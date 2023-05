Anni Vuohijoella, Sami-puolisolla ja Annin parhaalla ystävällä Erkillä on poikkeuksellinen asumisratkaisu – mutta nyt Anni aikoo muuttaa yksin Lappiin

Painonnostouransa lopettanut Anni Vuohijoki ja hänen puolisonsa ovat päättäneet muuttaa erilleen. Anni lähtee yksin heinäkuussa lääkäriksi Ivaloon.

Painonnostouransa lopettanut ja lääkärinväitöskirjaa tekevä Anni Vuohijoki ja kuntosaliyrittäjä Sami Köngäs ovat olleet yhdessä yli 10 vuotta. Nyt he ovat päättäneet muuttaa erilleen.

Anni kertoo, miten oli ollut jo pitkään tyytymätön elämäänsä, jossa oli liikaa vaatimuksia ja muuttujia. Viime syksynä hänelle tuli voimakas irtautumisen tarve.

– Huomasin olevani vihainen ja katkera, koska menin jatkuvasti jaksamiseni äärirajoilla, Anni kertoo.

Hän muutti syksyllä puoleksitoista kuukaudeksi pois kotoa. Se vahvisti ajatusta yksinolosta.

Kun Sami näki, kuinka onneton Anni oli, hän vihelsi lopulta pelin poikki ja pari päätyi eroon. Riitoja, draamaa tai kolmansia pyöriä ei taustalla ollut, Anni sanoo.

– Jollei ole onnellinen yksin, ei voi olla onnellinen yhdessä. Sami ei koskaan ole tuominnut minua, vaan on ymmärtänyt tilantarpeeni. Hän on osannut asettaa minut oman tarpeensa edelle.

Sami oli niin ikään se, joka rohkaisi Annia toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa: kesällä Anni lähtee lääkäriksi Lappiin.

– Muutan heinäkuun alussa yksin Ivaloon. Siellä toivon saavani elämäni kasaan ja löytäväni taas itseni, Anni kertoo.

Annilla ja Samilla oli ollut viimeisinä vuosina avoin suhde. Se sai alkunsa Annin aloitteesta.

Ensimmäiseen ehdotukseen aviomieheltä tuli ehdoton ei.

– Sami kuvitteli, että haluan jättää hänet ja ajatteli avoimen suhteen tarkoittavan pelkkää seksiä, Anni sanoo.

– Kyse on kuitenkin siitä, että avoimessa suhteessa otat onnesi omaan hallintaasi. Minun on ollut helpompi tehdä ratkaisuja omaa onneani ajatellen, kun siihen on annettu tilaa. Liian helposti mietin ensin, miten ympäristö toivoo asioiden menevän ja vasta viimeksi, miten minä itse. Minun on aina ollut vaikea kuulla omaa ääntäni muiden joukosta, hän avaa.

Anni ja Sami asuvat yhä käytännön syistä saman katon alla Annin heinäkuiseen muuttoon saakka. Lisäksi Annin paras ystävä Erkki muutti putkiremonttia pakoon Annin ja Samin yhdessä omistamaan asuntoon.

Ystävyys Erkkiin on saanut aikaan paljon keskustelua, ja monien on ollut vaikea ymmärtää Annin ja Erkin olevan vain ystäviä.

– Sovimme Samin kanssa heti syksyllä, että jos elämään tulee ihmisiä, joiden kanssa näemme tulevaisuuden, olemme rehellisiä ja kerromme toisillemme asiasta. Näin molemmilla on yhtäläinen mahdollisuus jatkaa elämässä eteenpäin, Anni selittää.

– Tällä hetkellä kumpikaan meistä ei ole millään tavoin valmis uuteen, kun oma elämäkin on vielä yksi iso työmaa. Se, millaisina ihmisinä tulemme kasvamaan tästä vuodesta ulos, on vielä mysteeri.

Miksi Anni päätyi ehdottamaan puolisolleen avointa suhdetta? Oliko se syy eroon? Millainen lapsuus Annilla oli? Mitä hän ajattelee tulevaisuudestaan? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 21/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

Lue lisää: Perinteisessä parisuhteessa elävä saa 4 asiaa, joita ei aina tule ajatelleeksi – asiantuntijat kertovat parhaat puolet

Lue lisää: Erika Vikman vahvistaa uuden parisuhteen – ”Tapaamisemme oli sattuma – tai kohtalo”