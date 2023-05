Miksi rakastumme tiettyyn ihmiseen? Asiantuntija kertoo syyt – ja sen, millaisessa tapauksessa tunne ei tule kestämään

Me Naiset julkaisee uudelleen kiinnostavimpia juttujaan. Tämä on yksi niistä.

Mihin oikeastaan rakastumme, kun rakastumme – ja mitä meissä silloin tapahtuu?

Rakastuminen tapahtuu usein sattumalta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen sanoo. Ensivaikutelma on tärkeä rakastumisen kannalta, sillä sen kautta herää kiinnostus toista kohtaan.

Me Naisten rakkauskyselyn perusteella ensitapaaminen on varsin usein tapahtunut deittisovelluksissa, ravintolassa, yökerhossa, työpaikalla, opiskelujen kautta tai harrastuksissa. Lähes 1 300 vastauksen joukkoon mahtuu myös erikoisempia ensitapaamisia.

Tapasimme molempien pelatessa Pokémon Go -peliä. Kiinnitin huomiota hymyyn, huumorintajuun ja älykkyyteen. Nainen 41

Lue lisää: Mihin rakastuit kumppanissasi? Vastaa Me Naisten rakkauskyselyyn!

Sen lisäksi, että toista pitää kiinnostavana, rakastumiseen vaaditaan, että toinen vaikuttaa myös viehättävältä.

– Siitä rakastuminen voi alkaa, Partonen sanoo.

Kiinnostus ja viehätys voivat aluksi herätä pelkästään ulkonäön perusteella.

Tutkimuksissa on havaittu, että tiettyjä ulkonäöllisiä piirteitä pidetään viehättävinä kulttuurista riippumatta. Kasvoissa huomio kiinnittyy etenkin silmiin, poskipäihin ja leukaperiin.

– Tavallista suuremmat silmät, kasvoista erottuvat poskipäät ja melko kapeat leukaperät ovat piirteitä, joita pidetään kaikkein viehättävimpänä sukupuolesta riippumatta.

Me Naisten kyselyn vastauksissa erityisen moni kertoi ensitapaamisella tykästyneensä toisen silmiin tai katseeseen.

Rakastuminen ei tapahdu kuitenkaan pelkästään ulkonäön perusteella. Myös esimerkiksi sanaton ja sanallinen viestintä vaikuttavat.

Jotta ihminen rakastuu, kehossa täytyy tapahtua tiettyjä asioita.

Rakastuminen vaatii Partosen mukaan usein sympaattisen hermoston aktivoitumisen. Sympaattisen hermoston aktivoituminen voi aiheuttaa hikoilua, punastumista, sykkeen kiihtymistä ja verenpaineen nousemista.

– Jos sympaattinen aktivaatio tapahtuu viehättävän ihmisen lähellä tai kanssa, niin tutkimusten mukaan mielenkiinto herää ja syventyy todennäköisemmin.

Vielä viehättävyys, kiinnostuminen ja hermoston aktivaatiokaan ei tarkoita, että rakkaus kehittyy automaattisesti.

– On tehtävä vielä aloite, koska todennäköisesti joku muukin on kiinnostunut viehättävästä henkilöstä.

Sympaattisen hermoston aktivoituminen aiheuttaa kehossa muitakin muutoksia kuin sykkeen ja verenpaineen nousua.

Lisämunuaisten kuorikerroksesta alkaa erittyä normaalia suurempia määriä stressihormoni kortisolia. Se valpastaa, pitää hereillä ja parantaa reagointikykyä. Ihastunut seuraa valppaasti, mitä toinen sanoo ja tekee.

Myös testosteronin tuotanto muuttuu rakastuneena. Naisilla se lisääntyy selvästi, jopa kaksinkertaistuu. Miehillä puolestaan vähenee. Vaikutus on kuitenkin sama sukupuolesta riippumatta.

– Ihmisestä tulee lauhkeampi ja kiltimpi toisen seurassa.

Hänen kävellessään pois muistan ihmetelleeni, että mikäs tämä tunne nyt on. Ihan kuin maailma olisi kääntynyt ympäri, kaikki kukat alkaneet kukkia ja aurinko paistaa, vaikka oli ilta sydäntalvella. Mennessäni nukkumaan hymyilin yhä. Tajusin, että siltä tuntuu rakastua ensisilmäyksellä. Nainen 25

Lisäksi kehoon erittyy tavallista enemmän ”kehon omia morfiineja”, endorfiineja. Vaikutuksena on puhdas riemun tunne, joka sävyttää rakastumisen olotilaa. Lisäksi kivun fyysinen vaikutus vähenee.

Rakastuneena serotoniinia käytetään joillain aivoalueilla tavallista vilkkaammin, toisilla puolestaan vähemmän. Tuloksena on empatian tunteen kasvaminen.

Rakastuminen ei automaattisesti syvene rakkaudeksi. Esimerkiksi liian erilainen arvomaailma voi johtaa rakkauden päättymiseen.

– Se, mitä toinen ajattelee tulevaisuudesta ja maailmasta, ratkaisee paljon ja voi jopa päättää rakkauden, Timo Partonen sanoo.

Rakastumisen tunteen voi sammuttaa, jos niin päättää. Esimerkiksi parisuhteessa oleva voi rakastua toiseen, mutta kieltää itseltään rakastumisen uuteen ihmiseen.

– On jokaisen päätettävissä, antaako rakastumiseen luvan. Käytännössä rakastumisen sammuttaminen tapahtuu niin, että ei tapaa enää henkilöä, joka rakastumisen tunteen sytytti.

Lue lisää: Tunnetut suomalaiset kertovat, miltä tuntui olla parisuhteessa ja rakastua toiseen – ”Tilanne oli musertava”

Toisinaan ihminen voi väittää ja vakuutella olevansa rakastunut, vaikka näin ei ole. Itse ei voi päättää, keneen rakastuu ja milloin.

– Järkitasolla voi vakuutella olevansa rakastunut, mutta jos elimistö ei ole mukana, niin tunne ei ole aito eikä tule kestämään.

Partonen arvelee, että ihmiset alkavat puhua rakastumisen sijaan rakkaudesta siinä vaiheessa, kun tunnetila on ja pysyy.

– Rakastuminen ja rakkaus voi kestää pitkäänkin, vaikka koko elämän, mutta elimistön tasolla hormonituotannon muutokset ja hermovälittäjäaineiden käytön muutokset tasoittuvat ajan myötä.

Kortisolin, testosteronin ja oksitosiinin muutokset hiipuvat.

– Tutkimusten perusteella muutoksia ei nähdä enää puolentoista vuoden jälkeen rakastumisesta. Rakastuminen on stressitila, joka on elimistölle kuormittava, joten muutoksia ei pidetä yllä, vaan keho palaa tasapainoon.

Sen sijaan aivojen puolella muutokset voivat näkyä pitkänkin ajan jälkeen.

– Serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin osalta voidaan nähdä pitkänkin ajan jälkeen samanlaisia muutoksia kuin vastarakastuneena. Elimistö ei enää stressaa pitkän ajan jälkeen, mutta aivot jaksavat muistaa tuoreen rakastumisen tunteen.

Miehelläni on alkava dementia. Huolehdin hänestä työni ohessa, sillä hän pärjää päivät vielä hyvin itsekseen. Joka päivä, kun tulen töistä, hän on ikkunassa vilkuttamassa, avaa oven ja keittää kahvit. Minä hoidan ja huolehdin arjesta muuten. Meillä on oma huumorimme ja nauramme päivittäin arjen kommelluksille. Nainen 62