Kirjolla-sarjan Kiri, 25, tajusi teininä, ettei ole hetero – sitten hän halusi erota mormonikirkosta: ”Minulle on käynyt tosi hyvin”

– Ärsyttää, että asioita ei sanota suoraan, vaan oletetaan että kaikki osaavat lukea rivien välistä.

Näin sanoo Kiri Jantunen, 25, joka sai lapsena tietää olevansa autismin kirjolla. Diagnoosi tuntui Kiristä selvältä, mutta teini-ikäisenä hän ei enää halunnut, että asiasta puhutaan. Teini-ikä oli Kirille herkkää aikaa: tuolloin hän etsi seksuaalista identiteettiään ja alkoi kyseenalaistaa mormonikirkon arvoja.

Kiri on tv:n katsojille tuttu Ylen suositusta Kirjolla-sarjasta. Nyt Kiri vastaa seitsemään kysymykseen – ja kertoo arjestaan, diagnoosin saamisesta, ihmissuhteistaan ja nuoruudestaan uskonnollisessa yhteisössä.

1. Miten autismin kirjolla oleminen näkyy arjessasi?

”Se näkyy etenkin kuormittumis- ja aistiyliherkkyyksinä. Saan myös shutdown-kohtauksia, jolloin minulta lähtee toiminta- ja puhekyky. Olen antanut ystävilleni ohjeet niitä tilanteita varten, kun minulle tulee shutdown-tila, enkä pysty puhumaan. Lisäksi otan asiat aika kirjaimellisesti ja mustavalkoisesti.

Kuormittumisherkkyyden vuoksi luonani käy tuetun asumisen työntekijä, joka auttaa arjessa. Minulla on työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulua vain kolme kertaa viikossa, pari kolme tuntia kerrallaan. Kaikki aiemmat koulukokeiluni ovat kestäneet vain kaksi kuukautta ja päättyneet uupumukseen, kun koulussa on pitänyt olla viisi kertaa viikossa. En kykene työelämään tällä hetkellä.

” Syön tällä hetkellä vain nakkeja ja perunamuusia, kukkakaalia ja päärynämehua.

Aistiyliherkkyys vaikuttaa elämääni eniten. Syön vain itselleni tuttuja ja turvallisia ruokia, tällä hetkellä esimerkiksi nakkeja ja perunamuusia, kukkakaalia ja päärynämehua.

Matkustaminen on aika hankalaa, sillä stressaan uusissa ravintoloissa sitä, etten löydä sopivaa syötävää. Myös kyläillessä voi syntyä hankalia tilanteita, kun lautasellani on ruokaa, jota en pystykään syömään, mutta syömättä jättäminen on epäkohteliasta.

Kirillä on äitinsä kanssa yhteensä 400 Barbieta.

Vahvuuksiani ovat esimerkiksi aitous, avoimuus ja rehellisyys. En oikeastaan osaa valehdella. Olen myös tosi kiinnostunut monista asioista, kuten persoonallisuuspsykologiasta ja siitä, että miksi ihmiset ovat sellaisia kuin ovat. Olen kiinnostunut myös Barbieista ja nimistä.”

2. Milloin havaittiin, että olet autismin kirjolla?

”Siitä oli merkkejä jo, kun olin alle kouluikäinen. Äitini vei minut kuulotesteihin, kun en reagoinut tarpeeksi puheeseen. Hän luuli, etten kuule.

Leikin lapsena paljon yksin käyttäen mielikuvitustani ja järjestelin leluni riveittäin. Olin myös koko ajan liikkeessä: pyörin, hypin, juoksin karkuun ja kiljuin, kun hiuksiani yritettiin harjata. Päiväkotiin lähteminen kesti tuhottoman kauan, kun sain raivokohtauksia.

Eräs perhetuttumme oli lastenlääkäri. Hän kertoi vanhemmilleni havainneensa minussa piirteitä, jotka ovat tyypillisiä tytöille, joille on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä. Hän suositteli, että minut vietäisiin tutkimuksiin. Niin tehtiin, ja sain diagnoosin kahdeksanvuotiaana.

” Nykyään minulla on kavereita, joiden seurassa ei tarvitse maskata.

Tytöt oppivat nuorina maskaamaan eli peittelemään autistisia piirteitä, minkä vuoksi heitä diagnosoidaan vähemmän. He saattavat menestyä hyvin koulussa, heillä voi olla ystävyyssuhteita tai he katsovat toisia silmiin. Se ei sovi monien käsitykseen autismista. Maskaaminen alkaa siinä vaiheessa, kun muut osoittavat, että erotut joukosta ja et saa olla sellainen kuin olet. Olen aikuisiälläkin maskannut, mutta nykyään minulla on kavereita, joiden seurassa ei tarvitse sitä tehdä.

Tajusin kunnolla diagnoosini noin 10-vuotiaana. Aloin kerätä siitä tietoa ja tein koulussa esitelmänkin. Teininä en enää halunnut, että asiasta puhuttaisiin. Olin saanut tarpeekseni siitä, että muut sanoivat tekemisieni johtuvan autismin kirjolla olemisesta. Tuolloin diagnoosi tuntui leimalta.

Nykyään koen autismin kirjolla olemisen enemmän vahvuutena. Erilaisia ihmisiä pitää olla – ja erilaisuus on hyvä juttu.”

Kiri kertoo tutustuvansa helposti uusiin ihmisiin. ”Haasteita tulee siinä vaiheessa, kun jostain tulee läheisempi: silloin takerrun aika vahvasti.”

3. Miten autismin kirjolla oleminen on vaikuttanut ihmissuhteisiisi?

”Pienempänä olin aika omaehtoinen ja vähän pomottelevakin – halusin aina leikkiä omalla tavallani. Toisaalta olin välillä liian kiltti ja mukautuvainen. Leikin paljon yksin ja kaverini vaihtuivat.

Vanhempana minun on ollut helppoa tutustua uusiin ihmisiin. Haasteita tulee vasta siinä, kun olen jonkun kanssa läheisempi: silloin takerrun aika vahvasti kyseiseen ihmiseen ja haen hänestä tukea.

” En tunnista toisten ihmisten tunnetiloja kasvoista.

En aina ymmärrä pelisääntöjä. En myöskään tunnista toisten ihmisten tunnetiloja kasvoista. Saatan selittää paljon omista kiinnostuksen kohteistani, jos joku jaksaa kuunnella. En välttämättä huomaa, milloin toista ei enää kiinnosta. Lisäksi olen liian sinisilmäinen enkä huomaa pahoja aikeita.

Toisaalta olen todella avoin ja kiinnostunut tietämään toisista ihmisistä syvällisellä tasolla. Ihmissuhteeni eivät yleensä jää kovin pinnallisiksi.”

4. Millaisissa tilanteissa kaipaat tukea perheeltä ja ystäviltä?

”Ihan arjessa. Yhdessä vaiheessa en pystynyt kulkemaan bussilla. Silloin kaverini oli minulle tukena niin, että hän tuli kanssani samaan bussiin. Vanhemmilta saan apua esimerkiksi siivoamisessa.

” Haluan tietää ja suunnitella kaiken tarkkaan etukäteen.

Ahdistun ja pelästyn tosi helposti, jolloin tarvitsen henkistä tukea muilta. En myöskään kestä itsestäni riippumattomia muutoksia – haluan tietää ja suunnitella kaiken tarkkaan etukäteen.

Nykyiset ystäväni tietävät nämä asiat jo valmiiksi, eikä niitä tarvitse juuri miettiä. Mutta kun elämääni tulee joku uusi ihminen, muistan taas, että ovatpa nämä vaikeita juttuja.

Autismikirjolle mahtuu paljon erilaisia ihmisiä, mutta meissä kaikissa on silti jotain samaa. Sen vuoksi muut neuroepätyypilliset ihmiset ymmärtävät paremmin näitä haasteita. Neurotyypilliset, eli ei-autistiset ihmiset, eivät voi samalla tavalla ymmärtää, vaikka yrittäisivät.”

Kiri toivoo, että yhteiskunnassa otettaisiin aistiyliherkät ihmiset enemmän huomioon.

5. Millainen oli lapsuutesi uskonyhteisössä?

”Synnyin mormonikirkkoon. Elämä oli tosi yhteisöllistä. Rakastin laulaa kirkossa ja olin innokas kertomaan muille uskonnostamme. Kotona rukoilimme paljon, sunnuntaisin kävimme kirkossa ja olin mukana nuorten toiminnassa. Haaveilin aviomiehestä ja lähetystyöstä.

Koko elämäni pyöri uskonnon ympärillä. Elin kuplassa, enkä tiennyt muusta.

” Ymmärsin Raamatun ja sen säännöt tosi kirjaimellisesti – ja noudatin niitä pakkomielteisesti.

Elämä kirkossa tuntui turvalliselta. Jälkeenpäin tuo turvallisuuden tunne oli aika näennäistä, sillä olin myös ahdistunut ja minulla oli paljon pelkotiloja. Ymmärsin Raamatun ja sen säännöt tosi kirjaimellisesti – ja noudatin niitä pakkomielteisesti. Saatoin kokea vahvaa syyllisyyden ja häpeän tunnetta, kun pelkäsin rikkovani rajoja.

Kun 15-vuotiaana tajusin, etten ole hetero, kaikki muuttui vaikeammaksi. Tunsin paljon syyllisyyttä ja ymmärsin, etten enää halua elää kirkon sääntöjen mukaan. Minusta tuntui, että elin niitä arvoja vastaan, joita olin seurannut koko elämäni.”

”Ennen haaveilin aviomiehestä, nykyään haaveilen tyttöystävästä”, Kiri kertoo.

6. Millaista oli irrottautua yhteisöstä?

”Irrottautumisprosessi oli pitkä ja psyykkisesti raskas. Kävin edelleen kirkon nuorten tapahtumissa, koska halusin nähdä kavereitani. Kirkossa käyminen oli ahdistavaa, koska olin jo henkisesti niin irti siitä. Lopetin tapahtumissa käymisen 18-vuotiaana, kun pois jääminen tuntui luonnolliselta aikuistuessani.

Myös useampi hyvä kaverini lähti kirkosta, ja olimme toisillemme tärkeä vertaistuki. Nykyään en ole useimpien sen aikaisten ystävieni kanssa enää tekemisissä, mikä on vähän sääli. Ehkä monien kanssa ainoa yhdistävä tekijä oli kirkko.

” Nyt saan toteuttaa itseäni vapaasti.

Kun irrottauduin mormoniyhteisöstä, elämäni muuttui positiivisesti. Nyt saan toteuttaa itseäni vapaasti esimerkiksi pukeutumisellani. Arvoni ovat muuttuneet paljon: olen nykyään huomattavasti avarakatseisempi.

Kirkosta lähtemisen jälkeen minulla oli kauan aika orpo olo, kun ei ollut omaa yhteisöä. Nykyään en kaipaa lainkaan takaisin entiseen.

Perheeni on tukenut päätöstäni, eikä ole yrittänyt käännyttää minua takaisin. He hyväksyivät myös lesbouteni alusta asti. Minulle on käynyt tosi hyvin, kun välimme eivät ole muuttuneet millään tavalla kirkosta eroamisen myötä.”

Lue lisää: Kun Camilla postitti erokirjeen, lahkon miehet ilmestyivät oven taakse – kertoo nyt rajuista seurauksista, joita lahkoon kuuluminen aiheutti

7. Mistä haaveilet nyt?

”Kun ennen haaveilin aviomiehestä, niin nykyään haaveilen tyttöystävästä.

Tykkään myös esiintyä. Haluaisin näytellä jossain leffassa tai tv-sarjassa. Haaveilen luovien asioiden tekemisestä, kuten runokirjan kirjoittamisesta.

Haluan myös toimia kokemusasiantuntijana. Koen omaksi jutukseni sen, että pääsen levittämään tietoisuutta kaikesta kokemastani. Siitä voi olla tosi iso apu ja merkitys jollekin.”

Lue lisää: Claralla diagnosoitiin autismi 42-vuotiaana – sen myötä kirkastui, mikä rikkoi hänen avioliittonsa