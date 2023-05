Laulaja Ressu Redford on nykyisessä ihmissuhteessaan opetellut uusia tunnetaitoja.

Laulaja Ressu Redford, 61, saa edelleen myönteistä palautetta esiintymisestään Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2020.

– Se oli iso, hyvä kokemus. Olen kuullut monelta suunnalta, että se muutti jonkinlaista yleistä mielipidettä minusta: olen kuulemma syvällisempi kaveri kuin moni luuli. Mikäs siinä, on hauska kumota ihmisten ennakkoluuloja, Ressu Redford kertoo nauraen.

Läheisimmistä ihmissuhteistani hän ei ole aiemmin paljon halunnut julkisuudessa jutella.

– Vain elämää muutti minua hieman tässä suhteessa. Tajusin entistä syvemmin, miten samat murheet ja mietteet meillä kaikilla on, ja miten asioiden jakaminen voi keventää oloa, Ressu sanoo.

” Välit ex-vaimooni ovat kunnossa.

Hän erosi poikiensa äidistä, Nina Björkfeltistä, vuonna 2015.

– Välit ex-vaimooni ovat kunnossa. Eromme oli suuri suru, mutta onneksi olemme pystyneet puhumaan ja hoitamaan yhteiset asiat hyvin.

– Eron jälkeiset vaikeat tunteet, kelailut ja synkkyydet, sain aikanaan käsiteltyä ohjatun mindfulness-harjoittelun avulla. Harjoitteet jouduttivat etenkin nukahtamista iltaisin, Ressu perkaa mennyttä.

Nykyinen parisuhde alkoi joitakin vuosia eron jälkeen.

” Tulen hyvin juttuun rakkaani kanssa.

– Nykyisessä parisuhteessani olen opetellut läsnäoloa ja puhumista. Tulen hyvin juttuun rakkaani kanssa, vaikka olemme eri alojen ihmisiä ja alkujaan ihan eri ympyröistä, Ressu Redford kertoo.

– On ollut tietoinen päätös, ettemme asu yhdessä – kummallakin on tahollaan oma koti ja aikuistuneet lapset edellisistä suhteista.

Ressun mielestä on tärkeää pitää mieli avoimena uudelle.

– On ilahduttavaa huomata, että uusia tunnetaitoja voi oppia myöhemmälläkin iällä.

