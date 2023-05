96-vuotias Aira Samulin on ylpeästi vanha – kertoo nyt, mikä ikään liittyvä nimitys on kaikkein ärsyttävin

Yrittäjä Aira Samulin, 96, toivoo, että hänestä käytetään reippaasti sanaa vanhus. Hänen mielestään itsearvostuksen puute ajaa keksimään korvaavia nimityksiä. – Olen vuosistani ylpeä – en niiden takia yhtään huonompi, vähempi tai merkityksetön.

Aira Samulin kertoo oppineensa, miten tärkeää lepo on. ”Jos en saa nukuttua riittävästi, mulla häviää voimat. Kun nuoret sanovat haluavansa elää yhtä pitkään, kysyn aina ensimmäiseksi, nukutko tarpeeksi.”

Aira Samulinilla on selkeä käsitys, kuka hän on ja millaisena haluaa tulla nähdyksi. Iän karttuessa ydin-Aira ei juuri ole muuttunut: ysikutosenakin hän on yhä henkeen ja vereen yrittäjä, vastuunkantaja ja vähän passaajakin – perheensä matriarkka ja se, jota kuunnellaan. Naurulle, tanssille ja ystäville pitää olla tilaa, eikä omasta tyylistä tingitä.

– Minulle sanottiin jo 1960-luvulla, että olin liian vanha käyttämään minihameita. No minähän käytän niitä edelleen.

Sen sijaan on päivittynyt ymmärrys, miten itseä on nyt tarpeen kohdella.

– Olen jo sen ikäinen, että tarvitsee huomioida tää jaksamispuoli.

– 96 vuotta… Mitäs siitä nyt olisi mieltä? Jos jotain, niin kyllä minä ihan ylpeä olen.

” Ei perkele, se on kans ihan kamala sana.

Aira myös toivoo, että hänestä käytetään reippaasti sanaa vanhus. Perheen kesken häntä kutsutaan ylämummoksi. Termit, kuten seniori tai ikäihminen, saavat Airalla karvat pystyyn.

– Ikinuorta minulle kaupitellaan myös, ei perkele, se on kans ihan kamala sana. Ajattelen, että itsearvostuksen puute ajaa keksimään korvaavia nimityksiä. Olen vuosistani ylpeä – en niiden takia yhtään huonompi, vähempi tai merkityksetön, Aira sanoo.

Suomessa elää noin 50 000 yli 90-vuotiasta ihmistä. Ennusteen mukaan vuonna 2065 heitä on jo 190 000. Heille Airalla on kannustavat terveiset:

– Tulkaa vanhuuteen, täällä on ihan kivaa!

– Tässä iässä ihmettelen enää oikeastaan vain sitä, miksi ikä on monille niin suuri ongelma. Mieluummin olen hyvilläni siitä, että olen näin pitkälle selvinnyt. Elämässä voi joutua pärjäämään paljon vaikeampien asioiden kanssa kuin korkean iän.

” Kaikki pitää puhua selväksi nyt, sillä minulla ei ole enää paljon aikaa saivarrella.

Vuosien aikana Airan sosiaalinen piiri on muuttunut. Niin käy pitkän elämän varrella, väkeä tulee ja menee.

– Nyt lähipiirissäni ei ole samanikäisiä ystäviä, mutta en ajattele, että se mitään hirveää olisi.

Ja on Airankin kuolemasta perheessä puhuttu, huumorilla ja aika suorasukaisesti. Keskustelujen päällimmäinen tunnelma on kiitollisuus, ei haikeus.

– Nämä nuoret aina sanovat, että jos minä kuolen. Itse muistutan, että kaikki pitää puhua selväksi nyt, sillä minulla ei ole enää paljon aikaa saivarrella.

Aira on ollut kahdesti naimisissa ja asunut yksin siitä lähtien, kun liitto valotaiteilija Ekku Peltomäen kanssa päättyi vuonna 2004.

– Me erosimme hyvissä väleissä, ja pitkään Ekku tuli aina iltateelle ja aamupuurolle. Lopulta ajattelin, että hänen on hyvä aika oppia keittämään omat perunansa.

Uutta puolisoa Aira ei ole kotiinsa kaivannut.

– En missään nimessä. Olen naistyyppiä, joka herkästi passaa muita ja laittaa oman onnensa syrjään, mutta näin yksin ollessa maltan keskittyä itseeni.

– Luulen, että luonto on hoitanut niin, että useimmin mies kuolee ensin ja nainen jää leskeksi. Naiset pärjäävät ja saavat lopuksi nauttia omasta ajastaan.

” Yrittäjänä en voi alkaa eläkeläiseksi.

Pitkään ikään tärkein lääke on kuulemma huumori ja mielen positiivisuus. Aira ei katso ohjelmia, joissa näkyy väkivaltaa eikä keskity ikäviin uutisiin.

– Hyvätkin geenit voi pilata huonoilla valinnoilla. Pitää ajatella kivoja asioita. Tietenkin elämässä tulee pettymyksiä ja vastoinkäymisiä, mutta niitä ei saa jäädä vatvomaan.

Korona-aikana Aira koki myös oivalluksen pysähtymisen tärkeydestä.

– Tuli aivan selkeä ajatus, että on aika höllätä tahtia. Yrittäjänä en voi alkaa eläkeläiseksi – se on minulle täysin vieras ajatus – mutta ajattelin, josko nyt alkaisin vanhukseksi, hän sanoo.

Lue Aira Samulinin koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 22/2023.

