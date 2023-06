7 tunnettua suomalaista puhuu harvinaisen suoraan alkoholista – ”En halunnut vajota enää alemmas”

Ongelmat päihteiden kanssa ovat yleisiä, mutta niistä ei vieläkään puhuta tarpeeksi. Muun muassa nämä julkkikset ovat avoimella puheellaan vähentäneet riippuvuuteen ja ongelmakäyttöön liittyvää häpeää.

Kirjailija Raija Oranen, muusikko Samu Haber, muusikko Pauli Hanhiniemi, näyttelijä Antti Reini, muusikko Redrama ja kirjailija Monica Fagerholm ovat puhuneet alkoholinkäytöstään Me Naisten haastatteluissa.

Sober curious eli uteliaisuus raittiutta kohtaan on sanapari, joka on viimeisten vuosien aikana hiipinyt suomalaisten sanavarastoon. Nykyään moni valitsee baarissa holillisen juoman sijaan holittoman, eikä se enää kummeksuta ketään. Kesäterassillakin voi istua humaltumatta.

Suomalainen alkoholikulttuuri on kuitenkin pitkään ollut aivan toisenlaista. Päätyyn asti meneminen ja aamuun asti tissuttelu ovat olleet sosiaalisesti jopa hyväksyttävää. Samaan aikaan moni on saattanut miettiä, kuinka pitää päihteiden käyttö aisoissa – tai kenties lopettaa kokonaan.

Liiallisella alkoholinkäytöllä on lukuisia terveyshaittoja ja -riskejä – ja se on myös yhteiskunnallinen ongelma. Tilastokeskuksen ja IS:n mukaan vuonna 2021 alkoholin aiheuttamat kuolemat vähenivät, mutta silti alkoholiin menehtyi Suomessa 1 649 ihmistä.

On ammatteja, joissa rankkaa juhlintaa ja kovaa päihteiden käyttöä on ennen muinoin pidetty lähes automaationa. Usein kosteat jatkobileet liitetään musiikkimaailmaan.

Muusikko Pauli Hanhiniemen keino välttää alkoholiongelma on ollut pistää kädet saveen kiertueilla. Silloin ei jää tyhjää aikaa, jonka voisi käyttää vaikkapa juopotteluun, hän pohtii.

Muusikko ja Kolmas nainen -yhtyeen solisti Pauli Hanhiniemi, 58, kertoi toukokuussa Me Naisten haastattelussa, mikä pelasti hänet alkoholismilta. Pauli kertoi jutussa myös ajatuksiaan siitä, miten päihteiden käyttö on pysynyt kiertueillakin hänen omassa hallinnassaan.

Suurin syy on Paulin mukaan se, että hän on halunnut tehdä kiertueilla muutakin kun musisoida.

– Olen roudannut soittokamoja ja ajanut bändin bussia, joten aamuisin on pitänyt olla ajokunnossa. Moni muusikko syyttää alkoholiongelmastaan kiertue-elämää, vaikka todellinen syypää on tyhjä aika. Jos kiertueella ei osallistu käytännön hommiin, on iso riski turhautua ja alkaa juopottelemaan, Pauli mietti toukokuussa.

Hän huomautti myös, että vaikka moni muusikko on sitä mieltä, että kiertueella on rankkaa, on muita, kenties vielä rankempiakin ammatteja.

– Esimerkiksi sairaanhoitajien työ on varmasti raskaampaa, mutta eivät he itke alkoholisteina, että on pakko ryypätä rankan työn takia, Pauli totesi.

Pauli Hanhiniemen lisäksi moni muukin tunnettu ihminen on puhunut Me Naisten haastatteluissa alkoholista ja riippuvuudesta – sekä siitä, mikä on auttanut luomaan terveemmän suhteen päihteisiin tai lopettamaan ne kokonaan.

Samu Haber: ”Okei, mulla menee näin huonosti”

Samu Haber on kertonut Me Naisiissa, että päihteet toimivat aiemmin hänellä tunteiden turruttajana. Käänteentekevää oli tämän tajuaminen, Samu kertoi viime syksynä.

Unilääkkeitä ja puoli pulloa viiniä keikan jälkeen. Se oli laulaja Samu Haberin, 47, kaava saada unen päästä kiinni. Se oli vielä silloin, kun Samulla oli tarve solahtaa menestyneen rokkitähden rooliin, joka hänelle Sunrise Avenuen maailmanvalloituksen johdosta lankesi.

Samu kertoi marraskuussa 2022 Me Naisten haastattelussa, että käänteentekevää oli pysähtyminen. Se, että hän tajusi olevansa yksinäinen ja melko onneton.

– Mietin, mitä helvettiä on tapahtunut. Olen BMW:n ratissa surullisena. Voisin ostaa vaikka kuusi autoa lisää jos haluaisin, mutta minulla ei ole ketään, kenen luokse mennä tai jonka haluaisin kohdata. Se oli silmiä avaava hetki: okei, mulla menee näin huonosti. Olin paennut kaikkia ja itseäni, mennyt kuoreeni, Samu kertoi Me Naisissa viime marraskuussa.

Lopulta Samu hakeutui terapiaan ja ymmärsi sen avulla, miten tärkeää on vetää omat rajansa. Se tarkoitti myös Sunrise Avenuen lopettamista. Sittemmin Samu on palannut keikkalavoille sooloartistina, mutta pienemmille sellaisille.

” Aikaisemmassa elämässäni söin lääkkeitä, joilla pakotin itseni uneen.

Kun ensimmäinen soolokeikka lähestyi, Samu ei saanut unta.

– Aikaisemmassa elämässäni söin lääkkeitä, joilla pakotin itseni uneen. Nyt nousin ylös, söin yöpalaa. Otin läppärin ja aloin kirjoittaa, mitä mielessäni liikkuu. Tajusin, että minuahan jännittää! Se nauratti, sillä olin ajatellut, ettei niin käy pienten keikkojen kanssa.

Moni muukin asia on Samun mukaan muuttunut aiemmasta. Samu on ”hurahtanut” kamppailulajeihin ja opettaa toisinaan vähän nyrkkeilyä sekä taekwondoa.

– Pariin vuoteen en ole käyttänyt melkein ollenkaan alkoholia. Ei tee enää mieli, osittain siksi, että aamulla treenaaminen on ihan erilaista, jos on juonut, Samu sanoi marraskuussa 2022.

Redrama: ”Raittiina päivä kerrallaan”

Räppäri Redrama on kertonut ymmärtäneensä, että ei ole koskaan täysin turvassa, sillä retkahtamisen riski kuuluu sairauteen.

Rap-artisti Redrama eli Lasse Mellberg, 45, puhui avoimesti alkoholismistaan Me Naisille viime vuoden elokuussa. Tuolloin hän oli juuri ollut kuukauden päivät lähipiirinsä ja työtuttujen tavoittamattomissa. Sitten katoamisen syy lopulta selvisi:

– Jouduin kaatumaan vielä kerran. Retkahdin.

– Nyt olen jälleen vertaistuen ja hoidon piirissä. Elän raittiina päivän kerrallaan, Redrama kertoi puhelimessa mökiltä elokuussa 2022.

Redrama oli tuohon mennessä ollut 12 vuotta raittiina. Ennen sitä päihteitä kului: olutta, viskiä ja kokaiinia. Lopulta hyvää oloa oli aina vain vaikeampi saavuttaa, ja Redrama pelkäsi lopun tulevan liian pian. Jotain oli tehtävä.

” En ole koskaan täysin turvassa.

Apua tuli vertaisryhmästä. Samasta, jonne Redrama kertoi lähtevänsä elokuun retkahduksen jälkeen.

Redrama tietää, että riski retkahtamiseen on aina olemassa, nyt sekin on nähty ja koettu. Se kuuluu sairauteen.

– En ole koskaan täysin turvassa. Vaikka olen ollut vuosia toipunut, välillä sekoilen ja käyttäydyn huonosti, räppäri totesi elokuussa.

Tommi Läntinen: ”En halunnut vajota enää alemmas”

Tommi on kertonut tajunneensa, että elämä raittiina ei ole tylsää.

14-vuotiaasta asti musiikkia tehnyt artisti Tommi Läntinen, 63, kertoi tammikuussa 2022 Me Naisten haastattelussa eläneensä rokkarin elämää täysillä. Tommilla oli tapana kompensoida alkoholilla muun muassa arkuuttaan: chardonnay oli muusikon salainen ase monissa tilanteissa.

Tommi kertoi haastattelussa käyttäneensä alkoholia enemmän tai vähemmän päivittäin.

– Viimeinen piste oli, kun ryssin yhden keikan humalassa ihan kunnolla. En halunnut vajota enää alemmas. Sain jostain itseäni isommalta viestin, että minun täytyy hakea apua, Tommi sanoi haastattelussa.

Isänpäivä 2012 on jäänyt mieleen. Se oli Tommin ensimmäinen raitis päivä.

– Vertaistuki auttoi. Yhtäkkiä juomisen halu lähti pois. Se oli ihme, sydämeni oli niin valmis raitistumiseen.

Tommi kuvaili Me Naisissa elävänsä raittiina elämää uudella tavalla. Aiemmin hän kyllä kulki eteenpäin, mutta vain fyysisesti – valot olivat sammuksissa. Vaikeinta oli hyväksyä se, kuinka epäluotettava hän oli aiemmin ollut.

Raitistumisen myötä Tommi on tajunnut yhden tärkeän asian elämästä ilman alkoholia: että raittiin ihmisen elämä ei ole todellakaan tylsää.

Raija Oranen: ”Koko ajan oltiin lasi kädessä”

”Lääkärini totesi, että maksa-arvoni olivat nousseet. Hän sanoi, että jos jatkan samalla tavalla, en elä kovin kauan – mutta jos lopetan, saatan palata ennalleni ja terveeksi”, Raija Oranen kertoi Me Naisissa joulukuussa 2020.

Musiikkibisneksestä tuttujen kasvojen lisäksi addiktiosta ja siitä toipumisesta ovat puhuneet Me Naisille muutkin kulttuurialalta tunnetut ihmiset.

Kirjailija Raija Oranen, ikä, kertoi alkoholismin tulleen elämään pikkuhiljaa, vuosien saatossa.

– Koko ajan oltiin lasi kädessä heilumassa, minä ylimpänä, Raija kuvaili 80- ja 90-luvun kapakkakulttuuria Me Naisille joulukuussa 2020.

Kun ravintoloissa istuminen jäi, Raija jatkoi juomista kotona. Loppuvaiheissa hän kulutti päivässä pari pulloa viiniä, konjakkia ja olutta. Samalla hän söi masennuslääkkeitä sekä rauhoittavia lääkkeitä unettomuuteen.

Sitten Raija sai kuulla lääkäriltä käänteentekevät sanat, jotka pysäyttivät.

– Lääkärini totesi, että maksa-arvoni olivat nousseet. Hän sanoi, että jos jatkan samalla tavalla, en elä kovin kauan – mutta jos lopetan, saatan palata ennalleni ja terveeksi.

Raija lopetti alkoholin käytön siihen paikkaan. Lopettamisessa häntä tuki hypnoterapia, jonka avulla hän pääsi myös myöhemmin irti tupakasta.

” Olemme sopineet, että Jyrki saa juoda olutta, koska minä inhoan sitä.

Parasta alkoholittomassa, ”uudessa elämässä” on Raijan mukaan se, että omiin lapsiin syntyi uusi yhteys. Aiemmin lapset soittelivat äitinsä perään huolehtien, mutta nyt suhteesta tuli paljon läheisempi.

– Enää ei ollut humalainen äiti möngertämässä ja pitämässä alituisia juhliaan. Ja lapsenlapset! Miten olisin voinut juoppona olla lastenlasten kanssa? En mitenkään!

Sekin auttoi, että Raijan aviomies lopetti alkoholin käytön samaan aikaan.

– Olemme sopineet, että Jyrki saa juoda olutta, koska minä inhoan sitä, mutta viiniä ei, sitä minä en kestäisi. Vieraille kyllä tarjoamme aina hyvää viiniä, Raija kerto joulukuussa 2020.

Antti Reini: ”Menin päihteiden kanssa kaikkien limittien yli”

Näyttelijä Antti Reini, 58, ei tiedä, tekisikö elämässään mitään toisin. Ei, vaikka 58 ikävuoteen on mahtunut rajuakin päihteiden käyttöä.

– Nuoruudessa, Ruotsin-vuosien aikana, menin päihteiden ja muidenkin asioiden kanssa kaikkien limittien yli – ja tulin takasin, Antti kertoi Me Naisille lokakuussa 2022.

– Syy päihteiden käyttöön oli ennemminkin uteliaisuus kuin halu saada pää sekaisin. Minulla oli hauskaa, mutta jossain vaiheessa sekin kokemus muuttui helvetiksi.

” Hyvinhän tässä on käynyt.

18 vuotta sitten Antti ymmärsi, että elämälle on valittava uusi suunta. Silloin hän raitistui. Suurin käänne oli ymmärrys siitä, että ensin addiktio on tunnistettava ja myönnettävä itselleen. Siitä alkoi raivorehellisyys ja toipuminen. Antilla on myös aina ollut tapa mennä määrätietoisesti sitä kohti, mitä itse haluaa – vaikka se tarkoittaisi valtavirrasta poikkeavia valintoja.

Antin mukaan hänen elämänsä on kaikesta huolimatta ollut mielenkiintoinen, ja hän on osannut elää hetkessä.

– Ja hyvinhän tässä on käynyt. Olen hengissä, ruokaa on jääkaapissa, ja paljon on vielä tekemistä jäljellä, Antti sanoi viime lokakuussa.

Monika Fagerholm: ”Olin ajatellut, että kuolen alkoholismiin”

Tabu. Sellainen oli aihe, josta kirjailija Monika Fagerholm, 62, puhui Me Naisten kansihaastattelussa vuonna 2009.

Tuossa haastattelussa Monika kertoi olevansa alkoholisti, ja pistäneensä korkin kiinni lopullisesti vuonna 2003.

– Se juttu oli ensimmäinen julkinen ulostulo alkoholismistani, Monika muisteli haastattelua Me Naisten jutussa syyskuussa 2022.

Hän puhuu sairaudestaan harvinaisen suoraan vieläkin. Viime vuoden elo-syyskuussa Me Naiset juhli 70-vuotista taivaltaan, ja Monika oli yksi juhlavuoden kahdeksasta kansihaastateltavasta – heistä jokainen oli rikkonut omalla tavallaan tabuja vuosien varrella Me Naisten sivuilla.

Syyskuussa Monika muisteli, millaista elämä oli silloin, kun alkoholi hallitsi arkea.

– Olin ajatellut, että kuolen alkoholismiin, että viina vie minulta lopulta hengen.

” Sain juomisen lopetettuani kokonaan uuden elämän.

Tärkein oivallus Monikalle on ollut, että alkoholismi ei tarkoita sitä, että ihminen olisi heikko. Hän kertoo olleensa aina lujatietoinen ihminen.

– Sama ominaisuus teki minusta myös alkoholismissani määrätietoisen. Siinä asiassa tahtoni ilmeni väärällä tavalla.

Kun Monika raitistui, hänen piti heittää hyvästit riippuvuudelle. Tilalle tuli kuitenkin jotain paljon parempaa.

– Sain juomisen lopetettuani kokonaan uuden elämän: rakastuin nykyiseen puolisooni ja muutin hänen rakentamaansa taloon Raaseporiin. Elämänilo palasi moninkertaisena, Monika kertoi.

Sekin on muuttunut, että yhteiskunta osaa suhtautua nykyään armollisemmin erilaisiin riippuvuuksiin. Enää aihe ei ole tabu, naistenkaan kohdalla.

