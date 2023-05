Eini kertoo, millä omaperäisellä tavalla selätti molemminpuolisen mustasukkaisuuden liitossaan – ”Tämä oli tärkeä viesti miehelleni”

Suhteen alkuaikoina Einin ja puolison liitossa oli mustasukkaisuutta. Nyt parisuhde on kestänyt jo 35 vuotta.

Eini uskoo, että jokaiselle ihmiselle on olemassa se yksi ja oikea.

Laulaja Eini eli Eini Pajumäki, 62, tapasi rakkautensa Lars Pajumäen keikallaan Kantarellis-hotellin ravintolassa Lapualla vuonna 1988. Lars oli ravintolassa hovimestarina, ja nyt tuo hovimestari on hänen aviomiehensä.

– Olen keikkaillut 14-vuotiaasta, mutta tavatessani mieheni 27-vuotiaana itsetuntoni oli huono ja olin hyvin epävarma naiseudestani. Minulla oli suora ryhti ja näytin ehkä ulkoisesti varmalta, mutta oikeasti olin arka, ujo ja vetäytyvä miellyttäjä.

Nyt hän sanoo kasvaneensa pois myötäilijän ja jahkailijan roolista. Iso kiitos siitä kuuluu aviomiehelle.

– Ajattelin pitkään, että minut hylätään ja jätetään, jos vaadin tai haluan jotakin. Mieheni on kannustanut minua sanomaan ja tekemään, mitä haluan. Hänen kanssaan olen saanut kasvaa rohkeammaksi ja puhjeta naisena kukkaan.

” Otin Larsin mukaan keikoilleni.

Alkuaikoina suhteessa oli myös mustasukkaisuutta, puolin ja toisin.

– Olimme molemmat epävarmoja asemastamme ja pelkäsimme menettävämme toisemme. Otin Larsin mukaan keikoilleni, jotta hän näkee, mistä työssäni on kyse.

Eini kertoo ottavansa yleisöön kontaktia ja halaavansa helposti, koska yleisö on hänelle niin tärkeä.

– Sitä ominaisuutta ei voi ottaa minulta pois, ja tämä oli tärkeä viesti miehelleni. Vaikka flirttailen lavalla, hän voi luottaa minuun. Myös minä voin luottaa häneen, kun emme ole yhdessä.

– Luottamuksen saavuttaminen vaatii kovasti työtä, mutta sen voi silti menettää sormen napsautuksella. Me rakensimme luottamuksen puhumalla.

