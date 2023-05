Antero Mertaranta kertoo eräästä hirveästä krapula-aamusta Tampereella – ”Sen jälkeen en ole juonut pisaraakaan”

Antero Mertaranta oli nuorena räiskähtelevä ja vähän hankalakin luonne. Vanhemmiten hän sanoo seestyneensä.

Antero Mertaranta on huolissaan siitä, miten matala on erilaisten mielipiteiden sietokyky.

Urheiluselostaja Antero Mertaranta, 67, ei ole koskaan kokenut sosiaalista mediaa omakseen. Hän ei ole itse somessa lainkaan.

– Hetken aikaa olin Twitterissä, koska olen politiikan intohimoinen seuraaja. Senkin tilin lopetin. Somessa ihmiset kunnioittavat liian vähän toisiaan ja toistensa mielipiteitä, siksi keskustelujen sävy muuttuu usein henkilökohtaiseksi ja törkyiseksi.

Mertaranta on huolissaan siitä, miten huonosti erilaisia mielipiteitä, ihmisiä ja kulttuureja siedetään.

– Aina jos joku on eri mieltä, alkaa jumalaton pommitus eri kanavilla. Pitäisi huolehtia siitä, ettemme kasvata vihaa toisiamme kohtaan. Erilaisuus on rikkautta, ilman sitä yhteiskunnasta tulee sellainen, ettei kukaan uskalla sanoa mitään, hän sanoo.

” Seestyin oikeaan aikaan, ja se on vaikuttanut hyvinvointiini ja koko elämääni.

Antero on vanhemmiten seestynyt. Nuorena ja vielä myöhemmin aikuisiässäkin meno oli toinen.

– Olin hankala, räiskähtelevä oppilas, ja minulla oli kova draivi päällä. Lukiossa se pysyi lopulta kuitenkin aisoissa.

– Niistä ajoista, kun minulla meni todella lujaa, olisi saanut kasaan räpsäkkään tarinan ja somekeskustelun. Kun otettiin, otettiin kunnolla ja niin kauan kuin jaksettiin.

Sitten tuli stoppi.

– Lopetin juomisen vuonna 2009, enkä ole juonut sen jälkeen pisaraakaan. Juominen loppui kuin seinään hirveässä krapulassa pakkasaamuna Tampereella.

– Seestyin oikeaan aikaan, ja se on vaikuttanut hyvinvointiini ja koko elämääni.

Antero Mertarannalla on kolme aikuista poikaa – millainen isä hän pojilleen kertoo olleensa. Millainen lapsuus ja nuoruus hänellä itsellään oli? Millaisia nautintoja hän arvostaa? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 20/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

Lue lisää: Annastiina Heikkilä kertoo 39-vuotiaana kuolleen Matilda-siskonsa viimeisistä hetkistä – ”Saimme sanottua aivan kaiken”

Lue lisää: Tämä pelasti Pauli Hanhiniemen alkoholismilta – nyt hän paljastaa, mikä on usein todellinen syy alkoholiongelmaan: ”On iso riski”