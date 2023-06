Kun Riina-Marian puoliso sai yhtäkkiä aivoperäisen kohtauksen, molempien elämä muuttui pysyvästi. Nyt Riina-Maria on nelikymppisenä miehensä Paulin omaishoitaja.

Pullapussi lentää sairaalahuoneen nurkkaan. Mieheni tuijottaa minua vihaisesti eikä selvästikään välitä siitä, että on juuri heittänyt tuomani tuliaiset lattialle.

Ennen huoneeseen tuloani olen kuullut neurologisen osaston hoitajalta, että kumppanini on yhä sekava. Se ei kuitenkaan valmistanut minua tähän tunteeseen. Kiltti, lämmin ja huolehtivainen puolisoni on poissa. Juuri nyt minua katsoo täysin vieras ihminen.

– Pitäisköhän sun lähteä? hän kysyy ivallisella äänellä.

Kun kävelen sairaalan käytävää pitkin takaisin autolle, hoen mielessäni rauhoittavia tosiasioita.

Yksi: mieheni ei ole oma itsensä, vaan epilepsialääkekokeilun vuoksi sekava – juuri siksihän hän on sairaalassa.

Kaksi: aivovamman vuoksi on mahdotonta ennustaa, kuinka hän reagoi keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin.

Kolme: näin on käynyt ennenkin, ja hän palasi takaisin omaksi itsekseen.

Autolle päästyäni pelko voittaa faktat. Soitan hysteeriset puhelut äidilleni ja puolisoni äidille. Niiden sisältö on oikeastaan yksi ainut, lohduton kysymys: entä, jos hän jää tuollaiseksi?

” Kaikki on pelkkää mustaa. Tiedätkö, miten pelottavaa se on?

Seuraavana päivänä haen sairaalasta miehen, joka ei enää ole ilkeä, mutta edelleen vieraan oloinen. Lääke ei ole vielä kokonaan poistunut elimistöstä.

Kotimatkamme on hiljainen. Kääntyessämme autolla viimeisestä risteyksestä käymme saman absurdin keskustelun, jonka olemme käyneet monta kertaa ennenkin.

– Onkohan tämä taas niitä hetkiä, joista et muista myöhemmin mitään? minä kysyn.

– Voi olla, hän vastaa.

Muutaman päivän päästä selviää, että niin jälleen on. Kun sekavuus on väistynyt, käymme tapahtumia läpi. Mieheni ei muista autossa käymäämme keskustelua sen enempää kuin sairaalan lattialle heittämäänsä pullapussia. Itse asiassa hän ei muista viimeisestä viikosta yhtään mitään.

– Kaikki on pelkkää mustaa. Tiedätkö, miten pelottavaa se on?

En voi sanoa, että tietäisin. Tiedän vain oman pelkoni: sen, kuinka monesti olen pelännyt hänen jäävän minulle tuntemattomaksi.

Mutta nyt olen vain helpottunut. Olen saanut puolisoni takaisin.

Hetki, kun kaikki muuttui

Meidän ajanlaskussamme on aika ennen ja jälkeen sen Prisman-reissun.

Oli tavallinen perjantain alkuilta heinäkuussa 2021, kun lähdimme mieheni Paulin ja kolmen lapsen kanssa viikonloppuostoksille. Yhdellä lapsista oli syntymäpäivä, ja tarkoituksenamme oli käydä syömässä ravintolassa kaupassa käynnin jälkeen.

Suunnitelmat muuttuivat kassalla. Muutama minuutti peruutti paitsi illallisen, myös koko suojaisan tulevaisuutemme.

Ensin en edes ymmärtänyt, mitä tapahtui. Mieheni maksoi kassalla ostoksiamme, kun hän yksinkertaisesti pysähtyi. Kädet jähmettyivät pitelemään pankkikorttia, katse lasittui ja kaikki liike loppui.

Kun kysyin, onko kortissa ongelmia, hän kääntyi tuijottamaan minua mykkänä. Sitten hän yhtäkkiä nosti toisen käteensä etuviistoon kuin Supermies.

Sen jälkeen asiat tapahtuivat nopeasti. Paikalle tuli kaupassa ostoksilla ollut lääkäri, joka diagnosoi heti aivoperäisen kohtauksen. Ambulanssi saapui kymmenessä minuutissa. Onneksi, sillä sen kyytiin päästyään mieheni sai toisen, pitkittyneen kouristuskohtauksen.

Moni pysäyttävä hetki on kääntynyt myös huumoriksi. Sellainen oli esimerkiksi se, kun Pauli ja Riina-Maria olivat juuri katsoneet parin viikon Frendit-maratonin, ja Pauli kysyi ruokapöydässä: ”Oletko muuten koskaan katsonut Frendejä?”

Ennen kuin kunnolla tajusin, istuin lasten kanssa sairaalan odotustilassa ja minulle kerrottiin, että Pauli on siirretty tehohoitoon. Kun hän seuraavana päivänä kotiutui sairaalasta, mukana tuli myös diagnoosi epilepsiasta.

Tuosta hetkestä muistan päällimmäisenä naiivin ajatukseni: nyt pahin on ohi. Löytäisimme miehelleni sopivan epilepsialääkkeen. Kohtausten jälkeen hänen muistinsa oli kadonnut, mutta sekin varmaan palautuisi muutamassa päivässä.

Muisti ei palautunut. Ei muutamassa päivässä eikä koskaan.

” Aivovamman seuraukset olivat saaneet uinua rauhassa vuosia.

Myöhemmin saimme selityksen. Pään magneettikuvista löytyi aivovamma, joka on mitä todennäköisimmin syntynyt jo kahdeksantoista vuotta sitten. Tuolloin jääkiekkoa ammatikseen pelannut mieheni sai pelissä kiekon päähänsä. Seuraukset olivat vakavat. Hän joutui hätäleikkaukseen ja hänet vaivutettiin koomaan, jotta aivopaine laskisi. Otsaluu murtui pirstaleiksi, ja koko otsa jouduttiin rakentamaan uudestaan metallilevyllä, luusiirrännäisillä ja biolasilla.

Onnettomuus oli raju, mutta sen seurauksia ei seurattu jälkikäteen mitenkään. Pauli palasi pelaamaan ja päätti uransa vasta kymmenen vuotta myöhemmin iän tultua vastaan.

Videolla Pauli kertoo sopeutumisestaan uuteen elämäntilanteeseen.

Viitisen vuotta sitten hän sai tajuttomuuskohtauksen ja putosi suorilta jaloilta maahan kesken työpäivän. Sitä ei kuitenkaan diagnosoitu epilepsiaksi, koska diagnoosia ei aseteta vielä ensimmäisestä kohtauksesta.

Kun reilut kolme vuotta sitten tapasimme, sen enempää minä kuin miehenikään emme tienneet, mitä hänen päänsä sisällä oli menossa. Aivovamman seuraukset olivat saaneet uinua siellä rauhassa vuosia.

Se on aivovammoille tyypillistä. Miehenikin diagnoosi on kallonsisäisen vamman myöhäisvaikutukset.

Rauhassa uinuminen on nyt mennyttä. Viimeisen kahden vuoden aikana elämässämme on tapahtunut käänteitä hengästyttävään tahtiin. Diagnooseja on seurannut liuta pieleen menneitä lääkekokeiluja, neuropsykologista kuntoutusta, lääkäreiden arvioita, sairauslomia, työkokeiluita ja loputon määrä papereita, joita eri tahoille on pitänyt täyttää.

Jossain vaiheessa minusta tuli myös mieheni omaishoitaja.

Kaksi uutta identiteettiä

En koskaan aiemmin tullut ajatelleeksi, mihin kaikkeen ihminen tarvitsee muistia. Nyt tiedän, mihin. Kaikkeen.

Minusta tuli mieheni omaishoitaja juuri muistin vuoksi. Kohtausten jälkeen kävi nopeasti selväksi, että hän ei mitenkään voinut yksin hoitaa lähimuistia vaativia asioita, kuten lääkärien kanssa puhumista. Eihän hän viisi minuuttia käynnin tai puhelun jälkeen enää muistanut, mistä juuri oli puhuttu.

Minua tarvittiin mukana myös virastoissa, kuntoutuksessa ja hammaslääkäriin saattaessa. Jos en mitenkään päässyt paikan päälle, olin aina videoyhteyden päässä. Muuten jouduin soittamaan perään ja kysymään raportin sovituista asioista.

” On helpompaa nostella tai pestä ihmistä kuin olla hänen muistinaan.

Meille ei silti tullut mieleenkään, että näissä asioissa auttaminen olisi omaishoitamista. Sen meille kertoi vammaispalveluiden ohjaaja, joka kävi kotonamme kartoittamassa mieheni tilannetta. Hän seurasi vuorovaikutustamme puolitoista tuntia, ja sanoi lähtiessään hakevansa minulle omaishoitajuutta.

Se oli pysäyttävä hetki meille molemmille.

Yhteiskunnan kannalta ratkaisu on vaivaton. Jos en toimisi Paulin omaishoitajana, kunnalla olisi velvollisuus tarjota hänelle samankaltaista apua. Kukaan ei vain tiedä, miten se tapahtuisi. On helpompaa nostella tai pestä ihmistä kuin olla hänen muistinaan.

Muisti on kuitenkin paljon enemmän kuin käytännön asioita. Jossain vaiheessa surin sitä, että osa yhteisistä muistoistamme on vain minulla. Kun joskus näytin miehelleni pari viikkoa aiemmin ottamaani kuvaa hiihtoretkeltä, hän ei muistanut meidän edes olleen sellaisella.

Toisaalta hän muistaa hyvin jotkut hetket, kuten sen, mitä minulla oli päällä ensitapaamisellamme.

Ehdimme saada yhteistä tervettä aikaa aika vähän. Tavatessani mieheni hänellä oli aina tuhat rautaa tulessa ja puhelin soi non-stoppina. Hän työskenteli jääkiekkoseuran joukkueenjohtajana, hoiti seuran myynnin ja markkinoinnin sekä tapahtumien järjestämisen. Sain pitkin hampain tottua siihen, että koskaan ei ole huono hetki hoitaa seuran asioita. Ei perhelomalla Särkänniemessä eikä keskellä yötä, kun jostain piti yhtäkkiä taikoa majoitus edustusjoukkueelle.

En juurikaan kaipaa sitä aikaa. Kontrasti entiseen elämäämme on kuitenkin niin raju, että pari viimeistä vuotta olemme molemmat kipuilleet identiteettiemme kanssa.

Paulille on ollut liki ylitsepääsemätöntä hyväksyä, että hän, entinen ammattiurheilija, on yhtäkkiä nelikymppisenä vammautunut ja työkyvytön.

” Minun on jaksettava hoitaa paitsi kumppanini asiat, myös työni.

Minä olen joutunut pureskelemaan sitä, että minusta tuli puolisoni omaishoitaja.

Suomessa on noin 50 000 omaishoitajaa. Tyypillinen omaishoitaja on yli 65-vuotias nainen, joka hoitaa muistisairasta läheistään.

Poikkean kaavasta siinä, että en ole vielä eläkeiässä. Ikä on puolellani jaksamisen suhteen, mutta minun on hoidettava myös työni.

Se on kuitenkin pientä verrattuna siihen, mistä mieheni joutui luopumaan yhden heinäkuisen perjantai-illan aikana. Kävellessään kauppaan hän oli terve ihminen, jolla oli saavutettavissa olevia urahaaveita ja taloudellisesti turvattu tulevaisuus. Kun hän heräsi samana iltana teho-osastolta, ne olivat poissa.

Pakkopysähdys

– Olemme matkalla kohti katastrofia. Nyt viimeistään on vedettävä hätäjarrusta.

Neuropsykologi on etäyhteydellä ruudun takana, mutta välissä olevat kilometrit eivät riitä pehmittämään hänen sanojaan.

Tilanne on huono. Mieheni on joutunut jättämään entisen myynti- ja markkinointityönsä, mutta aloittanut uuden intensiivisen työn juniorijääkiekkojoukkueen valmentajana. Se on ajanut hänen aivonsa ylivireystilaan.

On syksy 2022, ja neuropsykologi on jo useamman viikon ajan yrittänyt saada puolisoani ymmärtämään, että jos hän ei hiljennä tahtia, edessä on täydellinen romahdus.

Minun näkökulmastani emme ole matkalla kohti katastrofia. Olemme jo perillä.

” Pahimmat riitamme on käyty siitä, onko mieheni työkykyinen vai ei.

Ylivireystilan vuoksi Pauli ei nuku öisin vaan seilaa makuuhuoneen ja keittiön väliä, käy välillä olohuoneessa katsomassa Netflixiä, palaa sitten taas jääkaapille ja sieltä sänkyyn. Sitten ralli alkaa alusta. Minä makaan yöt valveilla sängyssämme ja muistelen koliikista kärsineiden lasteni vauva-aikoja. Ehkä nukuin silloin jopa paremmin.

Nyt hätäjarrukehotuksesta on puolisen vuotta aikaa. Mieheni on joutunut jättämään valmennustyön, aivan kuten neuropsykologi ennusti. Jossain vaiheessa hän yritti samaan aikaan tehdä toistakin työtä kouluavustajana. Se sai minut repimään hiuksiani.

Jos pariskunnat tyypillisimmin riitelevät rahasta tai kotitöistä, meidän pahimmat riitamme on käyty siitä, onko Pauli työkykyinen vai ei. Minulle se on ollut vierellä eläjänä alusta saakka itsestään selvää. Miehelläni kesti puolisentoista vuotta hyväksyä, että hän ei pysty enää koskaan palaamaan samaan kuin ennen.

Kun se hetki lopulta tuli, luulin, että elämämme saisi vihdoin selkeämmät raamit. En tiennyt, että seuraavaksi joudun taistelemaan samasta asiasta toisen tahon kanssa.

Päätös ja pettymys

Kolme erikoislääkäriä ja neuropsykologi ovat todenneet Paulin työkyvyttömäksi ja suosittaneet hänelle työkyvyttömyyseläkettä.

Silti eläkeyhtiö on hylännyt hakemuksen, sillä yhtiön oma lääkäri, joka ei koskaan ole nähnytkään miestäni, on arvioinut hänet täysin työkykyiseksi.

Kun pitelin postissa tullutta korutonta hylkäystuomiota käsissäni pari kuukautta sitten, mietin, miten eläkeyhtiö ajattelee Paulin täysipäiväisen työskentelyn käytännössä toteutuvan. Pitäisikö minun hänen omaishoitajanaan lopettaa omat työni ja olla mukana työpaikalla hänen muistinaan? Harmillisesti se ei ole mahdollista, sillä olen perheemme ainut tienaava henkilö.

Miehelleni on kova paikka, että enää hän ei pysty osallistumaan laskuihin samalla panoksella kuin minä. Myönteinen eläkepäätös antaisi hänelle edes jonkinlaisen tulon, jonka ohella olisi lupa tehdä osa-aikaista työtä aivovamman sallimissa rajoissa.

Sen sijaan häntä vuorotellaan sairaus- ja työttömyyspäivärahoilla kuten tuhansia muitakin työkyvyttömiä. Tulee tunne, että ihmiset halutaankin pitää kotona masentumassa tilanteeseensa.

Mieheni luonteelle toimettomuus on aina sopinut huonosti. Nyt hän on suorittanut voimiensa mukaan ammattivalmentajan tutkintoa, joka jäi kesken entisen työelämän hektisessä tahdissa. Opiskeluunsa hän saa apua oppilaitoksen erityisopettajalta.

Toivomme molemmat, että hän vielä joskus pystyisi jollain tavalla palaamaan tekemään sitä, minkä osaa parhaiten: valmentamaan jääkiekkoa.

Miltä aivovamma näyttää?

– Mites, voiko Paulille puhua ihan normaalisti?

– Vieläkö se pystyy olemaan jäällä?

Olen jo tottunut siihen, että ihmisillä on kolme erilaista suhtautumista aivovammaan. Yksi on pitää sitä tabuna ja ohittaa se kokonaan. Toinen on epäillä sitä, että täysin terveen näköisellä ihmisellä voisi olla elämää rajoittava vamma. On ollut yllätys, että jopa terveydenhuollossa olemme joutuneet todistelemaan sitä, että mieheni on oikeasti sairas.

Kolmas tapa lähestyä aivovammaa on varovainen ja tunnusteleva kysely.

Kysymykset ovat toisinaan niin absurdeja, että välillä ne huvittavat, välillä ärsyttävät.

Kyllä, hän pystyy pelaamaan jääkiekkoa. Hän on ex-liigapelaaja, urheilee edelleen lähes päivittäin ja nostaa penkistä 150 kiloa.

Ei, aivovamma ei ole tehnyt hänestä tyhmää tai jälkeenjäänyttä. Hän on edelleen se ihminen, jonka kanssa käyn syvällisimmät keskusteluni. Mieheni kohdalla aivovamma tarkoittaa lähimuistin ongelmien lisäksi lähinnä sitä, että hänen aivonsa väsyvät nopeasti, jos ne kuormittuvat liikaa.

” Monesti jopa unohdamme, että elämässämme olisi mitään erikoista.

Toisaalta ymmärrän hyvin, että ulkopuolisten on vaikeaa tietää, mitä aivovamma oikeastaan tarkoittaa. Minulla ei ollut siitä ennen aavistustakaan. Ei ollut myöskään miehelläni. Hän itse sanoo aiemmin luulleensa, että aivovamman saaneilla on ”kieli poskella ja kuola valuu”.

Kun hän vuosi sitten kävi aivovammautuneille järjestetyn Kelan sopeutumisvalmennuskurssin, sen tärkein anti oli huomata, että muut osallistujat olivat samanlaisia kuin hän itse. Tavallisia ihmisiä.

Sekin, että olen mieheni omaishoitaja, voi kuulostaa rajummalta kuin onkaan. Onhan elämämme selvittelyjä, lääkärikäyntejä, kuntoutuksia ja jatkuvaa puheluiden puhumista kaiuttimella. Mutta toisaalta se on myös pihatöitä, kirppiksillä kiertelyä, hitaita aamiaisia ja yhteisiä juoksulenkkejä. Monesti jopa unohdamme, että elämässämme olisi mitään erikoista.

Silti ristiriita tavallisen ja epätavallisen välillä on koko ajan läsnä.

Uusi normaali

Vasta viime aikoina olemme alkaneet rauhassa opetella sitä, mitä elämämme on Prisman jälkeen.

Ennen minulla yrittäjänä oli kalenterissa enemmän liikkumavaraa kuin miehelläni palkkatyössä. Nyt roolit ovat vaihtuneet. Maksan enemmän menoistamme, mutta toisaalta minun ei tarvitse huolehtia kotitöistä tai lasten kuljettamisesta harrastuksiin.

Osuuteni siivoamisesta ja ruoanlaitosta oli ennenkin hävettävän pieni, mutta nykyään se on olematon. Pauli hoitaa käytännössä kaiken, sillä tutut arkiaskareet eivät rasita hänen aivojaan samalla tavalla kuin uudet asiat ja ympäristöt.

Koska työskentelen pääosin kotona, olemme päivittäin paljon yhdessä. Jollekin se voisi olla kauhistus, mutta meille se sopii. Sairastuminen on lähentänyt meitä entisestään. Kun kirjoitan keittiön pöydän ääressä lehtijuttua ja mieheni ojentaa valmistamansa lounaan eteeni, en voi olla ajattelematta, että uusi elämämme on löytänyt ihan hyvän uoman.

” Vaikka rakastan selviytymistarinoita, olen hyväksynyt sen, että tämä ei ole sellainen.

Kun nyt katson taaksepäin kahta mennyttä vuotta, näen, miten olemme taistelleet vääjäämätöntä vastaan. Olemme molemmat omalla tavallamme yrittäneet jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vaikka koko elämämme on pyörinyt Paulin sairastumisen ympärillä, meidän molempien on ollut vaikeaa hyväksyä ammattilaisten arvio neurologisten ongelmien vakavuudesta. Pauli näyttää siltä kuin aina ja jaksaa tiettyjä asioita kuten ennenkin.

Olemme tarttuneet siihen kuin pelastusrenkaaseen: ehkä kaikki vain sujuu, kun puskee eteenpäin.

Nyt tiedämme, että ei suju.

Nöyrtyminen asian edessä on tehnyt elämästämme helpompaa. Viimeiset kuukaudet ovat olleet tasaisempia kuin koskaan. Lääkekokeilut ovat ohi, enkä ole nähnyt sekavaa versiota miehestäni pitkään aikaan.

Vastikään polkujuoksulenkillä totesin hänelle, että oletko muuten huomannut, sinähän nukut öisin.

Olemme alkaneet oppia, miten paljon ja millaista rasitusta Paulin aivot sietävät, jotta elämämme pysyy jotenkin balanssissa. Samalla tiedämme, että vaikka se olisi balanssissa tänään, tilanne saattaa muuttua huomenna.

Vaikka rakastan selviytymistarinoita, olen hyväksynyt sen, että tämä ei ole sellainen. Ei ole olemassa onnellista loppua, jossa miehestäni tulee terve ja työkykyinen.

On kuitenkin olemassa uudenlainen elämä, ja siinä on paljon onnea.

