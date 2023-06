Aija Puurtisen pitkässä suhteessa on puhuttu kipeistäkin asioista – kertoo nyt, mistä seikasta hän on ollut miehelleen mustasukkainen

Aija Puurtinen on musiikkialan kokenut ja arvostettu tekijä, jonka ammattitaitoa hyödynnettiin viimeksi Euroviisuissa Käärijän lauluvalmentajana. Pitkään avioliittoon on kuitenkin mahtunut vaihe, jolloin Aija tunsi vähemmyyttä puolisonsa rinnalla.

Musiikin tohtori Aija Puurtinen, 63, on ollut parikymppisestä asti parisuhteessa aviopuolisonsa, muusikko Esa Kuloniemen kanssa. Liitto on kestänyt, vaikka suhteen alussa olisi kuulemma ollut helppo väittää, ettei juttu tule ikinä toimimaan.

– Olemme kaksi temperamenttista, toinen kuitenkin tavoiltaan verkkainen, toinen nopea. Olemme muutamia kertoja meinanneet erotakin, mutta vastakkaiset napamme ovat aina vetäneet yhteen, Aija kertoo Elämäni oivallukset -haastattelussaan.

Aijalla on tapana haluta keskustella asioista perusteellisesti. Hän nauttii kaivautua asioissa syvälle, ja kaikki pitää puhua selväksi.

Siksi myös parisuhteessa on puhuttu paljon ongelmallisista ja kipeistäkin asioista.

– Ilman sellaista kehitystä yhteiselomme tuskin olisi jatkunut. En kestäisi olla suhteessa, jossa keskustelisin itsekseni eikä ongelmia pyrittäisi korjaamaan, Aija sanoo.

Heidän avioliitossaan kantava periaate on, että kaikki tekevät virheitä, mutta samaa virhettä ei voi tehdä monta kertaa.

– Liitossamme ei ole sellaista asiaa, mitä ei voisi puolisolle kertoa. Anteeksianto on elämän hienoimpia asioita. Myös minä olen tarvinnut sitä.

Yhdestä asiasta Aija on tuntenut mustasukkaisuutta miehelleen. Pariskunta on soittanut yhteisessä Honey B & T-Bones -yhtyeessä vuodesta 1982, mutta molemmilla on ollut kysyntää muihinkin tehtäviin.

– Minun piti opetella sitä, että Esalla on paljon muitakin töitä. Tunsin siitä mustasukkaisuutta: miksi toista halutaan ja minua ei.

Aijan ura laajeni vasta vähän myöhemmin. Nykyään Aija on musiikin tohtori, opettaa Sibelius-Akatemiassa, toimii musiikkialan yhdenvertaisuustoimikunnissa ja oli muun muassa euroviisuedustaja Käärijän lauluvalmentaja ja taustalaulaja Liverpoolissa.

– Nuorena yhteinen 24/7 bändiarki sujui, koska panostimme siihen yhtä vahvalla intohimolla. Elämä, jossa ei ole mitään muuta, ei kuitenkaan kehitä, enkä enää lähtisi samanlaiseen rumbaan. Emme voisi toimia bändinä, jos olisimme eronneet parina, mutta toimimme hyvin parina, vaikka bändi olisi tauolla.

Nykyään pariskunnan poika, Mooses Kuloniemi, on kysytty rumpali, joka soittaa myös vanhempiensa rinnalla Honey B & T-Bonesissa.

