Kun Aira Samulin erosi toisesta aviomiehestään, hän ei huolinut uutta – nyt 96-vuotias kertoo, miksi elämä on ollut parempaa yksin

Aira Samulinilla on selkeä käsitys siitä, kuka hän on ja millaisena haluaa tulla nähdyksi. Ytimeltään hän ei ole 96 vuodessa muuttunut juuri lainkaan, mutta siitä hän ei tykkää, että häntä kutsutaan ikinuoreksi. – Olen vuosistani ylpeä – en niiden takia yhtään huonompi, vähempi tai merkityksetön.

Airan suunnitteleman sohvan kankaaseen on painettu kuva Hyrsylästä. Lähestyessään sataa ikävuotta hän on päättänyt höllentää tahtia. ”Ajattelin, josko nyt ryhtyisin vanhukseksi.”

Olohuoneessa senkin päällä lepää kokoelma pukukoruja ja värikkäitä silmälasikehyksiä. Ne on järjestelty alustalleen kuin liikkeissä, niin että valikoiman voi nähdä yhdellä silmäyksellä. Kehyksissä ei ole laseja, sillä korujen tapaan ne on tarkoitettu vain terästämään päivän lookia. Aira Samulin, 96, vaihtelee kehyksiä ja tarkistaa peilistä, sopivatko pokat asuun.

Laseja hän ei ole tarvinnut sen jälkeen, kun silmät operoitiin parikymmentä vuotta sitten. Leikkaus onnistui tuolloin hyvin, mutta pian sen jälkeen Aira oli luullut ihollaan näkyviä sävymuutoksia allergiaoireiksi. Ihohoitajan luona kävi ilmi, ettei mitään oireita ollut – läikät olivat vain ikääntymiseen kuuluvia muutoksia, joita Aira ei ollut ennen leikkausta nähnyt. Tällaisilla tarinoilla Samulinit vitsailevat hänen pitkästä iästään.

– Eiks nämä olekin hyvät, Aira huikkaa ruokasaliin, missä Raili Hulkkonen jo heittelee suteja ja huulipunia takaisin laukkuunsa.

77-vuotiaalla meikkitaiteilijalla on kiire seuraavalle keikalleen, mutta hän tarkistaa vielä Airan valitseman kokonaisuuden: ”Joo, ihana!”

Raili on Airan luottomeikkaaja ja ystävä, ollut jo 58 vuotta. Naiset tutustuivat työn kautta vuonna 1965, ja sekä duunit että ystävyys ovat jatkuneet siitä saakka.

– Meistä kahdesta sä olet aina ollut se kakara, Aira katsoo Railiin, joka purskahtaa käheään nauruunsa.

Bulevardin-kotona on työpiste, josta käsin Aira Samulin edelleen pyörittää yritystään, hoitaa esimerkiksi sen yhteydenottoja ja pankkiasioita. ”Vaikeiden koronavuosien jälkeen bisnes on saatava hyvään kuntoon ennen kuin jätän sen seuraaville polville. Se ajatus puskee minua jatkamaan.”

Aira on pysynyt julkisuudessa vuodesta 1954, jolloin hänet valittiin mannekiinikuningattareksi. Myöhemmin hänet on tunnettu muun muassa tanssikouluyrittäjänä, näyttelijänä, koreografina, luennoitsijana ja edelleen matkailuyrittäjänä. Erilaisten yleisöesiintymisten, edustustilaisuuksien ja kuvausten määrää on mahdotonta laskea.

– Minulla on ollut periaate, että jos Raili ei pääse meikkaamaan, niin sitten teen itse. Haluan näyttää itseltäni enkä tykkää, jos minusta yritetään vääntää jotain muuta.

Siksi Aira päättää itse myös asuistaan, joissa esiintyy vaikkapa nyt tämän jutun kuvissa. Hame on uusi, nahkatakki 50 vuotta vanha ja Aira edelleen sen mitoissa.

– Tein stylistin töitä jo silloin, kun sanaa ei ollut vielä keksittykään. Kai mä nyt osaan itseni pukea, Aira nauraa niin, että kodin salissa kaikuu.

Matriarkka ja ylämummo

Airalla on selkeä käsitys, kuka hän on ja millaisena haluaa tulla nähdyksi. Iän karttuessa ydin-Aira ei juuri ole muuttunut: ysikutosenakin hän on yhä henkeen ja vereen yrittäjä, vastuunkantaja ja vähän passaajakin – perheensä matriarkka ja se, jota kuunnellaan. Naurulle, tanssille ja ystäville pitää olla tilaa, eikä omasta tyylistä tingitä.

– Minulle sanottiin jo 1960-luvulla, että olin liian vanha käyttämään minihameita. No minähän käytän niitä edelleen.

Sen sijaan on päivittynyt ymmärrys, miten itseä on nyt tarpeen kohdella. Airalle vanhuus on luonnollista ja se, että tahti sen mukana muuttuu. Nykyisessä arjessaan hänellä on periaate, jonka mukaan päivään mahtuu yksi sovittu meno, tapaaminen tai juhlat. Enempään ei tarvitse enää revetä. Siksi tätäkin artikkelikokonaisuutta tehtiin palastellen eri tapaamiskerroilla pitkin kevättä.

– Katsos, olen jo sen ikäinen, että tarvitsee huomioida tää jaksamispuoli. Luonnollisesti en ole niin lennokkaassa kunnossa kuin nuorena, mutta en minä sitä valita, se on ollut helppoa hyväksyä.

– 96 vuotta… Mitäs siitä nyt olisi mieltä? Jos jotain, niin kyllä minä ihan ylpeä olen.

” Olen vuosistani ylpeä – en niiden takia yhtään huonompi, vähempi tai merkityksetön.

Aira myös toivoo, että hänestä käytetään reippaasti sanaa vanhus ja iästä puhutaan vanhana. Termit, kuten seniori tai ikäihminen, saavat hänellä karvat pystyyn.

– Ikinuorta minulle kaupitellaan myös, ei perkele, se on kans ihan kamala sana. Siinä vanha yritetään oikein tyrmätä näkymättömiin. Ajattelen, että itsearvostuksen puute ajaa keksimään korvaavia nimityksiä. Olen vuosistani ylpeä – en niiden takia yhtään huonompi, vähempi tai merkityksetön, Aira sanoo.

– Sitä paitsi vanhus on kaunis, runollinen sana, johon tiivistyy paljon koettua elämää.

Perheen kesken Airaa kutsutaan ylämummoksi. Uusi nimitys tarvittiin, kun ensimmäinen lapsenlapsi sai lapsen ja neljän sukupolven keskellä isoäidit, mummot ja mummit alkoivat mennä puheissa sekaisin.

Suomessa elää noin 50 000 yli 90-vuotiasta ihmistä. Ennusteen mukaan vuonna 2065 heitä on jo 190 000. Tämän päivän 45-vuotiaista naisista todennäköisesti joka viides elää vähintään satavuotiaaksi, ja miehistä joka viides vähintään 95-vuotiaaksi.

” Elämässä voi joutua pärjäämään paljon vaikeampien asioiden kanssa kuin korkean iän.

Heille Airalla on kannustavat terveiset:

– Tulkaa vanhuuteen, täällä on ihan kivaa!

– Tässä iässä ihmettelen enää oikeastaan vain sitä, miksi ikä on monille niin suuri ongelma. Mieluummin olen hyvilläni siitä, että olen näin pitkälle selvinnyt. Elämässä voi joutua pärjäämään paljon vaikeampien asioiden kanssa kuin korkean iän.

Aira Samulin pohtii videolla, mikä on pitkän iän salaisuus.

Aina vähän etunojassa

Itsenäinen Suomi oli yhdeksänvuotias, kun Aira syntyi suureen Suvion sukuun raja-Karjalassa. Perhe muutti tiuhaan rajajääkäri-isän, Viktor Suvion, työn perässä. Suomi ja Suviot näkivät talvisodan ja jatkosodan, hautasivat rintamalla kaatuneen Viktorin, menettivät maita Venäjälle ja ihmisiä sodan jalkoihin. Airan setä voitti olympiakultaa nyrkkeilyssä, ja sisko muutti 1950-luvulla Amerikkaan. Aira sai kaksi lasta: Pirjon vuonna 1947 ja Jarin 1955.

Aira on todistanut, kun Helsinkiin tuli olympialaiset ja joukkoliikenne, puhelimet siirtyivät pöydiltä ensin taskuun ja sitten ranteisiin, sähkö alkoi liikuttaa autoja ja potkulautoja, ja nuorison sijaan alettiin puhua diginatiiveista. Myös Airalla on omat sometilinsä.

Airalle on ollut luontevaa pysyä mukana muutoksessa. Hänen urallaan tanssi- ja muotimaailmassa se on ollut elinehto. Aira oli vuosikymmeniä se, joka esitteli trenditanssit maailmalta suomalaisille. Esimerkiksi diskotanssi tuli hänen mukaansa tarpeeseen, kun tytöt piti pelastaa joutumasta poikien riepoteltaviksi.

– Miksi miehen piti aina hakea, vaikka oli vailla rytmitajua, talloi varpaille ja housut roikkuivat? Päätin, että tyttöjen piti saada tanssia yksin, Aira toteaa.

– Ammatissani olen aina mennyt etunojassa, vähän aikaani edellä. Trendit on pitänyt tunnistaa etukäteen. Se asenne on heijastellut muuhunkin elämään. Uudet tekniikat ja keksinnöt eivät ole ahdistaneet, päinvastoin.

Yli 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu itsenäisesti kodeissaan, niin myös Aira. Vanhuuden arjessaan hän on ottanut modernin tekniikan ja sovellukset avukseen ja turvakseen. Niistä tärkein on nousuvahti, joka seuraa Airan unta ja raportoi siitä pojantyttärelle, Kiti Samulinille. Airan sänkyyn asennettu laite tarkkailee hengitystä, unenlaatua ja sitä, mihin aikaan Aira käy maate tai nousee jalkeille.

Seuranta mahdollistaa huolettomamman arjen paitsi Airalle Helsingissä Bulevardin-kodissaan, myös läheisille matkan päässä. Sovelluksen avulla Kiti tietää, että Airalla on kaikki hyvin, vaikka tämä ei heti vastaisi puhelimeen.

Aira on koko elämänsä kiertänyt esiintymässä, opettamassa ja luennoimassa ympäri Suomea. Viime aikoina hän on vähentänyt keikkatyötä, ja nyt yleisö saa puolestaan reissata Airan luo.

Varsinkin talvisin Aira asuu enimmäkseen Bulevardilla, missä taksi pääsee ovelle ja palvelut sekä ystävät ovat lähellä. Vuosien aikana sosiaalinen piiri on muuttunut. Niin käy pitkän elämän varrella, väkeä tulee ja menee.

– Ystäväpiirini on nykyään minua nuorempia, tietenkin, miten muutenkaan voisi olla. Se on ollut minulle tyypillistä läpi elämäni, vanhustyön rinnalla olen työskennellyt paljon myös nuorten parissa, Aira sanoo.

– Ikäeron huomaa siinä, että vanhat vitsit eivät enää mene läpi. Tapahtumat, joille aikoinaan nauroimme, eivät enää huvita ketään tai soita kelloja nykyporukoissa.

Aira ei ole laskenut, montako ystävää hän on saatellut viimeiselle matkalle. Kuolemaan hän suhtautuu mutkattomasti: se on osa elämää. Oman lapsuudenperheen kahdeksasta sisaruksesta vain kolme selvisi aikuisiksi. Äitinsä hän hautasi vuonna 1960 ja esikoisensa vuonna 2018.

– Sotien keskellä kuolleisuus oli korkeaa ja läsnä arjessa. Haudoilla käytiin ja vainajille vietiin ruokaa, hän kuvailee.

– Nyt lähipiirissäni ei ole samanikäisiä ystäviä, mutta en ajattele, että se mitään hirveää olisi. Lähteneiden puolesta ei tarvitse surra, taivaassa on ihan hyvä olla.

” Kaikki pitää puhua selväksi nyt, minulla ei ole enää paljon aikaa saivarrella.

Ja on Airankin kuolemasta perheessä puhuttu, huumorilla ja aika suorasukaisesti. Usein keskustelujen päällimmäinen tunnelma on kiitollisuus, ei haikeus.

– Nämä nuoret aina sanovat, että jos minä kuolen. Itse muistutan, että kaikki pitää puhua selväksi nyt, sillä minulla ei ole enää paljon aikaa saivarrella.

Iltaeläjä arvostaa unta

Kaulaketjun hopealaatoissa lukee ILO. Korusetti on Airan suunnittelema. Ketjun voisi pukea myös rannekoruiksi, mutta tänään ranteita jo kiertävät puseron karvareunaiset hihansuut. Airalla on mustat kynsikkäät, harmaavalkoiset silmälasikehykset, minihame ja karvabuutsit. On maaliskuu ja ilta kääntyy vielä pienen pakkasen puolelle.

Jorma Uotinen on Airan lähimpiä pitkäaikaisia ystäviä ja tietenkin maaliskuussa mukana teatteriretkellä. Vähän myöhemmin Aira huolestui, kun Jorma joutui sairaalaan sairauskohtauksen vuoksi. ”Olin usein käskenyt Jorman vähentää töitä ja hiljentää tahtiaan.”

Aira on varannut seurueelleen osaston junan ravintolavaunun yläkerrasta. Juna vie porukan katsomaan Aira-musikaalin ainutkertaista näytöstä Tampere-talossa. Ilta on yksi osa Airan 96-vuotissyntymäpäiväjuhlia, joita hän sanoo viettävänsä läpi vuoden. Vielä edellispäivänä uutisissa aprikoitiin junalakon uhkaa.

– Soitin jo Kovaselle, että laittaa bussin valmiiksi, jos konnarit menevät lakkoon, Aira kertoo halaillessaan seuruettaan lähtöasemalla.

Pinja Kivilahti, Airan lapsenlapsenlapsi, lähti ylämummon mukaan teatterimatkalle.

Teatteriesitys on illalla ja paluu Helsinkiin vasta puoliltaöin. Airaa kukkuminen ei haittaa. Menomatkalla hän ottaa pienet nokoset ja jatkaa sitten seurustelua.

– Minä olen iltaeläjä, ja työni ovat aina olleet iltapainotteisia. Kun täydellä vatsalla ei ole voinut esiintyä, syöminenkin on jäänyt myöhälle, iltakymmenen jälkeen. Siksi olen tottunut tapaamaan myös ystäviä iltaisin, käymme ravintoloissa tai he tulevat luokseni syömään.

Sen sijaan aamuisin uni maistuu ja aamupäivät Aira omistaa itselleen. Hän heräilee harvoin ennen kymmentä, syö rauhassa aamupalan ja vastaa puheluihin aikaisintaan puoliltapäivin.

” Kun nuoret sanovat haluavansa elää yhtä pitkään, kysyn aina, nukutko tarpeeksi.

Paitsi että viime päivinä on meinannut palaa käämit. Alakerran liiketilaa remontoidaan, ja kivipora on tärähtänyt käyntiin aikaisin aamulla.

– Ei sen keskellä pysty nukkumaan, joten ensi yöksi menen hotelliin, Aira ilmoittaa.

– Tässä iässä huomaan levon tärkeyden. Jos en saa nukuttua riittävästi, mulla häviää voimat. Kun nuoret sanovat haluavansa elää yhtä pitkään, kysyn aina ensimmäiseksi, nukutko tarpeeksi.

Teatteriesityksen jälkeen paluu Tampereelta Helsinkiin on vasta puoliltaöin. Airaa se ei haittaa. ”Minä olen iltaeläjä.”

Vastuu siirtyy seuraaville

Aira tunnistetaan asemalla, junassa ja teatterilla. Selfieitä, kättelyitä, terveisiä. Evakkonuoruuden kokeneet haluavat tulla jakamaan oman tarinansa. Aira hymyilee, tarttuu käteen ja sanoo muistavansa ne ajat hyvin. Kun yleisömeri pyrkii juttusille ja halaamaan, Kiti tarttuu Airan käsikynkkään ja ohjaa mummon tauolle lämpiöön. Kitin mukaan muut useammin unohtavat Airan iän ja Aira itse saa muistutella hipovansa sataa.

” Olen liikaakin varonut, etten tuota kenellekään pahaa mieltä.

Paluumatkalla junassa Aira nojaa lähemmäs ja tekee tunnustuksen: huomio, niin arvokasta kuin onkin, ja vieraiden elämäntarinat, alkavat toisinaan käydä voimille.

– Ihmiset ovat ihania halussaan lähestyä, mutta minun täytyy jo miettiä omaakin jaksamista. Olen liikaakin varonut, etten tuota kenellekään pettymystä tai pahaa mieltä.

Aira on aina ollut koko kansan helposti lähestyttävä Aira, se on ollut hänen työnsä ja imagonsa. Hän on kiertänyt esiintymässä, opettamassa ja luennoimassa, mennyt sinne, mihin on tilattu. Mutta nykyään matkustaminen väsyttää jo, ja keikkatyötä on rajoitettava. Vastedes yleisö saa reissata Airan luo.

Talvisin Aira järjestää Bulevardin-kodissaan Airan tarinasalonki -tapaamisia ja kesät hän emännöi Hyrsylän Mutkaa Lohjalla. Tänä vuonna vietetään sen 40-vuotisjuhlavuotta. Hyrsylän Mutka on vastikään päässyt Museoviraston suojelukohteeksi, ja vaikka Aira ei vielä ihan tarkkaan tiedä, mitä päätös käytännössä merkitsee, hän on siitä innoissaan.

– Ainakin se tarkoittaa jatkuvuutta kotitilallemme ja sen museoille, Aira sanoo.

Hyrsylän arki on nykyään Kitin vastuulla. Hän puolisoineen asuu yhdessä tilan kiinteistöistä ympäri vuoden, ja vierailualueet avataan yleisölle kesäksi.

– Meillä on tällainen mestari-kisälli-systeemi, Aira kuvailee järjestelyä.

– Olen aina ollut vastuunkantaja, mutta ajattelen, että vastuuta on myös antaa toisen ottaa vastuuta itselleen ja kasvaa siihen tehtävään. Vain siten bisnes pysyy pystyssä ja menestyy sukupolvelta toiselle. Koronavuodet olivat meille kova paikka, ja kaikki katastrofivarat on nyt käytetty, mutta minulla on hyvä tunne alkavasta kesästä.

Käsintehdyillä antiikkinukeilla on Hyrsylässä oma näyttelynsä. Bulevardin-kodissakin niitä on muutama.

Tärkein lääke on huumori

Aira on ollut kahdesti naimisissa ja asunut yksin siitä lähtien, kun liitto valotaiteilija Ekku Peltomäen kanssa päättyi vuonna 2004. Nykyään mies asuu Balilla uuden puolisonsa kanssa. Aira muistelee Ekun majailleen Hyrsylän pihapiirissä vielä kymmenisen vuotta virallisen eron jälkeen.

– Me erosimme hyvissä väleissä, ja pitkään Ekku tuli aina iltateelle ja aamupuurolle. Lopulta ajattelin, että hänen on hyvä aika oppia keittämään omat perunansa.

Sen jälkeen Aira on keskittynyt hyysäämään perhettään ja ystäviään. Tänään vieraille tarjotaan siskonmakkarakeittoa. Kiti on tehnyt keittopohjan ja tuonut sitä pakastimeen, ja Aira tuunaa sopan tarjoiluvalmiiksi. Maun salaisuus on siinä, että siskonmakkarat ruskistetaan pannulla ennen kuin ne lisätään keittoon.

Uutta puolisoa Aira ei ole kotiinsa kaivannut.

– En missään nimessä. Olen naistyyppiä, joka herkästi passaa muita ja laittaa oman onnensa syrjään, mutta näin yksin ollessa maltan keskittyä itseeni. Syön, mitä haluan ja nousen sängystä juuri silloin kun huvittaa, Aira sanoo.

– Luulen, että luonto on hoitanut niin, että useimmin mies kuolee ensin ja nainen jää leskeksi. Naiset pärjäävät ja saavat lopuksi nauttia omasta ajastaan.

Aira voi mielestään hyvin, kunhan muistaa pitää jalan jarrulla ja huolehtia kunnostaan. Tanssin sanomaa työkseen viljellyt ei enää tanssi itse, huimaus rajoittaa pyörimistä ja hyppimistä, mutta jos musiikki on tarttuvaa, Aira joraa aloillaan. Hän syö terveellisesti, popsii vitamiineja, käy hierojalla, fysioterapiassa ja tekee Hyrsylässä ollessaan päivittäin puolen tunnin vesiaerobicin. Kuntosaliharjoitteluun hän sai valmentajaltaan ohjelman, joka on kuluneille lonkille turvallinen.

” Hyvätkin geenit voi pilata huonoilla valinnoilla.

Tärkein lääke on kuulemma huumori ja mielen positiivisuus. Aira ei katso ohjelmia, joissa näkyy väkivaltaa eikä keskity ikäviin uutisiin.

– Hyvätkin geenit voi pilata huonoilla valinnoilla. Pitää ajatella kivoja asioita. Tietenkin elämässä tulee pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, mutta niitä ei saa jäädä vatvomaan.

Pari varoitusta Aira on saanut: aivoinfarktin vuonna 2018 ja koronatartunnan 2022. Niistä hän on toipunut hyvin.

– Korona oli kyllä epäreilu, sillä olin perheelleni luvannut pysyä eristyksissä enkä fuskannut siinä yhtään. Neljä kuukautta pysyin kotona tapaamatta ketään, ja senkin jälkeen olin varovainen. Silti sain tartunnan, ja oireilu kesti puoli vuotta.

” Josko nyt alkaisin vanhukseksi.

Korona-aikana Aira koki myös oivalluksen pysähtymisen tärkeydestä.

– Tuli aivan selkeä ajatus, että on aika höllätä tahtia. Yrittäjänä en voi alkaa eläkeläiseksi – se on minulle täysin vieras ajatus – mutta ajattelin, josko nyt alkaisin vanhukseksi, hän sanoo.

– Mietin myös, onko niin, että luonto pakottaa meidät aika-ajoin pysähtymään, kun vauhti ja hälinä yltyvät liiaksi. Sitäkö luonnonkatastrofit ovat, että ihmiskunta pannaan rauhoittumaan?

Aira ei pelkää ryppyjä, sillä ”vanha kurttuinen rusinakin voi olla kaunis”. ”Ihmisellä rypyt ovat kauniimpia kuin jos niitä yrittää oikoa. Minulla ei ole käynyt mielessäkään, että iän tuomia kehon muutoksia pitäisi murehtia.”

Nyt kun olen tässä iässä...

Hyrsylän Mutkassa koko perhe istui yhdessä pöydän ympärillä, neljä sukupolvea paikalla, kun ylämummolla välähti. Nyt oli sopiva hetki sanoa, mitä mielen päällä oli liikkunut. Ajatus oli jäänyt Airan mieleen lukuisilta esiintyjäkeikoilta vanhainkodeissa. Niissä häntä oli risonut, miten nuoremmat tapasivat korjata, jos vanhuksen muistikuvissa oli ollut epätarkkuutta.

– Nyt kun olen tässä iässä…, Aira aloitti puheenvuoronsa perheelleen.

– Minä sanon, mitä tykkään, eikä kellään ole siihen nokankoputtamista.

Aira muistutti olevansa vanhus, saattavansa puhella vanhoja ja muistavansa asiat omalla tavallaan. Niitä ei pitäisi nuorempien oikoa tai väittää vastaan.

– Jos ihminen on omassa mielessään hyvässä paikassa, miksi sitä pitäisi lähteä korjailemaan?

Lähteet Terveyskylä.fi, Tilastokeskus. Juttua varten on haastateltu myös Kiti Samulinia.

Aira Samulin Aira oli jo 1950-luvulla yksinhuoltaja ja yrittäjä. ”Se ei ollut ihan helpoin yhdistelmä siihen aikaan, mutta pärjäsin. Asenteeni on ollut, että unelmoi vähemmän ja ryhdy tekemään enemmän.” 96-vuotias yrittäjä asuu Helsingissä ja Lohjalla. Tanssinopettaja, näyttelijä, luennoitsija ja matkailuyrittäjä pyörittää Lohjalla Hyrsylän Mutka -matkailukohdetta, joka on toiminut 40 vuotta. Airan elämästä on julkaistu kirjoja, elokuva Tango kabaree sekä musikaali Aira. Useita elämäntyöpalkintoja, mm. Suomen Leijonan ritarimerkki, Mielenterveyspalkinto, Viihteen elämäntyöpalkinto, Vuoden puhuja, Vuoden Lotta.

