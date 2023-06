Leila, 24, oli kasin oppilas, mutta kirjoitti ylioppilaaksi vain 16-vuotiaana – kertoo nyt, mikä surullisen tavallinen ongelma varjosti koko koulutaivalta

Leila Arstila hyppäsi alakoulussa yhden luokan yli, valmistui lukiosta kahdessa vuodessa ja aloitti opinnot yliopistossa 16-vuotiaana. Koko lapsuuden ajan hänestä tuntui, ettei kuulunut joukkoon.

Leila Arstila valmistui juuri diplomi-insinööriksi. Hänen koulu- ja opiskelutaipaleensa ei silti ole ollut helppo, sillä siihen on mahtunut niin koulukiusaamista kuin masennustakin. Leila toivoo, että ihmiset pitäisivät huolta jaksamisestaan.

Leila Arstila oli vasta 16-vuotias, kun hän juhli ylioppilasjuhliaan. Leila ei ole ainut nuorena lukiosta valmistunut, mutta hänen koko koulutaipaleensa on ollut poikkeuksellinen.

Leila muistaa tehneensä jo ensimmäisellä luokalla toisen luokan matematiikan tehtäviä. Hän asui perheensä kanssa tuolloin Siilinjärvellä. Kun Leila kävi toista luokkaa, perhe muutti ulkomaille. He asuivat vuoden pienessä suomalaisyhteisössä.

Tällöin opettaja huomasi Leilan suoriutuvan koulutehtävistä hyvin, ja asiasta saivat tietää myös Leilan vanhemmat. Pian vanhemmat esittivätkin Leilalle kysymyksen: Haluaisitko hypätä suoraan neljännelle luokalle?

Uusi alku vuotta vanhempien kanssa kuulosti Leilasta hyvältä, sillä oman ikäisistään hän ei ollut saanut ystäviä – ei Suomessa eikä ulkomailla.

Kun muut vuonna 1998 syntyneet suorittivat kolmatta luokkaa tavanomaisessa aikataulussa, Leila suoritti koko kolmannen luokan yhdessä syksyssä.

– En kadu, että hyppäsin luokan yli. Oikeastaan pidin haasteesta, Leila kertoo.

Ulkopuolinen olo

Vaikka Leila suoriutui koulusta hyvin, hänen koulutaivaltaan on vaikeuttanut surullinen ja varsin yleinen ongelma.

Leilaa alettiin kiusata jo alakoulussa. Leila muistelee, että koki peruskoulussa olleensa erilainen kuin muut.

” Muut pyörittelivät silmiään, kun joutuivat mun pariksi.

– Kiusaaminen oli enimmäkseen syrjimistä ja ulkopuolelle jättämistä. Koin, etten riitä sellaisena kuin olen. Muut pyörittelivät silmiään, kun joutuivat mun pariksi, Leila kertoo.

Kun oppilailta kysyttiin kuudennella luokalla, kenen kanssa he haluaisivat samalle luokalle yläasteella, Leila kirjoitti paperiin: ”En kenenkään.”

Yläkoulun lopussa Leilalle oli selvää, että hän haluaa lukioon. Siilinjärven lukio olisi ollut luonnollinen valinta, sillä se sijaitsi samassa rakennuksessa yläasteen kanssa. Leila kuitenkin pelkäsi, että jos hän jäisi Siilinjärvelle, kiusaaminen saattaisi jatkua. Niinpä hän alkoi etsiä sopivia lukioita muilta paikkakunnilta.

Leila oli aina pitänyt luonnontieteistä, erityisesti matematiikasta. Kun hän googlasi vaihtoehtoja, hän huomasi Päivölän opiston, joka on profiloitunut luonnontiede- ja taideaineisiin. Valkeakoskella sijaitseva koulu eroaa muista oppilaitoksista siinä, että se on yksityinen sisäoppilaitos. Päivölässä paitsi opiskellaan myös asutaan täysihoidolla.

Tämä kuulosti Leilasta hyvältä ja hän muutti yläasteen jälkeen 360 kilometrin päähän kotoaan.

– Äiti ei tykännyt ajatuksesta, että asuisin vaikka pääkaupunkiseudulla yksin solussa. Päivölä oli siis sopiva ratkaisu, sillä kaikki oppilaat asuivat samassa rakennuksessa.

Koulu kuin Tylypahka

Työtahti sisäoppilaitoksessa oli Leilan mukaan ”todella kova”. Päivisin opiskeltiin kellon ympäri yhdeksästä yhdeksään – toki tauot huomioiden.

Päivölässä lukio suoritetaan kahdessa vuodessa. Tämä tarkoitti sitä, että työtä riitti. Vaikka vaatimustaso ja tahti kovenivat yläkouluajoista, Leila muistelee aikaa lämmöllä. Hän vitsailee, että koulu tuntui kuin Tylypahkalta, joka on Harry Potter -kirjoista tuttu ”taikakoulu”.

– Ihmiselle, joka on ollut koko elämänsä ulkopuolinen ja kiusattu, se että ympärillä oli yhtäkkiä samanhenkinen yhteisö, merkitsi todella paljon.

” Aluksi halusin salata ikäni.

Leila valmistui Päivölästä kahden vuoden tavoiteajassa ja sai ylioppilaslakin 16-vuotiaana. Hän haki saman tien Aalto-yliopistoon ja pääsi lukemaan kemian tekniikkaa. Opintojen alkaessa syksyllä 2015 Leila täytti 17 vuotta ja oli yliopistossa yksi nuorimmista.

– Aluksi halusin salata ikäni. Fuksivuoden ensimmäisessä tapahtumassa joku ihmetteli ääneen, että meidän joukossa on kuulemma alaikäinen.

Leila joutui opiskelunsa alkuaikoina muutamaan kinkkiseen tilanteeseen nuoren ikänsä takia. Hän kuului vuosikurssinsa tanssiryhmään ja joutui kerran esittelemään portsarille esiintymisasuaan – cancan-hametta – baarin ovilla todistaakseen tulleensa baariin vain esiintymään.

Järjestyksenvalvoja vahti ryhmän esityksen ja varmisti, että alaikäinen Leila poistui ravintolasta esityksen loputtua.

Leila Arstila on kemian tekniikan kandidaatti. Lisäksi hän valmistui juuri diplomi-insinööriksi, sillä maisterivaiheessa hän vaihtoi opiskelemaan tietotekniikkaa. Kuva: Leila Arstilan kotialbumi

Kasin oppilas

Vaikka Leilan opinnot ovat edenneet poikkeuksellisen nopeaan tahtiin, se ei ole ollut ikinä Leilan varsinainen päämäärä. Eikä myöskään opintomenestyksen ansiota.

Kyse on Leilan mukaan monen sattuman summasta.

– Ehkä jos olisin ala-asteella ollut suuremmassa koulussa, olisin löytänyt kavereita ja en olisi halunnut vaihtaa luokkaa. Lisäksi olisin mennyt myös Päivölän matikkalinjalle, vaikka lukio olisi suoritettu siellä neljässä vuodessa, Leila selittää.

Peruskoulun päättötodistuksessa Leilan keskiarvo oli kahdeksan.

– Olen aina ollut kateellinen kympin tyttöjen työmoraalista ja keskittymiskyvystä.

Leila kuitenkin painottaa, etteivät arvosanat ole kaikki kaikessa.

– Toivon, että kukaan ei opiskele pelkästään arvosanojen tai ulkoisen hyväksynnän takia, vaan sen takia että oppii.

Kun ei enää jaksa

Leilalla on nyt takanaan kahdeksan vuotta yliopisto-opintoja. Yliopistossa opiskelu on ollut hänestä itsenäisempää ja vaikeampaa kuin lukiossa.

Yliopistossa Leila on kuitenkin vihdoin kokenut kuuluvansa joukkoon. Tästä syystä hän on halunnut olla paikalla jokaisessa tapahtumassa ja ottanut vastuutehtäviä hoitaakseen.

Kova tahti kävi kuitenkin jossain vaiheessa raskaaksi.

– Kun aivot eivät tajunneet pysähtyä, niin kroppa teki sen mun puolesta.

Leila sai diagnoosiksi masennuksen.

” Terapiassa olen oppinut sanomaan ei.

Kun Leila eteni maisterivaiheeseen, hän sai apua terapiasta.

– Voin sanoa, että uupumisesta on vaikea toipua, jos on ankara itselleen. Paras lääke on ollut terapia, jossa olen oppinut arvostamaan itseäni ja sanomaan ei.

Leila painottaa, että omien rajojensa tunnistaminen on ollut hänelle elintärkeää.

– Ei ole häpeä tai väärin sanoa, ettei jaksa. Ennaltaehkäisy on monta kertaa helpompaa kuin masennuksesta tai uupumisesta ylös kampeaminen.

Uusia tuulia

Tänä keväänä Leila sai yliopisto-opinnot päätökseen ja valmistui tietotekniikan diplomi-insinööriksi. Töihin Leila pääsi suoraan koulunpenkiltä, sillä hän aloitti uuden työn kesäkuun alussa.

– Minusta tulee konsultti, saan kai vihdoin tietää mitä he tekevät, Leila naurahtaa.

Leilalle on tärkeää myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Hän istuu Espoon kaupunginvaltuustossa ja pohtii, olisiko politiikasta tulevaisuuden uraksi.

– Jos menisin seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdolle, en olisi enää poikkeuksellisen nuori. Se olisi ihan mukavaa vaihtelua.

