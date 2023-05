Anneli Saaristo kertoo Esa-veljestään, joka kuoli vain 36-vuotiaana – ”En anna hänen kuolemaansa itselleni koskaan anteeksi”

Anneli Saariston veli oli kuollut keväällä, ja vain muutamaa viikkoa myöhemmin Anneli edusti Suomea Euroviisuissa Lausannessa. Jälkikäteen hän on miettinyt, miten selviytyi kaikesta.

Kun laulaja Anneli Saaristo oli 22-vuotias, hänen isoveljensä Timo soitti ovikelloa ja kertoi, että heidän isänsä on kuollut.

– Isäni oli selvinnyt sodasta mutta kuoli 54-vuotiaana norjalaisen hurjastelijan auton alle. He olivat palaamassa iltamista polkupyörällä. Äitini välttyi törmäykseltä täpärästi, Anneli Saaristo muistelee 1970-luvun alussa tapahtunutta onnettomuutta.

Isän kuolemasta alkoi raskas aika.

– Elämältäni putosi pohja. Turvallisuudentunteeni katosi eikä ole palannut sen jälkeen.

Anneli pakeni surua kibbutsille Israeliin. Kaksi kuukautta persikoita poimien leikkasi surulta terävimmän kärjen.

– Raskaimmin isän kuoleman koki tuolloin 17-vuotias pikkuveljeni Esa, joka ajautui huonoon seuraan. Iloinen ja musikaalisesti hyvin lahjakas ihminen masentui. Hän sairasti diabetesta ja alkoi muun muassa laiminlyödä sairauden hoitoa.

Esa kuoli keväällä 1989 vain 36-vuotiaana.

– Muutaman viikon päästä siitä edustin Suomea Euroviisuissa Lausannessa Sveitsissä kappaleella La Dolce Vita (Ihana elämä) ja sijoituin seitsemänneksi. Suruni oli viiltävä, mutta ainutkertainen tilaisuus oli hoidettava.

Anneli on miettinyt jälkikäteen, miten hän selviytyi tuosta ajasta.

– Kannan yhä syyllisyyttä veljeni kuolemasta. Koen, että petin Esan ja päästin hänet karkaamaan liian kauas luotani. Hän on yhä mielessäni päivittäin, enkä anna asiaa itselleni koskaan anteeksi.

Anneli sanoo, että yleensä hänellä ei ole tapana neuvoa muita, mutta yhden asian hän haluaa sanoa kaikille, joilla on nuorempia sisaruksia: pitäkää huoli heistä, ettette joudu katumaan.

– Olen käsitellyt läheisteni kuolemia ja tunteitani terapiassa. Se ei ole poistanut surumielisyyttä, joka on jäänyt minuun pysyvästi.

Millainen oli Annelin lapsuus Jokioisilla Kanta-Hämeessä? Anneli ei usko onnellisuuteen, mutta hän uskoo iloon – mitä hän sillä tarkoittaa? Miten Annelin elämässä on näkynyt hänen ajatuksensa siitä, että romanttinen rakkaus on vaikea laji?

