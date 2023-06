Nyt selvitetään, missä menee pettämisen raja! Vastaa 15 kysymykseen – saat tietää, oletko muiden suomalaisten kanssa samoilla linjoilla

Toisen kanssa viestittely, flirttailu, sylissä istuminen, suuteleminen... jokainen määrittää itse, mitä pettäminen tarkoittaa omassa suhteessa. Näiden 15 kysymyksen avulla voit selvittää, ajatteletko pettämisestä samoin kuin muut suomalaiset.

Mikä on pettämistä? Vastaus tähän kysymykseen riippuu täysin yksilöstä. Yhden mielestä pettämisen raja voi kulkea suutelemisessa, toisen mielestä seksissä. Joku voi ajatella, että jo kevyt flirtti tai toisen kanssa viestittely on pettämistä.

Se, mikä on pettämistä riippuu myös siitä, mitä suhteessa on sen osapuolten kesken sovittu. Joillekin pariskunnille vaikkapa suhteen ulkopuolinen flirttailu on täysin sallittua.

Avoimissa suhteissa esimerkiksi seksin harrastaminen suhteen ulkopuolisten ihmisten kanssa voi olla sallittua, jos niin on kumppanin kanssa sovittu. Polyamorisessa suhteessa eletään puolestaan jo lähtökohtaisesti romanttisessa ja/tai seksuaalisessa suhteessa useamman kuin yhden henkilön kanssa.

Ongelmia suhteessa voikin aiheuttaa paitsi pettäminen, myös se, ettei yhteistuumin ole keskusteltu siitä, mitä kukin pitää pettämisenä.

Me Naiset kysyi alun perin vuonna 2019 suomalaisilta, mikä on heidän mielestään pettämistä. Tuolloin kysymyksiin vastasi yli 160 000 ihmistä.

Neljässä vuodessa ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Ainakin keskusteluilmapiiri on kääntynyt astetta avoimempaan suuntaan: yhä enemmän puhutaan avoimista suhteista ja esimerkiksi monisuhteista.

Ovatko suomalaisten ajatukset siitä, mikä on pettämistä, muuttuneet myös? Se selvitetään nyt!

Laadimme kyselyn, jolla voit verrata näkemyksiäsi pettämisestä muiden suomalaisten mielipiteisiin. Kerro, ovatko alla olevat teot mielestäsi pettämistä. Voit ajatella vastatessasi tämän hetkistä suhdettasi tai yleisesti suhtautumistasi pettämiseen suhteessa.

Klikattuasi sopivaa vaihtoehtoa näet saman tien, kuinka monta prosenttia muista vastaajista on kanssasi samaa tai eri mieltä.

