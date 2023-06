Kirsikka Simberg kertoo, mikä oli hänen äitinsä Hanna Sumarin Insta-kommentti, joka sai hänet raivostumaan – ”Olin ihan että missä välissä”

Hanna Sumari osaa arvostaa sitä, että tytär Kirsikka Simberg voi yhä räjähtää hänelle.

Hanna Sumari on näyttänyt tyttärelleen Kirsikka Simbergille mallia, että itseään ei tarvitse pienentää.

– Meille on yhteistä rohkeus ja uteliaisuus, Kirsikka Simberg sanoo itsestään ja äidistään Hanna Sumarista.

Myös se yhdistää, että kummatkin ovat tätä nykyä julkisessa ammatissa.

Sisustustoimittajana työskentelevä Hanna tunnetaan eritoten Suomen kaunein koti -ohjelmasta, Kirsikka podcasteistaan, nyt erityisesti Tuplakääk-podcastista. Molemmat ovat myös sosiaalisen median ammattilaisia.

Kirsikka on myös 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti. Hän sanoo ymmärtäneensä vasta oman vanhemmuutensa myötä, etteivät omatkaan vanhemmat ole täydellisiä yli-ihmisiä.

Kirsikka myöntää, että äiti on se, joka saa tuta välillä ilman aihettakin. Silloin, kun itseä turhauttaa, äidille voi purkautua.

– Sekin on tosi arvokasta! Kirsikka sanoo.

Kaksikon mieleen putkahtaa esimerkki joululta, jolloin Kirsikan molemmat lapset olivat vielä vaipoissa. Arki oli melkoista myllytystä vuorokauden ympäri, eikä omaa aikaa ollut lainkaan.

– Bongasin Instagramista kuvan ihanasta jouluköynnöksestä, jaoin sen omalla tililläni ja kysyin, kuka voisi tehdä samanlaiset meille. Äiti kommentoi: ”helppo tehdä myös itse”.

Kirsikka raivostui, otti kommentista screenshotin ja lähetti sen kaverilleen.

– Olin ihan, että missä välissä? Isoäiti voi tulla sieltä vahtimaan lapsia tai vääntämään köynnöstä.

Hetkeen kulminoitui paljon väsymystä ja patoutuneita tunteita. Kirsikasta tuntui, ettei hän voisi enää koskaan tehdä mitään omaa. Tuntui, että jokainen hetki elämässä oli vaipanvaihtoa, syöttämistä tai uhmakkaan taaperon tunnemyrskyn vastaanottamista.

– Äiti oli ainoa ihminen kenelle saatoin kiukutella.

Hanna ei provosoitunut, vaikka tytär osoitti mieltään. Hän tiesi omasta kokemuksestaan, millaista arki pienten lasten kanssa voi olla.

– Miehelleni vähän marmatin. Totesin kuitenkin pian, kuinka hienoa on, että minä olen edelleen se tyyppi, jolle Kirsikka voi räjähtää.

