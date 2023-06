Saimi Hoyer kertoo nyt, mitä teki ensimmäisenä tekonaan, kun hotelli Punkaharju meni konkurssiin – ”Olen huomannut, kuinka mieletön ystäväpiiri minulla on”

Saimi Hoyerin johtama hotelli Punkaharju ajautui huhtikuussa konkurssiin, ja sekä hotellin että Saimin tulevaisuus on epäselvä. Kaiken keskellä Saimi on kuitenkin rauhallinen. – Ajattelin heti, että selviydyn tästä.

Kuikka huutaa järvellä ja käki kukkuu. Saunapolun varressa voi kuulla kyyhkysten kujerruksen. Saimaa kimaltelee, kun alkukesän aurinko hyväilee pilvettömältä taivaalta säteillään sen pintaa. Saimi Hoyer, 48, istuu kotinsa terassilla puisessa nojatuolissa ja katselee järvelle.

– Tässä minä istun ja hymyilen, ja minulla on kuitenkin hyvä olla. Tämä on se minun onneni, hän sanoo ja antaa katseensa kulkea pihan korkeisiin mäntyihin.

Maisema suorastaan kylpee seesteisyydessä ja rauhassa, mutta takana ovat tuuliset kuukaudet. Saimin seitsemän vuotta johtama hotelli Punkaharju ajautui huhtikuussa konkurssiin, ja sen jälkeen jotain siihen liittyvää on tapahtunut jatkuvasti. Julkisuudessa tilaa ovat saaneet etenkin hotelliyhtiön miljoonavelat ja spekulointi sillä, löytyykö jostain kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle hotellille jatkaja.

Myräkkä jatkuu edelleen. Hotellin viimeinen ilta on juhlittu ja ovet ovat nyt kiinni, mutta sen jatko on yhä epäselvä. Moni on ihmetellyt Saimille, miten asioiden selviämisessä voi kestää niin kauan.

– Selviteltävää riittää muun muassa keskeneräisessä kiinteistökaupassa. Asiat muuttuvat edelleen päivittäin ja monta kertaa päivässäkin. Jokainen päivä on minulle tällä hetkellä seikkailu.

Saimilla on kotipihassa kasvihuone. Hotellillakin hän käy yhä kastelemassa kasveja. Muutenhan ne kuolisivat.

Kaiken keskellä Saimi on kuitenkin ihmeen rauhallinen. Hän vertaa oloaan siihen hetkeen, kun kymmenisen vuotta sitten sai tietää sairastavansa harvinaista perinnöllistä hypogammaglobulineaa eli igG-vasta-ainepuutosta. Tuolloin työt ja osa tuttavistakin katosivat ympäriltä.

– Silloin ystäväni yritti lohduttaa minua sanomalla, että mahtavaa, nyt sinulla on tyhjä pöytä ja voit lähteä siitä rakentamaan elämääsi. Suutuin hänelle. Oma tunteeni oli, että minulla on ura takana, ja se vain pyyhitään pois. Mutta ystäväni oli oikeassa. Minulla oli avoimet ovet edessäni, ja niin ne ovat nytkin.

Pari tärkeää puhelua

Tuleen ei jäädä makaamaan. Sen vanhemmat opettivat Saimille jo lapsena, ja se on ollut hänelle itsestään selvää myös nyt. Kun konkurssi konkretisoitui, Saimi tarttui puhelimeen.

– Ajattelin heti, että selviydyn tästä. Olen aina osannut sanoa, jos tarvitsen apua. Soitin muutaman puhelun ja pyysin sitä.

Ensimmäiset puhelut lähtivät lähipiirille kuten Lohjaan Timolle ja Jukalle, jotka parhaillaankin ovat Punkaharjun Vaaran kylällä Saimin apuna ja vieraina.

– Sanoin, että tarvitsen heitä, ja he tulivat. Tämän kokemuksen aikana olen huomannut, kuinka mieletön ystäväpiiri minulla on ympärilläni. Jokaisella on ollut oma tapansa auttaa.

” Kun jotain hyvää tekee, kyllä se hyvä palaa.

Saimin tukijoukoiksi on vuosien saatossa kasvanut valtava verkosto. Sieni-ihmisenä hän kutsuu sitä rihmastoksi. Nytkin Saimi on käynyt Timon ja Jukan kanssa kulttuuritapahtumissa ja Virpin kanssa sienessä. Juha ”Norppa” Taskisen kanssa on suunnitteilla veneretki saareen, jossa kasvaa poimukellomörskyjä. Minna on ollut vertaistukena, että Saimi jaksaa tämänkin vaiheen vasta-ainesairautensa kanssa. Yrittäjäystäviltään kuten Reijo Orakselta hän on saanut arvokkaita neuvoja siihen, mikä siirto milloinkin kannattaa tehdä.

Ja sitten on ollut se joukko, josta Saimi ei ennen konkurssia edes tiennyt. Hän on saanut lähes 14 000 yksityisviestiä ihmisiltä, jotka ovat halunneet ilmaista hänelle tukensa vaikealla hetkellä.

– Olen lueskellut viestejä ja tajunnut, että kun jotain hyvää tekee, kyllä se hyvä palaa. Viesteistä minulle tuli myös nopeasti se tunne, että hei Saimi, tämä iso jengikin tukee sinua. Jos minua kannatellaan tällä tavalla tässä tilanteessa, miksen itse lähtisi eteenpäin?

Yhden tärkeimmistä puheluistaan Saimi soitti jo aiemmin tutulle yhteistyökumppanilleen, Rantasalmella toimivan hotelli Järvisydämen Markus Heiskaselle. Nyt Punkaharjulle kesäksi kaavaillut tapahtumat on siirretty Järvisydämeen, ja Saimi siirtyy luonnollisesti mukana emännöimään niitä. Myös osa hotelli Punkaharjun henkilökunnasta on saanut työtä Järvisydämestä.

– Yhteistyö on se, mitä ilman ei pärjää matkailualalla eikä millä tahansa muullakaan elämän osa-alueella. Meillä on paljon mahdollisuuksia ja suunnitelmia Markuksen kanssa.

Voisiko Saimi nähdä vielä itsensä hotelli Punkaharjun emäntänä, jos hotellille löytyisi uusi omistaja? Monelle ajatus hotellista ilman Saimia on tuntunut tyhjältä.

– Tietysti toivon, että hotelli voisi hyvin, mutta kaikki riippuu uudesta omistajasta. Olisi ihanaa nähdä vanha henkilökunta siellä hyörimässä. Silloin haluaisin itsekin hyöriä mukana. Mutta jos konsepti muuttuu täysin erilaiseksi, sellaiseen en lähde.

Kasvit eivät saa kuolla

Tarmokkuuden rinnalla on vahvasti myös haikeus. Pari päivää sitten Saimi haki ystäviensä kanssa hotellilta kaksi peräkärryllistä ja kolme autollista tavaraa. Ne hän oli aikanaan lahjoittanut hotellin käyttöön. Nyt saunatupa ja osa kodin huoneista on täynnä valtavia pinoja kirjoja, taideteoksia sekä muun muassa Saimin edesmenneen äidin Soila Komin Kansallisteatterin esiintymisasuja, jotka olivat näkyvillä hotellilla.

Muuttokuorman mukana kotiin seurasi myös iso huoli.

– Hotelli Punkaharju on minulle kuin kolmas lapsi. Se on äärimmäisen rakas paikka, joten onhan tämä sellaista irrottautumista. Talo seisoo nyt tyhjillään ja heitteillä. Mietin, miten se ja mökkikylä pärjäävät siellä.

Pesänhoitaja on antanut Saimille luvan käydä kastelemassa ja kitkemässä hotellin kasveja. Sen hän aikookin tehdä: muutenhan lahjoituksina saadut kukat, huikea kiinanruusu ja satavuotiaat kaktukset kuolisivat.

– Se on jotenkin hurjaa, että ne kaikki ovat siellä nyt tyhjässä hotellissa. Sieltä ei myöskään ole viety pois Milla Toivasen taidenäyttelyä, Paavo Halosen töitä eikä Johanna Oraksen teoksia.

Saimi asuu yhä Punkaharjulla, lähellä hotellia. ”Täällä jokainen mäennyppylä ja kulmaus on niin rakas ja tuttu, että minun on helppoa olla.”

Yksi teoksista on kolme metriä korkea ja metrin leveä näköiskuva Saimista. Se roikkuu nyt hotellin aution ruokasalin seinällä. Kun Saimi katseli sitä hiljaisessa salissa, teoksen edessä tulivat kyyneleet.

– Teos saa kuitenkin olla siellä niin kauan kuin uusi yrittäjä tulee. Sitä konkurssipesä ei voi myydä, sillä se on henkilökohtainen lahja minulle.

Alkukesän kauneus saa Saimin vielä surullisemmaksi. Tältä kesältä jouduttiin perumaan 1 200 hotellivarausta. Hän ihmettelee sitä, miksi hotellia ei vuokrattu, jotta konkurssipesä olisi saanut tuloja.

– Se terassi olisi tällaisena päivänä täysi. Kaikki oli viimein saatu hotellilla valmiiksi, ja nyt se kaikki menee hukkaan.

Summa, joka tuli maksuun

Mitä oikeastaan tapahtui? Kysymys on esitetty Saimille konkurssin jälkeen monta kertaa. Edelleenkään hänellä ei ole antaa tarkkaa päivää tai tapahtumaa, joka olisi sinetöinyt tilanteen lopullisuuden. Hotellin vuodet olivat vaikeita jo pitkään, oikeastaan alusta saakka. Sitten tulivat korona ja sota.

– Näissä vuosissa tapahtui uskomattoman paljon asioita peräkanaa. Ei silti voi puhua sattumista, sillä kaikella on tarkoituksensa.

Saimi osti hotellin silloisen puolisonsa ja lastensa isän Thomas Hoyerin kanssa vuonna 2016, ja myöhemmin toinen omistaja vaihtui. Saimin omistusosuus hotellista oli 49 prosenttia, Mari Kettunen-Väyrysen 51. Saimi sanoo, että se tuntuu monelta unohtuvan. ”Miltä tuntuu, kun Saimi jäi sinulle niin paljon velkaa?” joku kysyi vastikään hänen ystävältään, joka on myös yksi hotellin velkojista.

– Ystäväni vastasi, että ei Saimi ole Punkaharjun Luontomatkailu oy, Saimi ei ole hotelli eikä hän ole Punkaharju. Mutta olen niin profiloitunut hotelliin, että monelle minä olen yhtä kuin hotelli. Ihmisten on ollut vaikeaa ymmärtää, etten ole yksin tässä.

” Kaikella on syynsä, niin tällä konkurssillakin.

Saimin henkilökohtainen velka pankille on 100 000 euroa. Lisäksi hänelle jää laskematon määrä saatavia seitsemän vuoden ajalta.

– En koko aikana nostanut itselleni palkkaa kuin tietyistä puhujakeikoista hotellilla. Kaikki, mitä olen pääomittanut firmaa, jää pankille. Olen remontoinut ja pitänyt pystyssä kulttuurihistoriallisesti arvokasta taloa käytännössä hyväntekeväisyytenä. Se tuli tehtyä, mutta maksan siitä hirvittävän summan. Mutta niin maksaa moni muukin. Olen äärimmäisen pahoillani vieraiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden vuoksi.

”Minulle luovat turvaa ne samat pikkujutut, joita äitini ja isänikin tekivät aikanaan. Täällä jokainen mäennyppylä ja kulmaus on niin rakas ja tuttu, että minun on helppoa olla.”

Saimi ei silti ole pudonnut täysin tyhjän päälle. Puhujakeikat ja mallintyöt jatkuvat aivan kuten ennen konkurssiakin. Samalla Saimi siirtää Punkaharjulle sovittuja kesätapahtumia Järvisydämeen ja tekee uusia sopimuksia. Osan sieniviikonlopuista hän vie helsinkiläiseen hotelli St.Georgeen ja tekee Punkaharju-aiheista korusarjaa Anu Ekin kanssa.

– Töitä on hirmuinen määrä, kun niitä alkaa oikeasti tehdä. Ilman konkurssia moni nykyinen projekti ei koskaan olisi toteutunut tai olisi ainakin siirtynyt. Kaikella on syynsä, niin tällä konkurssillakin.

Vain yksi vastoinkäyminen

Kyllä Saimi kestää. Se tuntuu olevan monen ajatus. Ja totta. Saimi tuntee yhteenkuuluvuutta pihan korkeiden petäjien kanssa: ne taipuvat, mutta eivät kaadu. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

– Se on hyvin yleinen ajatus, että Saimi kestää mitä vain, Saimi jaksaa, ei se Saimi pysähdy, siitä voidaan kirjoittaa mitä sattuu. Voi olla, että kestänkin. Mutta minulla on myös teini-ikäiset pojat, kahdeksankymppinen isä ja melkein kahdeksankymppinen kummitäti. Ympärilläni on muutenkin aika vanhaa porukkaa, ja heille tämä kaikki julkisine pyörityksineen on ollut raskasta.

Saimi itse alkaa olla kouliintunut, oikeastaan kaikkeen. Vuodet ovat olleet tuulisia hotellin ulkopuolellakin. Oman vakavan sairastumisen jälkeen tuli avioero, sitten äidin pitkä muistisairaus ja kuolema.

– Ajattelen tämän olevan vain yksi vastoinkäyminen. Jokaisella meistä on omat ristinsä, eikä toisen risti ole yhtään suurempi kuin toisen. Toki joitain meistä joutuu kouluttamaan enemmän, kun emme yhdellä kerralla opi, Saimi naurahtaa.

Mitä hän on oppinut konkurssista?

– Hemmetisti! Minustahan tuli yrittäjä viimeisen seitsemän vuoden aikana, Saimi sanoo.

– Suomessa ajatellaan, että konkurssi on epäonnistuminen ja katastrofi. USA:ssa et ole yrittäjä ennen kuin olet tehnyt konkurssin. Ehkä jatkossa olen kuitenkin tiukempi siinä, kuinka paljon annan ilmaiseksi itsestäni. Toisaalta en mieti sellaista, kun joku on minulle intohimoasia.

”Uskon siihen, että kaikki kääntyy hyväksi. Minun lasini on aina puoliksi täysi. Niin se on nytkin, vaikka vesi onkin nyt tosi matalalla Saimaassa”, Saimi sanoo.

On silti selvää, että kun koko ajan tapahtuu jotain konkurssiin liittyvää, asiat ovat myös mielessä jatkuvasti. Oikeastaan vasta eilen Saimi koki ensimmäistä kertaa hetken, jona niin ei ollut. Hän oli juuri vienyt yhden ystävänsä kotoaan Kesälahden asemalle ja mennyt kauppaan, kun päätti soittaa toiselle kylässä olevalle ystävälleen Virpille ja pyytää tätä ajamaan vastaan. Treffit tehtiin Vaaran kylätalon pihaan, ja siitä suunnattiin yhdessä metsään etsimään korvasieniä. Niitä löytyi vain yksi, mutta villiyrttejä siitäkin edestä.

– Se oli ensimmäinen hetki konkurssin jälkeen, kun oikeasti unohdin kaiken. Etsimme metsässä voikukan nuppuja ja kuusen kerkkiä ja söimme ensimmäisiä ketunleipiä. Se oli meidän oma maailmamme. Kun nousimme autoon, sanoin Virpille, että minulla on tosi outo fiilis. Ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Hotellikoiran haikeus

Saimin koira Waltti on kaivanut itselleen viileän kuopan terassin edestä. Korkealta paikalta se näkee hyvin koko reviirinsä. Hotellielämästä luopuminen ei ole ollut helppoa Waltillekaan. Se oli aina Saimin mukana hotellilla ja toivotti vieraat tervetulleeksi pihalla.

Kun Waltti vastikään oli hoidossa ex-puoliso Thomasin ja heidän poikansa Hektorin luona viiden kilometrin päässä hotellilta, se karkasi ja juoksi hotellille. Siellä se istui kaksi tuntia hotellin oven edessä ja odotti, että joku päästäisi sen sisään tekemään työtänsä.

”Ovathan nämä menneet vuodet olleet aika rajua menoa”, Saimi sanoo.

Waltin, Saimin ja Hektorin elämä on nyt rauhoittunut Vaaran kylälle, mutta paljon on myös menossa. Saimin vanhempi poika Kaspar asuu ja opiskelee Helsingissä. Sinne Saimikin lähtee taas huomenna mallikeikalle, hetkeksi pois Saimaan rantamaisemista. Työtarjouksia on tullut paljon, mutta Saimi haluaa katsoa rauhassa, mihin yhteistyö Markus Heiskasen kanssa vielä johtaa.

– Vaikka vihaan suomalaisia sananlaskuja, niin uskon, että paha saa palkkansa – ja niin saa hyväkin. Uskon siihen, että kaikki kääntyy hyväksi. Minun lasini on aina puoliksi täysi. Niin se on nytkin, vaikka vesi onkin nyt tosi matalalla Saimaassa.

Kodin ympärillä levittäytyvä luonto on aina ollut Saimille tukijoista suurin. Pihapiirissä on myös se alkuperäinen saunamökki, jossa Saimi vietti lapsena kesät vanhempiensa kanssa. Viimeiset vuodet Saimi on ollut hotellilla töissä 24/7. Vaikka tulessa on jälleen monta rautaa, tänä kesänä hänellä on kuitenkin enemmän aikaa olla poikiensa kanssa, saunoa ja sienestää.

– Minulle luovat turvaa ne samat pikkujutut, joita äitini ja isänikin tekivät aikanaan. Täällä jokainen mäennyppylä ja kulmaus on niin rakas ja tuttu, että minun on helppoa olla. Mutta ovathan nämä menneet vuodet olleet aika rajua menoa.

Vähän lempeämpiä vuosia jatkossa. Niistä Saimi esittää toiveen kuikan huutaessa taas järvellä.

– Olen viimeiset vuodet istuttanut puita, ne ovat kasvaneet, ja niihin on tullut hedelmiäkin. Ehkä nyt on se hetki, että Saimi voisi syödä yhden hedelmän ja nauttia siitä.

Fakta Saimi Hoyer 48-vuotias yrittäjä, malli ja puhuja. Toimi viimeiset seitsemän vuotta hotelli Punkaharjun johtajana. Työskennellyt myös televisio-ohjelmissa ja kolumnistina. Asuu Punkaharjulla Vaaran kylällä. Perheeseen kuuluvat pojat Kaspar, 16, ja Hektor, 14, sekä rescuekoira Waltti.

