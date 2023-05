Aku Hirviniemen kanssa lapsen saava Sonja Kailassaari, 42, kertoo raskaudestaan – ja mikä on valmistanut häntä vanhemmuuteen

– Olen tehnyt töitä 22 vuotta. Minusta tuntuu, että on hyvä keskittyä välillä muuhun. Nyt tässä on asia, jolle haluan antaa kaikkeni, Sonja Kailassaari kertoo.

Juontaja-toimittaja Sonja Kailassaari, 42, kertoi maaliskuussa saavansa lapsen näyttelijä Aku Hirviniemen, 39, kanssa. Sonja kertoi raskaudestaan juontamassaan Efter Nio -tv-ohjelmassa. Tällä viikolla Sonja oli mallina ja kertoi kuulumisiaan Mannerheimin lastensuojeluliiton - hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä.

– Olen voinut tosi hyvin. Ei ole ollut minkäänlaista pahoinvointia, täytyy koputtaa puuta, Sonja kertoi.

” Bonusvanhemmuus on valmistanut minua vanhemmuuteen.

Syntyvä lapsi on Sonjan ensimmäinen. Akulle lapsi on kolmas, sillä tällä on kaksi kouluikäistä tytärtä edellisestä liitosta näyttelijä Niina Lahtisen kanssa.

– Bonusvanhemmuus on ehdottomasti valmistanut minua vanhemmuuteen, mutta en oikein pysty vielä tarkasti sanomaan millä tavalla.

Sonja kertoo, että hänellä on ollut hyvä malli bonusvanhemmuuteen omasta lähipiiristä.

” Biologia ole este rakkaudelle.

– Minulla on bonusvanhempia ja bonusisovanhempia. Tiedän, että ei se biologia ole este rakkaudelle, vaan tärkeintä on, että ihminen on läsnä toisen elämässä.

– Vanhemmuutta on monenlaista, varmasti oman lapsen syntymä minulle myös jotain kokonaan uutta.

Aku Hirviniemi ja Sonja Kailassaari ovat olleet yhdessä viitisen vuotta. Kuva vuodelta 2020.

Pitkä työputki

Sonjan mukaan hän ei ole pohtinut lapsiasiaa elämänsä aikana kovin paljon.

– Mutta jossain kohtaa elämää nainen joutuu pohtimaan lapsiasiaa – tai olisi vaikea elää kokonaan pohtimatta.

” Tässä on asia, jolle haluan antaa kaikkeni.

Efter Nio -keskusteluohjelmaa juontava Sonja uskoo, että lapsen myötä on aika muulle kuin työlle.

– Olen tehnyt töitä 22 vuotta. Minusta tuntuu, että ihmiselle on hyvä keskittyä välillä muuhun. Nyt tässä on asia, jolle haluan antaa kaikkeni.

Sonjan mukaan ohjelma päättyy raskauden kannalta hyvään aikaan, sillä viimeinen lähetys on 12. kesäkuuta.

– Ja elokuun lopussa, kun ohjelma jatkuu, olen sitten äitiysvapaalla.

Lue lisää: Niina Lahtinen ottaa äitinä paineita, millaisen esimerkin antaa aikuistuville tyttärilleen – yksi asia on mennyt pieleen

Lue lisää: Jonna Tervomaa koki 10-vuotiaana jotain sellaista, mitä ei toivoisi kenellekään muulle – ”Ei ollut millään tavalla tervettä”