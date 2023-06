Cristal Snow kertoo hetkestä, joka pelästytti pahasti – ”Olin aivan paniikissa”

Cristal Snow sai avun sairaalassa.

Cristal Snow on yksi näyttelijöistä Dance Brothers -sarjassa, joka on ensimmäinen Netflixin tilaama suomenkielinen sarja.

Näyttelijä ja tv-persoona Cristal Snow, 47 kertoo Me Naisten uudessa Milloin viimeksi -juttusarjassa hetkestä, joka pelästytti hänet pahasti.

– Vuosi sitten pääsiäisenä minulla juuttui lihanpala ruokatorveen. Se oli todella ahdistavaa. Yskitytti, mutta pala ei tullut ulos enkä pystynyt nielemään mitään.

Cristal yritti juoda vettä, mutta sekin tuli suihkuna ulos.

– Olin aivan paniikissa. Tuntui siltä, etten saa happea ja pelästyin toden teolla. Minulle on kerran aiemmin käynyt samoin, mutta silloin se meni itsestään ohi. Nyt jouduin menemään sairaalaan, jossa tukkeuma otettiin pois tähystyksessä.

Tutkimuksissa ruokatorven ja mahalaukun välistä löydettiin ahtauma, josta kohtaukset ja ongelmat johtuivat.

Cristal paljastaa jutussa myös, mikä on vaarallisinta, mitä hän on hetkeen tehnyt.

– Lensin Rukalle keikalle propellikoneella. Vihaan ja pelkään lentämistä yli kaiken, ja minulle on määrätty rauhoittavia lentämistä varten. Nyt resepti oli kuitenkin loppu.

– Ajattelin ensin, etten nouse mokomaan peltipurkkiin, mutta menin silti ja vihasin jokaista sekuntia. Takaisin tulin autolla ja junalla, vaikka se oli hidasta ja kallista.

Mitä romanttista Cristal on viimeksi tehnyt? Mihin hän törsäsi? Entä milloin yllättyi iloisesti ja keneltä ja miksi pyysi anteeksi?

