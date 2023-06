Ressu Redfordin äiti kuoli keväällä – kertoo nyt, mitä kallisarvoista oppi tältä

Laulaja Ressu Redfordin äiti menehtyi keväällä 85-vuotiaana vain pari päivää sairastettuaan. – Vielä kolme päivää ennen kuolemaansa hän oli aivan pirteä. Mielestäni hänen tapansa lähteä oli paras mahdollinen, Ressu sanoo.

Laulaja Ressu Redford asuu naisystävänsä kanssa kahta kotia. Se on ollut tietoinen päätös. Ressun koti on omakotitalo lähellä Turun keskustaa.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

IKÄ

”Naurajista ei kannata piitata”

”Nuorena ajattelin, että kaikki yli nelikymppiset ovat jo ikivanhoja. Luulin, että keski-iässä elämä on suunnilleen ohi.

Nyt kun olen itse kuusikymppinen, ajatus on muuttunut täysin. On mahtavaa, että pystyn yhä tekemään kaikkea, mistä nautin. Sporttailen, tapaan ystäviä, teen musiikkia ja keikkailen, seurustelen, olen aikuistuneille pojilleni osallistuva isä. Terveyden ja toimivan kehon merkityksen ymmärtää tässä elämänvaiheessa paremmin kuin koskaan.

Viihdyn hyvin nahoissani. Mittaa minulla on 168 senttiä. Koulussa ja intissä otti joskus päähän olla aina pituusjärjestyksen alkupäässä, mutta nykyisin olen asian kanssa erittäin sinut.

Olen liikkunut koko ikäni, se kantaa hedelmää. Pikkupoikana futis oli lempilajini, haaveilin jopa ammattilaisurasta. Nykyään lajini on padel. Viihdyn myös kuntosalilla. Muistan, miten joskus 80-luvulla Bogartin aikaan minulle naureskeltiin kosteissa musapiireissä – tuolla tuo pelle juoksee hulluna. Nykyään kukaan ei naureskele ihmisille, jotka pitävät kunnostaan huolta.

Absolutisti en silti ole, olen kokenut känneistä ja krapuloista oman osani.

Nykyään monet nuoret muusikot huolehtivat itsestään erinomaisesti: katsotaan vaikka jotain Tuiskun Anttia.”

Ressu on läheinen kahden aikuisen poikansa kanssa. ”Tykkään näyttää tunteitani: en halua, että läheiseni joutuvat arvailemaan niitä.”

LAPSUUS

”Sählärikin voi pärjätä koulussa”

”Kasvoin turkulaisessa työläisperheessä. Äitini oli sairaala-apulainen, isä töissä telakalla. Köyhyyttä tai puutetta en joutunut kokemaan, olin ainoa lapsi ja minulle haluttiin antaa kaikki mahdollisuudet. Urheilin, harrastin musiikkia, hoidin kunnialla peruskoulun, lukion ja myöhemmin vielä kauppaopiston. Muistan, miten aina heti koulusta kotiin tultua heitin repun nurkkaan ja säntäsin kavereiden kanssa futiskentälle.

Kotoa ei koskaan painostettu siihen, että koulu pitää hoitaa – sen oivalsin ihan itse, vaikka olin luonteeltani rauhaton pulpetinrummuttaja, villi sähläri. Nykymaailmassa vastaavalla tavalla käyttäytyvän kaverin otsaan lyötäisiin ehkä leima jonkinlaisesta neuropsykiatrisesta häiriöstä? Silloin todettiin vain, että oletpa vauhdikas tyyppi.

Äidiltä opin läheisyyden ja hellyyden, sen, mitä rakkaus tarkoittaa. Isä taas ei koskaan edes halannut. Hän oli pessimistinen, jahkaileva ja kyyninen. Aika varhain päätin, etten halua itse samanlaiseksi.

Isä oli syntynyt 1934, äiti 1937. Molemmat olivat sota-ajan lapsia, heillä oli noilta vaikeilta vuosilta vahvoja, omakohtaisia muistikuvia. Äiti joutui lapsena lähtemään Kuolemanjärveltä Karjalasta evakkoon, isäni isä kaatui rintamalla sodan kolmantena päivänä. Isä oli silloin ihan pieni poika, sen on täytynyt olla kamalaa.

Luulen, että tunteiden osoittaminen on osin sukupolviasia. Kavereideni kanssa olen puhunut paljon siitä, kuinka lukossa tunteidensa kanssa suuri osa meidän vanhemmistamme, 1930- ja 1940-luvuilla syntyneistä, oli. Sota, menetykset ja puute olivat jättäneet moneen elinikäiset jäljet.

Sotavuosista ei loppujen lopuksi ole kovinkaan pitkä aika. Silti ihmiset ovat alkaneet unohtaa, mitä sota oikeasti voi tarkoittaa. Historia toistaa pelottavasti itseään – jälleen olemme Ukrainan tilanteen takia isojen ja vaikeiden asioiden äärellä.”

1960-LUKU. ”Kun olin vauva, asuimme Turun Rauhankadulla.”

MIELI

”Oma porukka on tärkeä”

”Isäni kuoli vuonna 2010, äiti tänä keväänä 85-vuotiaana vain pari päivää sairastettuaan. Hänellä oli muistisairaus, mutta se ei ahdistanut häntä tai haitannut elämää. Vielä kolme päivää ennen kuolemaansa hän oli aivan pirteä. Mielestäni hänen tapansa lähteä oli paras mahdollinen. Saappaat jalassa, kuten sanotaan. Välillämme mikään ei jäänyt kesken.

Nyt olen siis orpopoika. Niin on moni muukin ikätoveri. Olemme puhuneet tästä paljon niin kutsutussa aamukahvijengissä. Se on oma miesporukkamme, ystävyyskerho, jossa jaamme ilot ja murheet. Hyvien kaverusten piirimme on tärkeä, se ollut olemassa vuosikymmeniä: jotkut tyypeistä olen tuntenut pikkujäbästä asti, toiset ovat tulleet mukaan myöhemmin. Kahvin hintainen terapia on loistava tapa tuulettaa päätä, voimme puhua ihan kaikesta. Kotikaupungissani Turussa meillä on pari vakipaikkaa, joissa kohtaamme.

Olen kiitollinen hyvistä, syvistä ystävyyssuhteistani. Olen onnistunut saamaan uusia frendejä myös aikuisena. Tässä iässä osaa arvostaa, jos onnistuu löytämään uuden sielunveljen tai -siskon. Kaverini kutsuvat minua Ressuksi, Reiskaksi tai Esaksi – kaikkiin puhutteluihin reagoin.”

VUOSI 1987. Lontoossa Suosikki-lehden kansikuvauksissa. ”Ajattelin pitkään, etten todellakaan voi laulaa suomeksi.”

URA

”Suu pitää saada auki oikeaan aikaan”

”Lukion jälkeen ajelehdin hetken. Kävin intin ja olin vuoden varastossa töissä, mutta se ei sopinut minulle. Paremmin viihdyin, kun pääsin hommiin Turun yliopistolliseen keskussairaalaan, jossa työskentelin esimerkiksi potilaskuljetuksessa. Äitini, äidin kaverit ja osa serkuistani olivat kaikki sairaalahommissa. Ehkä siksi se ympäristö tuntui minulle tosi luontevalta, olin kuin kala vedessä. En pelännyt veren näkemistä tai sairaiden ihmisten haurauden kohtaamista. Hain sekä sairaanhoitajakouluun että fysioterapeutin opintoihin, mutta turhaan. Kauppaopiston matkailumarkkinoinnin koulutusohjelmaan menin, koska sinne pääsyyn arvosanani riittivät.

1970-LUKU. ”Ripillepääsypäivänä Maskussa. Heti kuvan ottamisen jälkeen kukat sivuun, mopon selkään ja kavereiden kanssa jonnekin.”

En ikinä suunnitellut tai laskelmoinut musauraani, kaikki on perustunut yhteensattumiin tai suoranaisiin vahinkoihin. Yläkoulussa olin alkanut soittaa rumpuja, kitaraa ja kosketinsoittimia. Lukioiässä minulla oli erilaisia bändiviritelmiä, lauloin stemmoja, kuuntelin mankasta hevilaulajia ja loilotin mukana.

Baarissa satuin kerran kuulemaan vierestä, miten jotkut bändijätkät murehtivat, mistä löytyisi laulaja, joka osaa laulaa korkealta ja kovaa. Kukaan ei pysty siihen, he sanoivat. Sekaannuin keskusteluun ilmoittamalla, että minä todellakin pystyn. He kutsuivat minut seuraaviin treeneihinsä näyttämään, mihin kykenen. Osa noista tyypeistä oli tulevan Bogart Companyn jäseniä.

Ehdin saada kauppakoulun loppuun juuri ennen kuin breikkasimme 1985 hiteillä All The Best Girls ja Princess. Opin, että kun oikeaan aikaan avaa suunsa, alkaa tapahtua. Ja että sen verran itsetuntoa pitää olla, että uskaltaa tuoda esiin omat vahvuutensa. Jälkeenpäin ajateltuna olimme bändimme suunnan kanssa ehkä turhankin itsepäisiä. Joissakin asioissa olisimme voineet kuunnella hyviä neuvoja. Mutta ei, luulimme tietävämme kaikesta kaiken. Toisaalta – jos olisimme kuunnelleet muiden neuvoja, meistä olisi tehty tavallisia. Halusimme olla omanlaisia.

Hallitsin hyvin englannin kielen, koska meillä oli lukioaikanani ollut amerikkalainen vaihto-oppilas, jonka luona minä puolestani myöhemmin vierailin. Vuosia luulin, etten todellakaan voi laulaa suomeksi. Kun minua Bogartin lopetettua 1989 pyydettiin laulamaan mainoksen jingle suomeksi, sanoin aluksi, ettei onnistu. Lopulta kuitenkin suostuin – ja jäimme tuottajan kanssa tuijottamaan toisiamme: vau, tämähän toimii.

Ymmärsin, että suomi on tunteideni kieli, sydämeni kieli. Miksen siis laulaisi äidinkielelläni? Näihin päiviin jatkunut soolourani lähti liikkeelle siitä mainoksesta, hitistä Kuka on se oikea.”

1980-LUKU. ”Bogartin kanssa yhdistetyllä työ- ja lomamatkalla. Kuvasimme Everytime my heart -videon, joka on aika... hauska. Löytyy Youtubesta.”

PERHE

”Tunteita ei pidä joutua arvailemaan”

”Isänä olen tosi erilainen kuin oma isäni aikanaan. Poikani Frans ja Elliot ovat nyt 25- ja 22-vuotiaita. Esikoinen asuu omillaan Helsingissä, nuorempi jakaa kanssani omakotitalon Turussa, kolmen kilometrin päässä Kauppatorilta. Olen asunut siinä jo vuosia, ja meille kahdelle kundille se on ehkä vähän turhan suuri.

Poikieni kanssa voin puhua oikeastaan mistä vain, mikä on tosi hienoa. Teemme paljon asioita yhdessä, myös musiikkia.

Fyysinen läheisyys on minulle tärkeää. Tykkään näyttää tunteitani: en halua, että läheiseni joutuvat arvailemaan niitä. Halailin poikiani jo heidän ollessaan vauvoja, enkä ole luopunut tavasta heidän aikuistuttuaankaan. Saatamme lojua vieretyksin sohvalla telkkaria katselemassa sääret mukavasti solmussa. Suosikkejani ovat komediat kuten Arrested Development, Office, Saturday Night Live, Family Guy ja Frendit. Viimeksi mainitun olen nähnyt niin monta kertaa, ettei mitään järkeä. Yhteiset naurut tekevät perhesuhteille hyvää.

Vaatekokoni on suunnilleen sama kuin pojillani. Kun he olivat teinejä, vaatteeni eivät kelvanneet heille. Nykyään lainailemme rennosti päällepantavaa toistemme kaapeista ja käytämme samoja kledjuja.

Välini poikieni äitiin, ex-vaimooni Nina Björkfeltiin, ovat kunnossa. Eromme vuonna 2015 oli suuri suru, mutta onneksi olemme pystyneet puhumaan ja hoitamaan yhteiset asiat hyvin. Eron jälkeiset vaikeat tunteet, kelailut ja synkkyydet, sain aikanaan käsiteltyä ohjatun mindfulness-harjoittelun avulla. Harjoitteet jouduttivat etenkin nukahtamista iltaisin.”

VUOSI 1991. ”Soolouran alussa, promokuva kiertuetta varten.”

ARKI

”Rentoutuakseen ei tarvitse lähteä kauas”

”En ole oikein koskaan osannut juhlia itseäni valtavalla porukalla ja isolla huomiolla. Kuusikymppisetkin sujahtivat ohi lähes huomaamatta.

Läheisteni kestittämisestä kuitenkin nautin. Olen itseoppinut kokki, tykkään älyttömästi ruuanlaitosta. Suosikkini on iso kaasugrilli kodin avaralla terassilla. On tosi jees seurustella ja kokkailla, käden ulottuvilla lasi kuivaa ja hapokasta valkoviiniä. Bravuureitani ovat merenelävät, kuten jättikatkaravut, mustekala ja simpukat. Se lämmittää, että olen saanut kokkailuistani hyvää palautetta sekä pojiltani että heidän kavereiltaan.

Laulajanduunin takia minulla on harvoin lomaa kesällä, keikat ja festarit vievät. Siksi tilaisuuden tullen on mahtava pujahtaa omalle terassille, varastaa pieni rento hetki. Jo helmikuussa istun siellä untsikka päällä kasvot kohti aurinkoa. Terassilla istuskelu laskee kierroksia myös vauhdikkaiden keikkojen jälkeen.

Poplaulajan pidemmän vapaan pidän talven pimeimpään aikaan, tammikuusta maaliskuuhun. Silloin suuntana on usein Costa del Sol. Nuorempana hyppäsin paljonkin Aasiassa, lähinnä Thaimaassa, mutta aikaero ja pitkät lennot rassaavat. Aurinkorannikolle sen sijaan pääsee nopeasti vaikka pitkäksi viikonlopuksi.

Olen ollut koko ikäni likinäköinen. Tilanne muuttui muutama vuosi sitten yhdessä päivässä, kun kävin silmien laserleikkauksessa. Nyt näen briljantisti kauas, mutta lähinäön menetys on vaatinut totuttelua. Kaipaan valoa entistä enemmän, eikä kirjojen lukeminen enää tunnu mukavalta, vaikka se oli aiemmin minulle tärkeää. Äänikirjat eivät korvaa menetystä. Elämäkerrat toimivat siinä formaatissa, mutta mikään vaativampi ei kuultuna uppoa..”

Mieskavereiden säännöllisesti kokoontuva aamukahvijengi on Ressu Redfordille tärkeä. ”Olen kiitollinen pitkistä, syvistä ystävyyssuhteistani.”

SUHTEET

”Uusia tunnetaitoja voi oppia missä iässä vain”

”Esiinnyin Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2020. Se oli iso, hyvä kokemus. Vieläkin minua saatetaan pysäytellä vaikka marketin hyllyjen välissä ja kiitellä ohjelmasta. Olen kuullut monelta suunnalta, että se muutti jonkinlaista yleistä mielipidettä minusta: olen kuulemma syvällisempi kaveri kuin moni luuli. Mikäs siinä, on hauska kumota ihmisten ennakkoluuloja.

Läheisimmistä ihmissuhteistani en aiemmin ole paljon halunnut julkisuudessa jutella. Vain elämää muutti minua hieman tässä suhteessa. Tajusin entistä syvemmin, miten samat murheet ja mietteet meillä kaikilla on, ja miten asioiden jakaminen voi keventää oloa.

Nykyisessä parisuhteessani olen opetellut läsnäoloa ja puhumista. Tulen hyvin juttuun rakkaani kanssa, vaikka olemme eri alojen ihmisiä ja alkujaan ihan eri ympyröistä. On ollut tietoinen päätös, ettemme asu yhdessä – kummallakin on tahollaan oma koti ja aikuistuneet lapset edellisistä suhteista.

On ilahduttavaa huomata, että uusia tunnetaitoja voi oppia myöhemmälläkin iällä.

Eläkkeelle jääminen ei ole koskaan käynyt mielessänikään. Taloudellisestikaan exit ei olisi mahdollinen. Fiilistelen sillä, että tulevan kesän keikkakalenteri näyttää täydeltä. On aina yhtä mahtavaa nähdä, että ryhmää riittää lavan edessä ja jokainen kuulija laulaa biiseissäni täysillä mukana.”

Ressu Redford Tanssimusiikki- ja iskelmälaulaja, oikealta nimeltään Esa Mäkelä, syntyi 30.7.1961 Turussa. Asuu Turussa, eronnut, kaksi aikuista poikaa. Tuli tunnetuksi Bogart Company -yhtyeen laulajana 1980-luvulla, tehnyt sittemmin menestyksekästä soolouraa.

