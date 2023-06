Riitta Nelimarkka on ollut naimisissa yli 50 vuotta – näin suhde alkoi

Riitta Nelimarkka on oivaltanut, että luja perheyhteisö on elämän tärkeimpiä asioita, että täydellisyyttä pitää aina tavoitella ja että korokkeelle nostettu ihminen on helppo tiputtaa myös alas.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ELÄMÄNMITTAINEN SUHDE

”Luovuus on sukua rakkaudelle”

”Koen, että luovuus ja rakkaus kulkevat käsi kädessä, niin lähellä ne ovat toisiaan. Molemmat tarvitsevat toinen toistaan. Ne ovat tärkeimpiä asioita elämässäni.

Olemme olleet mieheni Jaskan (Jaakko Seeck) kanssa naimisissa jo yli puoli vuosisataa. Kävimme kummatkin Munkkiniemen yhteiskoulua ja osallistuimme yhteiseen lavastuskilpailuun. Teimme työtä yötä myöten aina aamuviiteen asti. Kävimme välillä näpistämässä nälkäämme näkkileipää koulun ruokalan varastosta ja jatkoimme lavastuksen toteuttamista.

Vuosi 1983. ”Jaska ajoi prätkää, minä istuin takana. Kuvassa poseeraa myös silloinen koiramme Ali.”

Vanhempani ehtivät huolestua, että missä tyttö on ja soittivat poliisille. Tulin kuitenkin kotiin ennen kuin poliisi ehti tehdä mitään. Rakastuimme, ja voitimme kilpailun.

Naimisiin menimme vuonna 1972. Kirkkoherra vihki meidät vanhempieni kotona Helsingin Marjaniemessä eikä olisi aikamoisessa tuiterissa millään malttanut lähteä hääjuhlista pois.

Ajan hengen mukaisesti minulla oli ylläni edellispäivänä ostettu askeettinen minimekko, ei mitään sen juhlavampaa tai koristeellisempaa.”

TOIMINNALLISUUS

”Yhdessä tekeminen on peruskallio”

”Elämääni Jaskan kanssa on mahtunut kolmen poikamme vanhemmuus ja työ yhteisessä tuotantoyhtiössämme. Yhtiön ensimmäinen projekti oli pala-animaatiotekniikalla toteutettu Seitsemän veljestä. Se oli Suomen ensimmäinen pitkä animaatio.

Vuosien mittainen yhteinen projektimme on ollut myös Loviisassa sijaitseva Bongan Linna, jonka taidegalleriassa järjestetään näyttelyitä ja muita tapahtumia.

Marjaniemessä. "Kuvasimme Seitsemää veljestä Jaskan kanssa kotonamme. Se oli ensimmäisen suomalainen kokoillan animaatioelokuva."

Olemme myös harrastaneet yhdessä moottoriveneilyä ja metsästystä. Meillä oli pitkään vene kotilaiturissa Marjaniemessä. Takavuosina kävin kotilaiturin eteen hakatussa avannossa uimassa. Jaskan innoittamana suoritin myös metsästystutkinnon. Viimeisen kerran olemme olleet metsästämässä Namibiassa vuonna 2005.

Avioliitossa on ollut toki kaikenlaisia vaiheita, mutta mitään niin traagista ei ole tapahtunut, että olisi pitänyt jättää kaikki.

Jaska on sairastellut useamman vuoden. Sen takia olen löytänyt itsestäni uutta toiminnallisuutta ja itsenäisyyttä. Poikamme ovat fantastisia poikia, samoin miniämme, ja he ovat meihin tiiviisti yhteydessä. Luja perheyhteisö on tärkeä asia elämässäni.

Kello käy, sehän on itsestäänselvyys. Ikääntyminen ei ole minulle mikään ongelma ja onneksi olen ihan terve. Voin jatkaa tätä elämäntapaa, jonka olen jo nuorena valinnut. Jos ikääntymistä alkaa pelätä, pelkoa kohti kannattaa mennä ja katsoa, mitä siitä seuraa. Usein olisi hyvä miettiä muuta kuin itseään!”

PERHE-ELÄMÄÄ

”Taiteilijuus ei ole holtittomuutta”

”Olemme asuneet vuodesta 1985 talossamme Marjaniemessä.

Muuratussa talossa on korkeutta, on matalampia tiloja ja paljon valoa, mikä on minulle tärkeä elementti. Meillä on nykyään lämpöpumppu ja aurinkopaneelit, mutta alkujaan taloa lämmitettiin kolmen varaavan takan voimalla.

Olen esteetikko, ja kodissamme on väistämättä paljon kulttuuria: on isoisäni, taidemaalari Eero Nelimarkan töitä ja hänen vanhoja mööbeleitään, on kirjoja, levyjä ja omaakin taidettani. Varsinainen galleria on kuitenkin Bongan Linnassa.

”Kun olin lapsi, äiti levitti eteeni voipaperirullan, johon sain piirtää. Jo lapsuudessani kaikki viittasi taiteilijan ammattiin”, Riitta Nelimarkka sanoo.

Kodin ei pidä olla liian sliipattu. Joskus minua saattaa ahdistaa, että tavaraa on liikaa, ja olenkin sanonut pojillemme, että älkää kerätkö liikaa maallista mammonaa.

En ole koskaan ajatellut, että olisimme boheemi perhe. Vaikka teimme Jaskan kanssa luovaa työtä, se ei merkinnyt holtittomuutta.”

ÄITIYS

”Elämässä on monta kerrosta”

”Äitiys on yksi elämäni tärkeimmistä asioista.

Oli itsestään selvää, että halusimme Jaskan kanssa lapsia. Olin 23-vuotias, kun Aki syntyi.

Pystyin hyvin yhdistämään äitiyden ja työni taiteilijana. Tein työtäni kotona ja kuskasin poikia aamulla päiväkotiin aivan kuten muutkin äidit.

Kaikki kolme poikaa, Aki, Joonas ja Max, kävivät soittotunneilla, mutta näpeille ei lyöty, jos soittaminen ei huvittanut. Ehkä he olisivat toivoneet, että läksyjä olisi kuulusteltu enemmän. Kasvattajana en koskaan tyrkyttänyt heille politiikkaa tai uskontoa.

Vuosi 1985. ”Poikamme Joonas, Max ja Aki. Kuopus Max oli juuri syntynyt."

Varsinkin Max oppi systemaattisuutta käydessään Saksalaista koulua, ja kasvattajan taitojaan hän on osoittanut paitsi isänä myös labradorinoutajamme Oliverin kouluttajana. Oliver on nyt seitsemänvuotias ja on uskollinen puolustajani. Joogatessani se tulee viereeni ja tekee alaspäin katsovan koiran asennon.

Kuudelle lapsenlapselleni olen Titi-mummi. Nimi tuli aikoinaan siitä, ettei pikkuveljeni osannut sanoa Riitta, vaan nimitti minua Titiksi.

Olen taiteilija, olen äiti ja olen Titi – elämään mahtuu monta kerrosta ja monta vaihetta. Ne kaikki ovat muovanneet minua, ja matka on yhä kesken.”

MENESTYS

”Täydellisyyttä pitää tavoitella”

”Pojat varmasti näkivät, mitä taiteen tekeminen vaatii. Mikään ei tule valmiina eteen. Taival menestykseen on pitkä, ja tielle mahtuu myös raskaita hetkiä, kun tuntuu, ettei projekti suju. Täydellisyyttä pitää kuitenkin tavoitella.

Taiteilijaelämää. ”Osallistuin kansainväliseen Firenzen biennaaliin vuonna 2019.”

Olen äitinä äärimmäisen onnellinen siitä, miten poikamme ovat elämässään menestyneet ja lukeneet itsensä järjellisiin ammatteihin. Aki on sotilasarvoltaan majuri ja on suorittanut myös poliisitutkinnon, Joonas on metsänhoitaja, ja Max menestyy nyt kirjailijana.

Olen ylpeä Maxin jopa kansainvälisestä menestyksestä, samoin siitä, että hän on dekkaristinakin humanisti. Hän osoittaa lahjakkuuttaan nyt myös elokuvan tekijänä.”

NAUTINNOT

”Musiikilla on rauhoittava voima”

”Pelasin aikoinaan tennistä ja golfia ja laskettelin, mutta nyt niille ei ole aikaa. Sen sijaan käyn uimahallissa uimassa ja joogaan kerran viikossa. Opettaja tulee kotiimme, ja astangajoogamme kestää aina puolitoista tuntia. Onneksi joogaopettaja asuu tässä lähellä, sillä olen ajan pihtaaja enkä halua käyttää aikaa ajomatkoihin.

Ulkomaille matkustan yhä mielelläni, vaikka matkalle lähtö pakkaamisineen on rasittavaa. Mutta lentokoneeseen istahtaessani olen aina onnellinen.

Nuori taiteilija. ”Oriveden opiston maalauskurssilla vuonna 1967.”

Olen soittanut pianoa lapsesta lähtien ja soitan yhä olohuoneessamme olevaa flyygeliä. Tykkään myös kuunnella musiikkia. Olen kärsimätön ja nopea luonteeltani, ja musiikki pakottaa rauhoittumaan.

Ruoka ei ole minulle keskeinen elämänsisältö. Teen yksinkertaisia ruokia hyvistä aineksista. Alkoholia en ole koskaan kestänyt. Sen sijaan nautin ystävien kanssa seurustelusta. Minulla on muutamia elinikäisiä ystäviä. Ystävyys on ihana asia elämässä, luottamus on siinä äärimmäisen tärkeää.

Näen paljon unia, ja unissani on välillä raskas matto. Ukrainan sota on aiheuttanut sen, että uniin tulee kauhukuvia siitä, mitä lapsillani ja lapsenlapsilla voi olla edessä. Seuraan öitteni kulkua älysormuksestani, mutta välillä kannattaisi jättää liiallinen tsekkaaminen. Minulla on taipumus yrittää liikaa ja ylittää itseni.”

TAITEILIJUUS

”Tyyliään sopii vaihdella ja taiteilijan uusiutua”

”Luovan ihmisen pitää olla dialogissa ja balanssissa ympäristön kanssa. Taiteilijana minulla on himo vaihtaa tyyliä ja suuntaa ennen kuin saan edellisen työn valmiiksi. Ehkä se toisaalta vauhdittaa tekemistä ja pitää vireen yllä.

Tyylini on urani aikana vaihdellut, mutta luonteelleni ei olisi sopinut se, että olisin tehnyt yhtä ja samaa kaikki nämä vuosikymmenet. Nykyään teen paljon tietokoneella.

Kun olin lapsi, äiti levitti Espoon-kesämökillämme eteeni voipaperirullan, johon sain piirtää. Jo lapsuudessani kaikki viittasi taiteilijan ammattiin. Uskon, että isoisäni Eero oli ylpeä siitä, että minusta tuli taiteilija.

Vuosi 1949. ”Puolivuotiaana äitini Kertun ja isäni Antin kanssa. Kuva otettiin isoisäni kotona Töölönkatu 12:ssa.”

Olin itsepäinen, ja 16-vuotiaasta asti olin sitä mieltä, että haluan ja voin itse päättää asioistani. Pitää tunnistaa omat luonteenpiirteensä, myös heikkoutensa.

Jossakin vaiheessa mietin opiskeluja Sibelius-Akatemiassa, mutta pyrin taideopintoihin Ateneumiin.

Opiskelu Ateneumissa oli inspiroivaa, koko talon henki vanhoine saleineen ja kaikki ne hyvät opettajat.”

ELÄMÄNARVOT

”Maine ja menestys on häilyväistä”

”Lapsuudenperheessäni meitä oli neljä sisarusta, minä olen vanhin. Olemme edelleen läheisiä keskenämme. Vanhempani kannustivat meitä aina, sillä on ollut elämässä paljon merkitystä.

Muistan onnen häivähdyksiä yhä joistakin onnistumisista kuten siitä, kun jaksoin isän pyynnöstä kantaa painavan rautakangen. Onni ei ollut uusi mekko, vaan pikemminkin jokin konkreettinen tekeminen.

Taiteilija Riitta Nelimarkka on ollut puolisonsa Jaakon kanssa naimisissa jo 52 vuotta. Liitto on ollut tiivis, sillä he ovat tehneet työuransa yhdessä ja jakaneet myös monet harrastukset.

Lapsuudestani saakka kantaa myös elämänarvoista tärkein – se, että osaa kunnioittaa ihmisiä heidän taustoistaan ja asemastaan huolimatta. Myös säntillisyys on tärkeää. Ja tietenkin huumori. Opin teekkarihuumoria molemmilta vanhemmiltani ja heidän hauskalta ystäväpiiriltään. Lapsuudessani elettiin sodanjälkeistä vapautumisen aikaa ja kyettiin jälleen iloitsemaan elämästä. Huumori on keskeinen osa myös töitäni.

Senkin näin jo lapsuudessani, että on suhteellista, millä mittareilla menestystä mitataan. Varsinkin taiteilijapiireissä milloin kukakin nostetaan korokkeelle tai pudotetaan sieltä. Onhan taiteessa niin monta mieltymystä ja makua. Minä opin arvostamaan taidon ohella sivistystä.

Maineella ei ole tässä vaiheessa elämääni suurta merkitystä, sillä olen jo saanut tarpeeksi. Kun väitöskirjastani nousi vuonna 2001 meteli, minua kieltämättä häiritsi asian julkinen käsittely. Yritin väitöksessäni tehdä asiat toisin ja perustelin sen mielestäni hyvin. Taiteen tekeminen on tärkeää, ei vain sen analysointi.

Perheeni ja läheiset ystäväni olivat noina aikoina suurena tukena.

Sekin kohu meni ohitse, enkä ole elämässäni kokenut mitään suuria pettymyksen tai epäonnistumisen tunteita.”

Fakta Riitta Nelimarkka Taiteilija, professori, syntynyt 6.7.1948 Helsingissä, jossa myös asuu. Perheeseen kuuluvat puoliso Jaakko Seeck, pojat Aki, Joonas ja Max, kuusi lastenlasta ja labradorinnoutaja Oliver. Hassuna 2 -taidenäyttely Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalolla 10.6.–13.8.

