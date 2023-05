Jonna Tervomaan uusperhe asuu Suomessa ja Amerikassa – kertoo nyt, millaista on ollut rakentaa perhe aina uudelleen

Jonna Tervomaa on oivaltanut, että yksityisyyden menetys jo lapsena ei tee hyvää, että vanhemmiten sitä kaipaa pysyvää kotia ja että parisuhde kahden mantereen välillä toimii, jos siihen on tahtoa.

Paluu juurille Forssaan oli Jonna Tervomaalle luonteva liike. ”Työni sallii tällaiset siirrot, ja tyttärelläkin oli täällä jo ystäviä ja perhettä. Meillä on elämässä ketteryyden taito. Koti on siellä, missä ovat rakkaat ihmiset.”

KOTI

”Liikkuvuus elämässä antaa perspektiiviä”

”Kotini on siellä, missä ovat rakkaat ihmiset ja tärkeimmät tavarani. Sellaiseen elämään opin jo lapsena: muutimme usein, ja arjessa vaihtuivat osoitteet, rutiinit ja vähän ihmisetkin. Niin on käynyt myös omassa aikuisen elämässäni. Minulle ei ole tapahtunut sitä, että olisin heti nuorena löytänyt elämänkumppanin, ja siinä olisi ollut hyvä loppuun asti. On pitänyt hyväksyä ja tottua, ettei minulle ole kotia, jossa olisi aina samat huoneet ja ihmiset. En silti koe, että olisin jäänyt paitsi mistään.

En ole koskaan tuntenut suurta koti-ikävää. Päinvastoin, liikkeeseen voi jopa jäädä koukkuun. Helsingissä olen asunut monessa paikassa – Töölössä, Punavuoressa, Kalliossa, Lauttasaaressa – ja solahtanut helposti jokaisen alueen tunnelmaan. Ylipäätään liikkuvuus elämässä antaa perspektiiviä.

Koronavuosina muutimme lapsuudenseudulleni Forssaan. Minulla oli pieni talo tyhjillään, ja tulimme aluksi vain vähäksi aikaa, mutta emme kipuilleetkaan muuttoa yhtään ja jäimme. Vaikka me nykyihmiset olemme mielestämme maailmankansalaisia, juurien ja traditioiden katoaminen näyttää ohjaavan meitä sinne, missä niitä on vielä ollut. Perinteet ovat identiteetille tärkeitä. Ajatukseni pysyvyydestä on oman lapsen myötä hiukan muuttunut. Huomaan kaipaavani tukikohtaa ja olotilaa, jossa voisin sanoa: jään tähän, tapahtui mitä tahansa.”

Jonna harrasti vuosikaudet koripalloa. ”Fyysisyyteni tulee joukkuelajiharrastuksesta. Siellä tarvittiin erilaisia vartaloita ja oli ok olla iso, pieni, ketterä tai voimakas. Nykyään fyysisen kunnon muutokset vaikuttavat nopeasti ääneen. Työ on miellyttävämpää hyvässä kunnossa.” Kuvauspaikka Forssan Työväentalo.

PERHE

”Perhe on sellainen, mikä siitä tehdään”

”Minulle on aina ollut selvää, että perheitä on erilaisia, eikä yksikään muoto ole toista parempi. On ydinperheitä, jotka ovat tulehtuneempia kuin monimutkaiset uusperheiden uusperheet, joissa on vastuullisia aikuisia ja paljon rakkautta.

Vanhempani erosivat, kun olin kuusivuotias, ja isäni kuoli yhdeksän vuotta sitten. Nykyään perhettäni ovat tyttäreni, aviopuolisoni, äitini, neljä sisarusta, isäpuoleni isovanhemmat, ja myös tyttäreni isän perhe on tärkeä. Laaja ystäväpiiri on ajoittain kuin tärkeä osa perhettä. Monesti ystävä voi olla paremmin perillä ajankohtaisista asioista kuin muut.

Ymmärrän ydinperheen ihanteen, ja toimiessaan se onkin ihan mahtava konsepti. Tuki on toisenlaista, kun samat ihmiset pysyvät toistensa elämässä. Oma kokemukseni kuitenkin on, että perheen ihmiset voivat olla keitä tahansa ja perhe on sellainen, mikä siitä tehdään. Uusperheestäni puuttuu omistushalu, ja tilalla on ymmärrys, ettei rakkautta voi rajata tai määräillä, ja mitä enemmän sitä on, sen parempi.

Perheen rakentaminen aina uudelleen on kivuliasta, vie aikaa ja energiaa. Ymmärrän heitäkin, jotka pitävät sitä työläänä ja joille riittää avain paikkaan, jossa voi käydä lepäämässä.

Olen aikoja sitten sokeutunut niiden katseille, jotka ajattelevat, että voi voi tai että tuo on epäonnistunut. Itse en koe niin. Tietenkin erot ovat aina eroja, mutta niiden lopputulemana minulla on nytkin elämä, joka on todellista ja rehellistä. Teen parhaani, ja näin sen pitää mennä.”

AMERIKKA

”Arki voi toimia kahden maan kesken”

”Aviomieheni Darin on amerikkalainen, ja hänet tavattuani olen viettänyt aikaa Yhdysvalloissa. Jos voisin yksin päättää, missä elän, Amerikka voisi oikein helposti olla toinen kotimaani. Arkemme menee kuitenkin niin, että minä asun tyttäreni kanssa täällä, ja mieheni elää enemmän jalat puoliksi molemmissa maissa. Olemme saaneet homman toimimaan näin.

Olen saanut matkustaa paljon enkä ole mistään valtiosta vain yhtä mieltä. Myös Yhdysvalloissa on todella erilaisia todellisuuksia. Hyvä amerikkalaisuus on kuitenkin energiaa, jossa viihdyn ja josta tykkään valtavasti. Myös musiikissa olen imenyt paljon vaikutteita amerikkalaisesta musiikista.

Nuorena ystäväni lähtivät vaihto-oppilaiksi, useimmat juuri Yhdysvaltoihin. Miten paljon halusin itsekin, mutta en ollut kypsä, olin vielä turhan pelokas, eikä lähtö taloudellisista syistäkään ollut minulle samalla tavalla mahdollista. Vaistosin kuitenkin jo silloin, että tuolla voisin olla kotonani.

Ulosannissani ja energiassani on jotain sellaista, että välillä tunnen töksähteleväni Suomen ja suomalaisuuden kanssa. Tunnetta on vaikea sanoittaa. Varsinkin nuorempana koin, että jouduin varomaan, jotta en aina kolahtelisi muiden kanssa.”

Jonna Tervomaa täytti 50 vuotta, hänen laulajanuransa 40 vuotta. Juhlavuoden keväällä Jonna keikkailee pitkäaikaisimmalla kokoonpanollaan: Jussi Jaakonaho, Jonne von Hertzen, Juho Viljanen ja Juha Kuoppala. Osa soitti jo ensimmäisellä Tervomaa-levyllä.

IKÄ

”Viittäkymppiä edeltää sokea piste”

”Seitsemäs tammikuuta on epäkiitollinen ajankohta syntymäpäivälle: kaikki ovat joulun, uudenvuoden ja loppiaisen jäljiltä juhlapöhössä, haluavat juoda vain vihermehuja, ja juhliminen tuntuu vähän väkinäiseltä. Siksi mekin teimme viisikymppisilläni vain pienen retken läheisteni kanssa, ja se tuntui hyvältä.

Ihmiset kuitenkin muistivat minua ihan hirveästi! Tunsin olevani arvokkaassa iässä, kun ovelle saapui kukkalähetyksiä.

Muutoin ikä on ollut minulle erittäin sivuroolissa ja epäkiinnostava seikka. Äitini suvun keskellä totuin, että ympärillä oli aina kaikenikäisiä ihmisiä. Saattoi olla epäkypsiä ja lapsellisia aikuisia, ja sitten taas ehjiksi kokonaisuuksiksi ehtineitä nuoria. Ehkä ikä alkaa kiinnostaa, kun sitä tulee enemmän, mutta ei kiinnosta vielä.

Nuoruudessa ihanaa on se, kun ei tiedä, mikä edessä odottaa, englanniksi sille on osuva sana clueless. Mitä pidempään saa elää, sitä varmemmin tulee turpaan – ja onnea myös.

Olen tiedostanut, että 40:n ja 50:n välissä on sokea piste, missä taiteilija muuttuu jotenkin epäkiinnostavaksi. En tiedä, onko tämä tuttua kaikissa ammateissa, mutta ainakin minun työssäni. Sen ikäistä taiteilijaa on joillekin vaikea määritellä tai otsikoida: muistutat yhä nuorta, mutta et ole sitä enää ja toisaalta et ole vielä ihan täysin mittoihisi kasvanut ja nahkoihisi kotiutunut, viisas ja itsevarma ja legendaarinen. Ne mielikuvat liitetään sinuun vasta taitekohdan jälkeen. On helpottavaa olla tuon vaiheen ohi. Roolini on nyt selkeämpi, muusikkona olen pitelemätön.

Isoäitini sanoi hyvin, että älä kuvittele vanhuksen olevan vain vanhus. Meissä on mukana jokainen versio itsestämme. Minusta on lohdullista yhä muistaa, miltä tuntui olla lapsi tai ensi kertaa rakastunut ja haluttu.”

MIELENMAISEMA

”Pois kaikesta eikä keskelle kaikkea ”

”Elämän yksinkertaistaminen on tarve, jonka tunnistin itsessäni jo vuosia sitten. Se tarkoittaa esimerkiksi tunnetta, että vapaa-ajallani haluan yleensä pois kaikesta enkä keskelle kaikkea. Ei ole pakkoa kokea, valloittaa ja saada koko ajan uutta.

Yksinkertaistaminen näkyy myös konkreettisena kurinalaisuutena: en juuri ostele mitään, vain tarpeellisimman ja senkin usein käytettynä, ja se sopii minulle hyvin. Voin hullaantua moderneista innovaatioista ja viihteestä, mutta ne ovat vain pieni osa elämää. Sellaistahan vanhojen ihmisten mökeissä on: yksi kuppi ja kynä ja ohjelmana lintujen ruokailukäynnit. Mietin, onko jotain jäänyt oivaltamatta, jos elämän ehtoopuolella edelleen haikailee Kuuhun.

Ymmärrän, että on etuoikeutettua kokea näin. Olen ökysukupolvea, joka ei vielä potenut niin suurta maailmantuskaa pörhellyksestään. Olen saanut käydä kaikkialla, mihin vain olen viitsinyt kerätä matkakassaa. Helppohan tässä on vetäytyä savimajaan hellimään muistoja ja katsomaan valokuvia kaikesta, mitä on saanut kokea. Ehkä tulevien sukupolvien pörhellys on terveempää kuin meidän.

Löydän rauhani luonnossa, erityisesti metsässä, josta olin liikaa pois asuessani Helsingissä. Koin pohjattomia kaipuun tunteita: jotain puuttui, vaikka periaatteessa kaiken piti olla hyvin. Saatoin mennä baariin hoitamaan ikävääni, ja seuraavana päivänä fiilis oli entistäkin haikeampi. Oli mieletön oivallus tunnistaa, että levottomuudessani oli osaksi kyse ikävästä metsään. Se on henkiselle hyvinvoinnilleni tärkeä paikka.”

STUDIOSSA 1999. ”Päädyin kyllä yliopistoon, taidepuolelle lukemaan kirjallisuutta, mutta löysin itseni jatkuvasti paikoista ja ihmisten läheltä, missä musiikki oli isossa roolissa. Opiskelu jäi kesken, kun myönsin, että energia ja tunne, mitkä laulamisesta olivat aina tulleet, ovat parasta maailmassa.”

RUISROCK 2000. ”Lavalla tuntuu parhaimmillaan siltä, että olen yhteydessä universumiin.”

YLIOPPILAS 1992. Jonna kuvassa isänsä, vuona 2014 kuolleen laulaja Timo Tervon kanssa.

VANHEMMUUS

”Äiti on taiteilijaa tärkeämpi”

”Vanhemmuus on alusta asti tuntunut luontevalta tehtävältä. Eniten opeteltavaa on ollut sen ja taiteilijuuden yhdistämisessä, se taas on ollut tosi haastavaa. Turvaverkkojen määrä vaikuttaa. Olen ollut pienen perheeni logistinen johtaja, mikä vie minulta niin paljon kaistatilaa, ettei taiteilija aina mahdu siihen rinnalle. Taiteilija minussa on juuri se, joka jättää turvaistuimen auton katolle, kotona kahvinkeittimen ja silitysraudan päälle tai huomaa kaupassa, että lapsi unohtui kotiin sänkyynsä nukkumaan. Silloin kun en veny hoitamaan molempia vastuita kunnolla, olen aina valinnut hoitaa vanhemmuuden. Silloin taiteilija pysyy hiljaa ja jää odottamaan vuoroaan.

Valinta on selvä, enkä ole katunut sitä hetkeäkään, siitä ei ole kahta sanaa. Mikään ei päihitä läsnäolevaa elämää, jota olen saanut elää tyttäreni kanssa. Taiteilijalle se on aiheuttanut turhautumista ja surua siitä, että olen joutunut laiminlyömään niin suurta osaa itsessäni.

Uskon olevani vanhempana ihan ookoo. Yritän pitää huolta puhumisesta ja yhteyden säilymisestä avoimena ja välittömänä. Teen virheitä siinä, että annan rajoja, joita rikon tekemällä itse toisin. Vaikka meillä taistellaan siitä, taloutemme paras sääntö on, että puhelimet nukkuvat eri huoneessa kuin ihmiset.”

Vuosi 1986. ”Halusin niin telinevoimistelijaksi, mutta notkeus ei riittänyt. Koris pelasti.”

Emma-gaala 1999. Jonna sai vuonna 1998 julkaistusta aikuisiän esikoisalbumistaan kolme Emmaa.

TASA-ARVO

”Enää ei olla niin helposti outoja”

”Tässä elämänvaiheessa olen vedenjakajasukupolvea, jolla on läheinen kosketus sekä vastuu huolenpidosta molempiin suuntiin. Ajattelen asemaa huikeana voimavarana: saamme vanhoilta kaukaa tulevaa viisautta ja nuorilta uutta tietoa. Meidän vastuullemme jää kuunnella ja valita, mitä varjella ja siirtää eteenpäin.

Minusta on kiehtovaa ja kiinnostavaa seurata nuoren neitseellisen sukupolven kasvua maailmassa, joka tarjoaa toisenlaisia roolimalleja kuin omassa nuoruudessani. Huomaan tytöissä lisääntyneen ymmärryksen siitä, että tarvitsemme toisiamme – naiset tukevat ja kannustavat toisiaan eivätkä tunne tarvetta repiä toisiaan alas. Oma kokemukseni oli enemmän kateuden ja epäterveen kilpailun sävyttämää; kun mahdollisuuksia oli tytöille nykyistä vähemmän, ymmärrettävästi se lisäsi keskinäistä kilpailua.

Nuoret ovat myös vapaampia sukupuolirooleista ja sallivampia erilaisuutta kohtaan. Kukaan ei ole enää niin helposti outo. Tällä porukalla on luonnostaan asenne: kaikki käy, kukin tavallaan.

Toisaalta ärsykkeiden, esikuvien ja kaikenlaisten ihailtavina pidettyjen piirteiden tulva on nyt aivan hallitsematonta, ja se voi olla todella ahdistavaa. Me olimme sellaisesta vapaampia.

Työskentelen miesvaltaisella alalla, mutta en koe sitä itselleni rankaksi. Joskus keikkabussissa jutut ovat olleet toksisia, vaikka ihmiset olisivat ihania. #metoon vahvistama keskustelu on vaikuttanut alan käytäntöihin ja ilmapiiriin ja saanut monet tarkistamaan puheitaan ja uudelleenarvioimaan käyttäytymistään.”

”En istu julkkistähden asemaan enkä nauti huomiosta yksityiselämässäni. Uskon, että rajojen tarpeeseeni vaikuttaa se, miten pienenä humpsahdin julkisuuteen”, Jonna Tervomaa sanoo.

JULKISUUS

”Yksityisyyden menetys lapsena ei ole tervettä”

”Voisi kai sanoa, että minusta tuli muusikko, koska asiat eskaloituivat niin. Isäni oli muusikko, ja isovanhempieni talossa oli aina jotain ohjelmaa ja taidetta meneillään, erilaista ilmaisua ja kaikenlaisia tyylejä tarjolla. Tuli rohkeus, että kaikkea voi tehdä.

Törmään enää harvoin ihmisiin, jotka muistavat minut ainoastaan kymmenvuotiaana laulukilpailusta, mutta heitäkin on ja sellaisia, joiden mielestä urani huippuhetki oli silloin lapsitähtenä. Se on ihan mieletön merkintä, jolle en voi mitään enkä toivo samaa kenellekään. Kuka tahansa ymmärtää, ettei jonkin huipun tavoittaminen ja yksityisyyden menettäminen kymmenvuotiaana ole millään tavalla tervettä.

Minuun se jätti pysyvän jäljen. En mieti toisten katseita musiikkia esittäessäni, mutta sen ulkopuolella uteliaisuus on vaikeaa ottaa vastaan. En istu julkkistähden asemaan enkä nauti huomiosta yksityiselämässäni. Uskon, että rajojen tarpeeseeni vaikuttaa se, miten pienenä humpsahdin julkisuuteen.

Nuorena käännyin koko musiikkialaa vastaan ja suunnittelin kaikkien yllätykseksi opiskeluja oikeustieteellisessä. Päädyin kyllä yliopistoon, taidepuolelle lukemaan kirjallisuutta, mutta löysin itseni jatkuvasti paikoista ja ihmisten läheltä, missä musiikki oli isossa roolissa. Opiskelu jäi kesken, kun myönsin, että energia ja tunne, mitkä laulamisesta olivat aina tulleet, ovat parasta maailmassa.

Minulle oli artistina tarjolla helppoja reittejä ja valmiita rooleja, mutta ne eivät tuntuneet oikeilta. Minun piti löytää omat ihmiset ja tapani tehdä. Äskettäin tv-ohjelman kuvauksissa Olavi Uusivirta tokaisi: ’Sä et, Jonna, varmaan edes osaa teeskennellä’. Niin se vähän on. En ole hittikone enkä sepittäjä, vaan lauluni syntyvät omista oivalluksista, ja niissä kaikissa on jotain todellista. Joskus siinä kestää.

Olen aina uiskennellut valtavirran ja indien välisessä vedessä, jossa ei ui kovin paljon muita. Olen saanut arvostusta osakseni, mutta se ei aina korreloi tekemiseeni. Yhä toisinaan keikalle mennessä mietin, tuleeko sinne ketään. Pitkälle uralle mahtuu myös paljon epävarmoja fiiliksiä ja aikoja.

Lavalla tuntuu parhaimmillaan siltä, että olen yhteydessä universumiin.Se on pompöösi klisee, mutta oikeasti tuntuu siltä. Laulu lähtee silloin jostain niin syvästä paikasta, että minä olen siinä vain instrumentti, välikäsi.

Pidän usein laulaessa silmät kiinni, se helpottaa läsnäoloa. Vuosien aikana esiintymistilanteesta on jäänyt kaikkea turhaa pois. Kun nyt käyn asemiini mikrofonin taa, olen heti valmis.”

Jonna Tervomaa 50-vuotias artisti ja lauluntekijä asuu Forssassa, 12-vuotias tytär. Puoliso amerikkalaismuusikko Darin Gray. Laulajanura alkoi Syksyn sävel -voitolla 1983. Julkaissut 10 albumia, edellisen 2017. Juhlavuoden Suljettu sydän -kiertue jatkuu 20.5. asti, keikkoja lisää kesällä ja uusi albumi ilmestyy tänä vuonna. Mukana Suomi soi -ohjelmassa 5.5. alkaen. Entinen koripalloilija harrastaa mm. uintia, voimalajeja ja pilatesta.

