Miten verottajasta tuli someilmiö? Selvitimme, kuka epic tax guy on oikeasti ja kuka verohallinnon Instagramissa vastaa seuraajien kysymyksiin

Verohallinto on työstänyt strategiaansa puolitoista vuotta noustakseen someilmiöksi. Nyt viraston giffejä ja kysymysbokseja jaetaan kaikkialla somessa.

Verohallinnon Instagram on tunnettu meemeistä ja giffeistään.­

– Kaikkien sisältöjemme takana on koko sometiimi. Ideoimme ja toteutamme kaiken yhdessä.

Näin vastaa verohallinnon viestintäsuunnittelija Nanna Jussila, joka on työskennellyt verohallinnon viestinnässä kahdeksan vuotta. Jussila on ollut myös mukana luomassa someilmiöksi noussutta verohallinnon omaa Epic tax guy -giffiä, joka vilisee tällä hetkellä suomalaisten Instagram-virroissa.

– Giffit ovat jo pitkään kuuluneet meidän tapaamme kommunikoida ja viestiä somessa, joten päätimme lopulta tehdä oman, meidän näköisemme gif-hahmon. On mahtavaa, että seuraajamme ottivat sen omakseen!

Jussila kertoo, että verohallinnon viestintästrategia painottaa selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäksi vuorovaikutusta ja helposti lähestyttävää sisältöä. Giffit ja meemit kuuluvat olennaisesti sosiaaliseen mediaan, joten virasto on ottanut ne omakseen etenkin Instagramissa.

– Toki viestintämme on erilaista eri alustoilla. Instagramissa kohderyhmämme on pääasiassa nuoret aikuiset, joten myös viestintämme on siellä sen mukaista.

Verohallinnon epic tax guy -gif lähti leviämään somessa.­

Mutta kuka on Epic tax guy?

– Epic tax guy verkkotoimittajamme Osku Mäkelän alter ego eli sellainen klassisen kuivakka verottaja, Jussila nauraa.

Mäkelä on noussut viraaliksi aiemminkin. Silloin hän teki verohallinnon Instagramiin ASMR- eli kuiskausvideoita, joilla tavoitellaan aivo-orgasmeja – ja verohallinnon tapauksessa tiedotetaan veroasioista.

Verohallinnon median ja sosiaalisen median viestintäpäällikön Nilla Hietamäen mukaan veroviraston sosiaalinen media on muovattu nykyiseen muotoonsa kuluneen puolentoista vuoden aikana.

– Myös viranomaisten täytyy erottua sosiaalisessa mediassa, ja tämä on meidän tapamme. Jaamme somessamme toki myös tietoa ja asiasisältöä, mutta teemme sen sosiaaliselle medialle ominaisessa muodossa.

Mutta miten verohallinnon viestintää palvelee se, että ihmiset voivat kysellä verohallinnolta kaikkea aina elämäntarkoituksesta veroasiantuntijoiden deittailuun Ask me anything -kysymysboksin kaltaisissa sometempauksissa?

– Kyse on vuorovaikutuksesta. Kun meiltä kysytään, me vastaamme – oli kyse sitten elämän tarkoituksesta tai veroasioista, kertoo Hietamäki.

Ama eli kysy mitä vain -boksissa verovirasto vastasi kysymyksiin laidasta laitaan.­

Hän lisää, että vastaukset ovat hyvin erilaisia riippuen kysymyksistä. Vitsikkäisiin kysymyksiin, kuten ’mitä kettu sanoo’, vastataan huumorilla. Verotusta koskeviin kysymyksiin puolestaan vastataan asiantuntevasti.

Jussila kertoo, että verohallinnolla on Instagramissa oma uskollinen seuraajakunta, joka odottaa virastolta letkeää viestintää, hassuttelua ja heittäytymiskykyä.

– Tällaiset sisällöt ovat oikeasti odotettuja seuraajiemme keskuudessa. Ask me anything -kysymysboksin kaltaisissa sisällöissä viestintätiimimme vastailee seuraajien korkealentoisiin kysymyksiin huumorilla ja itsenäisesti pitäen toki mielessä myös viestintästrategiamme.

Rennon letkeä someviestintä on kuitenkin saanut osakseen myös soraääniä.

– Tottakai olemme saaneet myös yksittäisiä negatiivisia palautteita, mutta niinhän se menee, että jos haluaa herättää tunteita, täytyy varautua niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin tunnereaktioon. Pääosin palaute on kuitenkin ollut jopa yllättävän positiivista, kertoo Hietamäki.

Jussilan mukaan yritysten viestintä on muuttunut paljon sosiaalisen median myötä. Hän kuitenkin ymmärtää, jos viraston rempseä viestintä tuntuu joillekin vieraalta.

– En itsekään kahdeksan vuotta sitten aloittaessani työt verohallinnossa osannut arvata, että tekisin joskus työkseni giffejä. Työpäivät eivät kuitenkaan koostu pelkästään vitsailusta, vaan myös perusviestinnästä ja ihan oikeasta ja totisesta työstä.