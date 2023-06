Näyttelijä Reetta Ylä-Rautio, 20, puhuu häpeilemättä itsetyydytyksestä, mutta eräs teko häntä nolottaa – ”Ystävät huomauttelevat siitä usein”

Kullannuput-sarjasta tuttu näyttelijä ja podcastaaja Reetta Ylä-Raution kylkeen on tatuoitu sana ”puhu”. Sitä hän tekeekin häpeilemättä.

Vain lähipiiri tietää, että Reetta on paitsi räväkkä, energinen ja puhelias, myös herkkä ja tunteikas.

Me Naisten Nosteessa-juttusarjassa esitellään ajankohtaisia ja tuoreita kasvoja.

Mistä sinut tunnetaan?

Parhaiten roolistani Kullannuput-sarjan Marlana sekä 02210- ja Ylä-Rautio & Brown -podcasteista. Haluaisin, että minut tunnetaan enemmän esiintyjänä, ei vain näyttelijänä. En tykkää sellaisesta ajattelusta, että pitäisi sopia vain yhteen boksiin. Tyyppinä olen räväkkä, energinen, rehellinen ja erittäin puhelias. Lähipiiri tietää, että kaiken edellä mainitun lisäksi olen myös herkkä ja tunteikas.

” Äiti otti minusta kuvan ja lähetti sen hetken mielijohteesta mallitoimistolle.

Olet työskennellyt myös mallina, mikä on vakioposeerauksesi?

Vakkariposeni on vakava. Siinä on ristiriita, sillä kun en ole kameran edessä, hymyilen ja nauran koko ajan. Mallihomma lähti siitä, kun söin parivuotiaana jätskiä niin, että koko naama oli sitä täynnä. Äiti otti minusta kuvan ja lähetti sen hetken mielijohteesta mallitoimistolle. Lapsena tein kuvauksia satunnaisesti, nykyisin vähemmän. Siitä lähti kuitenkin into olla kameran edessä.

Täytit juuri 20 vuotta – miltä tuntuu olla lähempänä neljääkymppiä kuin syntymää?

On pelottava ajatus, kuinka nopeasti elämä kiitää eteenpäin. Koetan muistuttaa itseäni siitä, että elän vain kerran. Pitäisi pyrkiä elämään kuin viimeistä päivää. Antaa palaa! Ostaa se ihana takki, lähteä matkalle, kertoa avoimesti tunteista… En halua jäädä jossittelemaan, vaan elää täysillä. Varsinainen synttäripäivä oli ihana, sillä vietin sen ystäväni, ohjaaja Viivi Huuskan kanssa Kööpenhaminassa.

” Mikään asia ei ole minulle tabu.

Puhut podcastissasi naiseuteen liittyvistä tabuista, kuten menkoista ja itsetyydytyksestä. Mikä sinua hävettää?

Minua hävettävät jotkin teot. Esimerkiksi se, jos jään kiinni nenän kaivamisesta julkisella paikalla. Ystävät huomauttelevat siitä usein. Mikään asia ei ole minulle tabu. Minulla on kyljessäni tatuoituna sana ”puhu”. Se muistuttaa minua kahdesta asiasta: siitä, että saan olla puhelias ja kupliva eikä minun tarvitse pienentää itseäni sekä siitä, että ongelmien kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

” Lääkärin mukaan kyseessä oli burnoutin ensioire.

Uuvuit viime kesänä, mitä tapahtui ja mistä sait avun?

Käynnissä oli intensiivinen kuvausjakso. Kuvauspäivät alkoivat usein aamuseitsemältä ja tulin kotiin myöhään illalla. En vielä silloin osannut riisua roolia pois yöksi, vaan kävin ylikierroksilla. Keho alkoi oireilla niin, että kasvojen vasemmalla puolella tuntui tuon tuosta kihelmöintiä. Lääkärin mukaan kyseessä oli burnoutin ensioire. Ystäväni täytti puolestani ilmoituksen Nuorten kriisipisteelle, josta sain keskusteluapua.

Esität Kullannuput-sarjassa räväkkää Marlaa. Mitä samaa teissä on?

Ykköskauden jälkeen sain kommentteja, että minun ei varmaan edes tarvinnut näytellä Marlaa, koska hahmo muistutti niin paljon itseäni. Se tuntui ikävältä, sillä tein paljon töitä roolin rakentamiseksi. On totta, että olemme molemmat sosiaalisia, rohkeita ja hyviä puhumaan. Suurin ero meissä ovat tunnetaidot. Minä olen tosi herkkä ja empaattinen, kun taas Marlan on vaikea näyttää omia tunteitaan ja olla haavoittuvainen.

Mikä on ollut hauskin sattumus sarjan kuvauksissa?

Niitä on paljon! Kakkoskaudella Marlalla oli repliikki, joka koski häpykarvojen vapauttamista. En yksinkertaisesti pystynyt lukemaan sitä kertaakaan repeämättä, kun harjoittelin vuorosanoja. Jotenkin sain kohtauksen kuitenkin ensimmäisellä otolla purkkiin. Purin kieltäni ja puristin itseäni reidestä.

” Tänä kesänä voisin antaa palaa.

Mikä tulee olemaan kesän huippukohta?

Pari kuukautta sitten siskoni kysyi, että jos minun olisi pakko valita, viettäisinkö koko kesän mökillämme Turun saaristossa vai Stadissa. Valitsin Stadin. En ole mikään bilettäjätyyppi, mutta nyt on sellainen olo, että tänä kesänä voisin antaa palaa. Mennä vain, eikä miettiä liikaa. Olen myös mökkihiiri, mutta tänä kesänä aion nauttia Stadista.

Fakta Reetta Ylä-Rautio 20-vuotias näyttelijä ja podcast-host. Asuu Helsingissä, valmistunut Kallion ilmaisutaidon lukiosta. Vetää Ylä-Rautio & Brown -nimistä podcastia, joka on kuunneltavissa Suplassa.

