet hänen teoksistaan korostavat sitä, ettei itsekeskeisyyttä kuitenkaan pitäisi nähdä aina syntisenä ja ihmissuhteita myrkyttävänä asiana.

– Vastustan sellaista ajatusta, ettei itsestään saisi nauttia. Selfiekulttuurin leimaaminen itsekeskeiseksi on vallankäyttöä, joka kohdistuu tyttöihin.

– On täysin hyväksyttävää olla oman elämänsä päähenkilö, eikä se automaattisesti tarkoita, etteikö välittäisi myös toisista, Emma huomauttaa.

Emma Ainala: Soft Hardcore (2018)­

Riinankin Tympeät tytöt -tili peräänkuuluttaa, ettei tytön tehtävä ole aina ensisijaisesti kumarrella muita.

– Negatiivisuus naisella yhdistetään usein sellaiseen nuivaan akkaan. Haluan kuitenkin viestittää, että somen luoma mielikuva aina positiivisesta ja pirtsakasta wellness-tytöstä on aika ulkokullattua. Tytöillä on oikeus näyttää julkisesti kaikkia tunteitaan.

– Ennen ajattelin itsekin, että elämäntehtäväni olisi olla sellainen mahdollisimman miellyttävä tyyppi. Tämä on ollut itsellenikin röyhkeyskoulu: ketään ei tarvitse miellyttää, riittää että on inhimillinen ja reilu, Riina tuumaa.

Perfektionismi on osa modernia naiskuvaa, johon nykytytöt kasvavat: Pitäisi olla hyvää oloa ja aurinkoa huokuva kouluttautunut älykkö, joka luo uraa, urheilee paljon ja huolehtii ulkonäöstään. Lisäksi pitäisi istua yleisiin kauneusihanteisiin.

Tympeiden tyttöjen on tarkoitus Riinan mukaan avata todellisuutta, joka piilottelee somessa trendaavan naiskuvan kulisseissa.

– Onhan sellainen täydellinen kiiltokuvaelämä varmasti ihanaa, jos se todella on sitä. Mutta kukapa siihen täysin taipuisi? Haluan muistuttaa kuvin ja sanoin, ettei aina tarvitse jaksaa olla täydellinen.

Emma Ainala: Nice For What (2018)­