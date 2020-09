Maistuisiko mentolin makuiset sumpit? Testasimme kyseenalaiset makukortit kahviin ja kaakaoon

Moni on maustanut savukkeensa mentolin makuisella makukortilla sen jälkeen kun mentolisavukkeiden myynti kiellettiin. Me testasimme makukorttia juomiin, joihin niitä markkinoidaan – kahviin ja kaakaon.

”Lisää makua vaikka mihin – kahvi, kaakao, popcornit...”

Miltä kuulostaisi lime-mentolilla maustetut popparit? Tai mustikka-mentolilla maustettu kahvi? Ei järin houkuttelevalta. Siihen tarkoitukseen Frizc-makukortteja kuitenkin markkinoidaan. Todellisuudessa moni sujauttaa makukortin tupakka-askiinsa ja maustaa sillä savukkeensa, sillä mentolisavukkeiden myynti loppui Suomessa toukokuussa.

Leivontaosastolta löytyviä makukortteja on Suomessa myynnissä kuusi makua: mentoli, jääkylmä mentoli, mustikka-mentoli, lime-mentoli, lakritsi ja mustikka.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että leivontaan tarkoitetuista makuliuskoista suosituimmat maut olisivat lakritsi ja mustikka. Kauppojen tuotevalikoima kuitenkin kertoo toista tarinaa: pienten kauppojen hyllyltä harvoin löytää makukorttia muussa kuin mentolin maussa. R-kioskeista, jotka eivät varsinaisesti erikoistu valikoimassaan leivontatuotteisiin, löytyy lähes poikkeuksetta koko makusarja – tosin, myyväthän kioskit kahviakin.

Päätimme testata tuotetta siihen käyttötarkoitukseen, mihin sitä markkinoidaan. Ehkä mentolikahvi on uusi matcha latte.

Havainto 1:

Pieni lähikauppa todella myi leivontaosastollaan vain mentoli-makua. R-kioskilla puolestaan kysyttiin oston yhteydessä, että tuleeko mukaan myös aski tupakkaa.

Havainto 2:

Kortti on aivan liian pieni kahvi- tai kaakaopakettipurkkiin. Tupakka-askin kokoista ja muotoista korttia kun ei millään saanut kymmenkertaisesti suurempaan kahvipakettiin siten, että paketin koko sisältö makustuisi.

Lisäksi valmistajan sivuilla ohjeistetaan, että makukortti tulisi laittaa rasiaan, jossa on kansi. Lähtökohtaisesti kahvia, kaakaota tai popkornia ei myydä kannellisessa pakkauksessa – toisin kuin tupakkaa. Jauheet siis täytyi kaataa erilliseen purkkiin ja purujen määrä suhteuttaa makukortin kokoon. Ei kovin kätevää.

Sekä kahvia että kaakaota on purkeissa noin viiden kahvimitan verran. Seassa on yksi mentoli-makukortti.­

Toisena ohjeena valmistaja listaa tuotteen maustamisajan. Makukortin tulisi vaikuttaa tuotteessa ainakin tunnin ajan. Sekä kahvipurut että kaakaojauhe makustuivat Me Naisten testissä kaksi tuntia.

Miltä mentolikahvi ja -kaakao sitten maistuivat?

Kahvi kauramaidolla ja mentoli-makukortilla

Tuoksu: Melko normaali tummapaahtoisen kahvin tuoksu. Tuoksun seassa on vain pieni vivahde mentolia, vaikka kahvia oli makukortin kanssa samassa purkissa vain viisi mitallista ja vaikutusaika minimiaikaa tuplasti pidempi.

Ulkonäkö: Näyttää ihan tavalliselta kahvilta.

Maku: Outo. Kahvin ominaismaku on niin vahva, että mentolin makua on vaikea löytää. Nielaisun jälkeen se kuitenkin iskee – kamalaa! Kahvin tunkkaisuus ja mentolin kurkkupastillimainen raikkaus riitelevät keskenään. Makunystyrät etsivät pelastusta.

­

Kuuma maitokaakao mentolilla

Tämä kuulostaa jo lähtökohtaisesti paremmalta. Minttukaakaohan on tunnetusti hyvää! Myöhemmin kuitenkin selviää, että minttu ja mentoli ovat aivan eri asia.

Tuoksu: Todella voimakas mentoli. Kaakaon tuoksua on vaikea edes tunnistaa.

Ulkonäkö: Tavallinen kuppi kaakaota.

Maku: Toisin kuin kahvissa, kaakaossa mentoli todella maistuu. Juoma on kaikilla mittapuilla parempi kuin kahvi, mutta jokin ei silti täsmää. Aivan kuin kurkkupastilli olisi eksynyt väärään paikkaan.

Kylmä mentolikaakao

Päädymme maistamaan myös kylmää mentolikaakaota. Virhe!

Tuoksu: Todella voimakas.

Ulkonäkö: Näyttää lasilliselta kaakaota. Muistuttaa lapsuudesta.

Maku: Kammottava! Kylmässä juomassa mentoli maistuu entistä vahvemmin. Useampi juotu kuppi alkaa myös tuntumaan nenässä! Loput on pakko heittää menemään. Mentoli ei missään nimessä kuulu kaakaoon.

­

Kaiken takana on tupakkayhtiö

On sanomattakin selvää, etteivät mentolipopkornit kuulosta sen paremmalta kuin mentolikahvikaan. Eivätkä mustikka-mentoli tai lime-mentoli eivät makuina varsinaisesti kuulosta siltä, että ne kuuluisivat kaakaon sekaan.

Sen sijaan tupakka-askiin ne kuulostavat melko otollisilta makuyhdistelmiltä. Varsinkin, kun ottaa huomioon, että ennen EU:n direktiiviä Suomessakin myytiin muun muassa mentoli- ja mustaherukkatupakkaa.

Kun makukortin koko ja maut mukailevat tupakka-askeja, on naiivia väittää, ettei niitä olisi tuotu markkinoille tupakoiden maustamista silmällä pitäen. Kaiken kukkuraksi tuotteen markkinoija Suomessa on ruokaverkkokauppojen mukaan Imperial Brands Finland Oy, joka ennen tunnettiin nimellä Imperial Tobacco Group. Kyseessä on yksi maailman isoimmista tupakkayhtiöistä.

Tai ehkä tupakkayhtiö todella laajentaa markkinointiaan leivontatuotteisiin. Ja ehkä kioskin myyjä vain sattumalta kysyi, tulisiko aski tupakkaa, kun ostin häneltä mentolimakukortin.