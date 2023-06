Avoimessa suhteessa elänyt Anni Vuohijoki eroaa – kertoo nyt, mihin suhde kariutui

Painonnostouransa päättänyt Anni Vuohijoki tunsi, että oli antanut itsestään liikaa oman onnensa kustannuksella. Ensin hän sopi puolisonsa kanssa avoimesta suhteesta. Nyt hän muuttaa yksin Ivaloon, jossa aloittaa työt lääkärinä. – Jollei ole onnellinen yksin, ei voi olla onnellinen yhdessä.

Huippu-urheilija, väitöskirjaa tekevä lääkäri, diplomi-insinööri, kuntosaliyrittäjä ja viime kevään eduskuntavaaliehdokas. Vaimo, sisko ja tytär. Tätä kaikkea on Anni Vuohijoki, 35, nainen, joka ajatteli, ettei mikään ole mahdotonta, kunhan vain painaa täysillä tavoitteesta toiseen.

Niin hän tekikin monen vuoden ajan, kunnes seinä tuli vastaan. Anni oli ollut jo pitkään tyytymätön elämäänsä, jossa oli liikaa vaatimuksia ja muuttujia. Viime syksynä normaalisti avoin ja iloinen nainen sulkeutui ja hänelle tuli voimakas irtautumisen tarve.

– Huomasin olevani vihainen ja katkera, koska menin jatkuvasti jaksamiseni äärirajoilla, Anni kertoo.

Vuosi sitten keväällä Annista tehtiin ilmianto, jonka mukaan hän oli käyttäytynyt epäasiallisesti ja häirinnyt Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelaajia Pekingin olympialaisissa. Sekä Suomen olympiakomitea että Anni itse pyysivät Suomen urheilun eettistä keskusta tutkimaan asian. Anni toi tiedon tutkinnasta julkisuuteen itse.

Tutkinnassa epäillyille teoille ei kuitenkaan ilmoittautunut uhreja.

– Viimeiset kolme vuotta ovat olleet henkisesti todella rankkoja. Olen tehnyt asioita yli voimavarojeni ja antanut itsestäni liikaa kaikille. Samalla aikaa itselle ja omaan tekemiseen on ollut liian vähän.

Kuormittuneena urheilukaan ei tuonut enää hyvää fiilistä, ja Anni ilmoitti helmikuussa lopettavansa menestyksekkään painonnostouransa.

Yksin Ivaloon

Anni on omien sanojensa mukaan aina ollut luonteeltaan introvertti, vaikka saattaa julkisuudessa vaikuttaa räväkältä ekstrovertilta. Kova työtahti, treenipaineet, häirintäkohu ja eduskuntavaalityö johtivat tuon introvertin puolen syventymiseen ja heijastuivat kaikkeen.

– Minulla oli miljoona rautaa tulessa, ja helpointa oli nipistää aikaa parisuhteesta, Anni sanoo.

Anni ja kuntosaliyrittäjä Sami Köngäs ovat olleet yhdessä yli 10 vuotta.

– En jaksanut enää keskustella Samin kanssa parisuhdeasioista. Olen aina ollut huono nukkuja, ja nyt menetin viimeisetkin yöunet. Olin vain varjo itsestäni. Sami oli onneton, koska minulla ei ollut aikaa, ja minä olin onneton, koska annoin muille ajastani, jota minulla ei oikeasti ollut.

”Olen koko elämäni nojannut siihen, etten voi vaikuttaa kuin omaan käytökseeni. Olen haasteellinen ja vaativa persoona”, Anni Vuohijoki sanoo.

Vaikeinta Annille oli tuottaa puolisolle pettymys ja kertoa, että hän tarvitsee omaa tilaa. Sitä hän sai muuttaessaan syksyllä puoleksitoista kuukaudeksi pois kotoa. Se vahvisti ajatusta yksinolosta.

Kun Sami näki, kuinka onneton Anni oli, hän vihelsi lopulta pelin poikki ja pari päätyi eroon. Riitoja, draamaa tai kolmansia pyöriä ei taustalla ollut, Anni sanoo.

– Jollei ole onnellinen yksin, ei voi olla onnellinen yhdessä. Sami ei koskaan ole tuominnut minua, vaan on ymmärtänyt tilantarpeeni. Hän on osannut asettaa minut oman tarpeensa edelle.

Sami oli niin ikään se, joka rohkaisi Annia toteuttamaan pitkäaikaisen unelmansa: kesällä Anni lähtee lääkäriksi Lappiin.

– Muutan heinäkuun alussa yksin Ivaloon. Siellä toivon saavani elämäni kasaan ja löytäväni taas itseni, Anni kertoo.

Maailman vahvin tyttö

Anni syntyi Eurassa poliisi-isän ja opettajaäidin kuopukseksi kolmilapsiseen perheeseen. Hän kertoo huomanneensa jo varhain, että tulee onnettomaksi yrittäessään elää yhteiskunnan asettamien normien mukaan.

– Jos naisten ja tyttöjen omaa ääntä pyritään vaientamaan, siitä seuraa passiivis-aggressiivisuutta, joka kääntyy pahimmillaan itsensä haavoittamiseksi, Anni sanoo.

– Omaa itsetuntoani on heikentänyt myös systemaattinen koulukiusaaminen. Kun olen jäänyt ulkopuoliseksi tai tullut hylätyksi, olen ajatellut, että ongelma on minussa. Jo lapsena koin olevani vääränlainen.

Kun Anni oli 17-vuotias, perheen keskimmäinen, isoveli Lauri, kuoli pahoinpitelyn seurauksena Porissa. Järkyttävän tapahtuman seurauksena Annilla todettiin traumaperäinen stressihäiriö ja masennus.

– Laurin kuoleman jälkeen aloin käydä salilla ja lenkillä. Huomasin, että kun juoksen ja nostan painoja, ajatukset pysyvät pois Laurista, hän kertoo.

– Ensin olin voimanostossa Suomen paras, sitten Euroopan paras. Halusin olla maailman vahvin tyttö. En kuitenkaan koskaan ollut tyytyväinen. Kisojen jälkeen olo oli tyhjä eikä pelastusta pahaan oloon tullutkaan.

Anni sai ammattiapua ja nousi masennuksen syövereistä jaloilleen.

Muutama vuosi sitten perheeseen osui toinen takaisku Annin isän sairastuessa syöpään. Sen myötä Annin isoveljistä toinen sairastui masennukseen, jonka perussyyksi selvisi aivokasvain.

– Ostin veljelle asunnon ja koetin tukea ja auttaa kaikin tavoin sekä häntä että vanhempiani. Onneksi isä parani syövästä ja veljen aivokasvain saatiin onnistuneesti leikattua.

Anni sanoo olleensa aina kiltti huolehtija ja kantaneensa läheistensä taakkoja harteillaan. Hän kokee, ettei hänen omalle väsymykselleen ole ollut tilaa.

– Olen ollut vanhempieni pelastusrengas, sisaruksista se, johon toivo on laitettu. Olen halunnut aina tehdä kaikki ympärilläni onnellisiksi, mutta unohtanut sen tärkeimmän eli itseni. Anni 3.0 on joutunut nyt tekemään pesäeroa myös perheenjäseniin, hän sanoo.

Pois raameista

Ei ainakaan perinteistä rivitalonpätkää, kultaistanoutajaa ja autoa. Niin Anni ajatteli avioituessaan toisen painonnostajan Sami Köngäksen kanssa vuonna 2017.

Anni ja Sami pyörittävät yhteistä kuntosaliyritystä. Avioliiton myötä Anni koki ulkopuolista painostusta perustaa perhe, ja se ajoi hänet tekemään radikaalin ratkaisun vuonna 2019.

– Hetken mietin jopa, oliko koko avioliitto virhe. Lopulta päädyin tekemään aloitteen avoimesta suhteesta.

“Sali ja koti ovat olleet minulle ne pyhät paikat, jossa tulee saada rauhoittua ilman murheita. Niissä on mahdollisuus palata epävarmoina hetkinä perusturvaan.”

Ensimmäiseen ehdotukseen aviomieheltä tuli ehdoton ei.

– Sami kuvitteli, että haluan jättää hänet ja ajatteli avoimen suhteen tarkoittavan pelkkää seksiä, Anni sanoo.

– Kyse on kuitenkin siitä, että avoimessa suhteessa otat onnesi omaan hallintaasi. Minun on ollut helpompi tehdä ratkaisuja omaa onneani ajatellen, kun siihen on annettu tilaa. Liian helposti mietin ensin, miten ympäristö toivoo asioiden menevän ja vasta viimeksi, miten minä itse. Minun on aina ollut vaikea kuulla omaa ääntäni muiden joukosta, hän avaa.

Avoin suhde on yksi polyamorian muoto. Polyamorisessa suhteessa henkilöllä voi olla yhtä aikaa useampia seksuaalisia tai romanttisia piirteitä sisältävä ihmissuhde. Jokainen määrittelee itse, mitä omaan polyamoriseen suhteeseensa haluaa sisällyttää ja mikä kaikki on sallittua.

Annin mukaan yleinen harhaluulo avoimista suhteista on se, että kyse on vain seksistä.

– Meillä ainoa tärkeä sääntö on ollut se, että toista ei saa loukata. Sen takia emme ole koskaan kertoneet toisillemme kaikkea.

Annin lähipiirissä on muitakin pariskuntia, jotka elävät avoimessa suhteessa.

– Ajattelen sen niin, että jos minulle on annettu mahdollisuus toteuttaa itseäni, miksi munaisin toisen sataprosenttisen luottamuksen? Omista teoista kannettava vastuu on hirvittävän iso, Anni sanoo.

– Pitää pystyä luottamaan myös kolmansiin osapuoliin, että he kunnioittavat yhteisiä pelisääntöjä eivätkä tule suhteen väliin.

Anni kertoo saavansa miehiltä usein tapaamisehdotuksia. Häntä pyydetään kahville ja loukkaannutaan herkästi, jollei hän lähdekään.

– En ole koskaan ollut halukas tutustumaan uusiin ihmisiin, hän sanoo.

– Totuus on, että jos minulla ei ole aikaa avioliitolleni, ei minulla ole sitä myöskään irtosuhteille. Eikä minulla ole edes ikinä ollut yhden illan suhdetta.

Saman katon alla

Anni ja Sami asuvat yhä käytännön syistä saman katon alla Annin heinäkuiseen muuttoon saakka. Lisäksi Annin paras ystävä Erkki muutti putkiremonttia pakoon Annin ja Samin yhdessä omistamaan asuntoon.

Ystävyys Erkkiin on saanut aikaan paljon keskustelua, ja monien on ollut vaikea ymmärtää Annin ja Erkin olevan vain ystäviä.

– Sovimme Samin kanssa heti syksyllä, että jos elämään tulee ihmisiä, joiden kanssa näemme tulevaisuuden, olemme rehellisiä ja kerromme toisillemme asiasta. Näin molemmilla on yhtäläinen mahdollisuus jatkaa elämässä eteenpäin, Anni selittää.

– Tällä hetkellä kumpikaan meistä ei ole millään tavoin valmis uuteen, kun oma elämäkin on vielä yksi iso työmaa. Se, millaisina ihmisinä tulemme kasvamaan tästä vuodesta ulos, on vielä mysteeri.

Annin mukaan suhteessa ei ollut mustasukkaisuutta avoimen suhteen aikana, vaan vasta sen jälkeen.

– Nyt meillä ei enää ole tilivelvollisuutta mistään. Vaikka tietysti nyt kun asumme vielä yhdessä, meillä on tietyt pelisäännöt, Anni kertoo.

– Pelottavinta on luopua toisesta kokonaan. Mitä, jos toinen löytääkin itselleen paremman kumppanin? En pelkää seksuaalista vetovoimaa, vaan sitä, että toinen löytää syvemmän henkisen yhteyden jonkun toisen kanssa, hän pohtii.

Ero ei ole epäonnistuminen

Välttyykö avoimessa suhteessa monogaamisen suhteen ongelmilta? Vai onko sekään lopulta onnela?

– Avoin suhde pakottaa luottamukseen ja siihen, että suhde kestää. Jos luottamus toteutuu, monogaamisen suhteen ongelmilta välttyy, Anni näkee.

– En osaisi enää elää mustasukkaisessa ja rajoittavassa elämässä. Totuus on, että elämme täällä itseämme varten. Jos Sami löytäisi uuden onnen, olisin onnellinen hänen puolestaan ja päinvastoin.

– Välimme ovat kauniit, emmekä halua loukata toisiamme. Avoin suhde ei ole eromme osasyy, aikapula on, Anni sanoo.

Virallista avioeroa Anni ja puoliso Sami Köngäs eivät ole hakeneet ainakaan vielä. ”Se on vain muodollisuus. Vaalimme ystävyyttämme ja lähdemme lokakuussa lomalle Brasiliaan.”

Hänen mielestään avioero ei ole epäonnistuminen. Tärkeintä on, että on ennen sitä yrittänyt ja kääntänyt kaikki kivet. Yhdestä asiasta hän on varma:

– Kun oma elämä on sekasotkua, toista ihmistä ei voi pitää odottamassa. Joko on visio yhteisestä tulevaisuudesta tai sitten ei. Juuri nyt meillä ei sitä ole, koska molemmat etsivät omaa paikkaansa.

Anni ei enää ajattele, että jokaiselle on olemassa vain yksi sielunkumppani, sillä ihmisen persoonallisuus muuttuu jatkuvasti.

– Me tapasimme Samin kanssa parikymppisinä. Kasvoimme yhdessä aikuisiksi ja olemme muuttuneet 11 vuodessa valtavasti. Uskon, että tulemme olemaan toistemme elämässä tavalla tai toisella aina.

Pois oravanpyörästä

Heinäkuusta lähtien Anni työskentelee Ivalon terveyskeskuksessa, viimeistelee tohtorinväitöskirjaansa ja keskittyy pitkästä aikaa painonnostovalmennuksiin. Työsuhde on alkuun yhdeksän kuukauden mittainen.

Jatkossa hän aikoo opetella tekemään päätöksiä, jotka tuntuvat itsestä hyvältä.

– En halua enää elää oravanpyörässä. On helpottavaa, että Ivalossa vastaan vain omista tarpeistani ja aikatauluista. Minulla on tilaa hengittää.

Hän on viime ajat opetellut vetämään rajoja ja suojaamaan itseään.

– En voi enää sietää tiettyyn laatikkoon laittamista ja muiden toiveiden mukaan elämistä. Rajojen vetäminen parantaa sekä omaa oloani että ympäristöäni.

– Olisin voinut vielä jäädä nykyiseen tilanteeseen, mutta olisin ollut päivä päivältä onnettomampi ja menettänyt varmaan lopulta työkykyni.

"Fiilistelen joka aamu alastonta kehoani peilin edessä ja sanon itselleni, että näytän tänäkin aamuna hyvältä”, Anni sanoo.

Tulevaisuus näyttää, mihin Annin ja Samin polut vievät ja voivatko ne vielä kohdata.

– Moni pelkää ratkaisun tekemistä niin, että jää huonoon parisuhteeseen. Päätimme, että me emme tule olemaan se pari, joka ei uskalla erota tai puhua omista toiveistaan.

Lapissa Anni haluaa nollata tilanteen ja selvittää perin pohjin, mitä hän tulevaisuudelta haluaa. Ilmassa on suuria kysymyksiä niin uran kuin yksityiselämän suhteen.

Haluanko olla lääkäri kahdeksasta neljään vai tuleeko minusta seikkailijatyyppi, joka lähtee esimerkiksi erikoistumaan ulkomaille?

Toinen iso kysymys on se, haluaako hän jossain vaiheessa äidiksi. Asiaa on vuosien varrella pyöritelty useaan otteeseen, mutta urheilu-ura on aina siirtänyt oikeaa hetkeä eteenpäin.

– Kyseessä on oma kehoni ja päätökseni. Haluaisin puolison, joka jää lasten kanssa kotiin, kun minä teen uraa. Ensin pitää löytää sellainen kumppani. Se on paljon pyydetty, mutta minun on saatava pitää primitiivinen vapaudentarpeeni.

Anni sanoo kyllästyneensä siihen, millaisessa kierteessä hänen elämänsä on mennyt ja haluaa nyt katkaista sen. Hän unelmoi tasapainoisesta arjesta, jossa liika kiltteys ja suorituskeskeisyys olisi vihdoinkin taakse jäänyttä elämää.

– Olen antanut itsestäni kaiken kaikkialla. Eikä se ole silti riittänyt kenellekään. En ole osannut olla riittävän hyvä ystävä, tytär enkä vaimo. Tähän pitää tulla muutos, hän sanoo.

– Jatkossa haluan riittää itselleni. Sitä opettelen nyt.

Fakta Anni Vuohijoki Lääkäri, diplomi-insinööri, yrittäjä, ex-painonnostaja. Edusti Suomea Rion olympialaisissa vuonna 2016. Voitti voimanoston Euroopan mestaruuden vuonna 2011. Naimisissa Sami Kongäksen kanssa vuodesta 2017. Pari on heinäkuusta alkaen asumuserossa. Muuttaa heinäkuussa Helsingistä Ivaloon terveyskeskuslääkäriksi.

