Anneli Saaristo soittaa edelleen eksälleen viikoittain, vaikka suhde päättyi kauan aikaa sitten – ”Olemme yhä ystäviä”

Anneli Saaristo on oivaltanut, että surun voi hyväksyä osaksi elämää, että romanttinen rakkaus ei ole helppo laji ja että elämä on kuin yhdet suuret arpajaiset.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

LAPSUUS

”Mikään ei tule ilmaiseksi”

”Vartuin Jokioisilla Kanta-Hämeessä. Lapsuuteni oli vaatimaton muttei onneton. Vanhempani järjestivät aina jostain ruokaa pöytään, ja juhlapyhät olivat arvossaan. Ihmisillä oli ylpeytensä. Köyhäinavun hakeminen olisi ollut suuri häpeä, joten sitä vältettiin kaikin tavoin.

Isäni Onni oli perheemme kantava voima. Kaksimetrisenä hän oli suuri hahmo sekä fyysisesti että henkisesti. Isä oli elänyt kovan elämän: mennyt 7-vuotiaana töihin lautapojaksi sahalle isänsä kanssa, ollut viisi vuotta sodassa ja haavoittunut useasti. Hän säilyi silti humanistina, tavoitteli parempaa elämää, opiskeli ja auttoi muita. Isä halusi antaa meille lapsille henkisen perinnön ja kannusti opiskeluun. Isoveljeni Timo tekikin valtavan luokkahypyn ja opiskeli lääkäriksi. Isäni suhtautui kriittisesti ammatinvalintaani laulajana, mutta tiedän, että hän olisi ollut minusta ylpeä. Isä kuoli kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tv-esiintymistäni eikä ehtinyt nähdä menestystäni. Olin isän tyttö, ja hän ymmärsi minua.

Ehkä kuusivuotias. ”Minulla on vakavan, ajattelevan lapsen katse. Aivan kuin tiedostaisin jo elämän karut tosiasiat.”

Äitini Zaida oli ankara, koska hänellä oli ollut niin kova lapsuus ja nuoruus. Hän kyllä pehmeni ajan myötä. Olen oivaltanut, että ihminen kohtelee toisia pitkälti niin kuin häntä itseään on kohdeltu. Äitini ei koskaan kehunut minua, mutta kuulin, että hän kehui minua naapureille. Lapsuudessani pelättiin, että lapset ylpistyvät, jos heitä kehuu. Toisaalta ajattelen itsekin, ettei ketään pidäkään kehua turhaan, vaan silloin, kun on oikeasti aihetta.

Olimme laulava Saariston perhe. Varsinkin minä ja Timo esiinnyimme kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Hän soitti kitaraa ja minä lauloin. Muistan, että pieni palkka oli kolme markkaa ja iso viisi. Opin, että kaiken eteen pitää tehdä töitä. Mikään elämässä ei tule ilmaiseksi. Jos halusin nuoruudessani ostaa itselleni jotain, minun piti mennä töihin vaikkapa kartanon juurikaspeltoa harventamaan.”

Saariston lapset 1950-luvulla. Anneli, Timo ja Esa varttuivat äitinsä ja isänsä kanssa Jokioisilla Kanta-Hämeessä. ”Olimme laulava Saariston perhe. Lapsuuteni oli vaatimaton muttei onneton.”

MENETYKSET

”Suru jäi pysyväksi”

Nuorilla on usein illuusio, että kaikki jatkuu ikuisesti. Ymmärsin jo varhain, että elämä on menettämistä. Kun olin 22-vuotias, isoveljeni Timo soitti ovikelloani Turussa ja kertoi, että isäni on kuollut. Isäni oli selvinnyt sodasta mutta kuoli 54-vuotiaana norjalaisen hurjastelijan auton alle. He olivat palaamassa iltamista polkupyörällä. Äitini välttyi törmäykseltä täpärästi.

Isän kuolemasta alkoi raskas aika. Elämältäni putosi pohja. Turvallisuudentunteeni katosi eikä ole palannut sen jälkeen. En kestänyt murhetta vaan lähdin Israeliin keräämään persikoita. Kaksi kuukautta kibbutsilla leikkasi surustani terävimmän kärjen.

Raskaimmin isän kuoleman koki tuolloin 17-vuotias pikkuveljeni Esa, joka ajautui huonoon seuraan. Iloinen ja musikaalisesti hyvin lahjakas ihminen masentui. Hän sairasti diabetesta ja alkoi muun muassa laiminlyödä sairauden hoitoa.

Pikkuveli kukkaniityllä. Kuvassa nelivuotias Esa Saaristo menehtyi vain 36-vuotiaana. Se on ollut Annelin elämän suurimpia suruja. ”Hän oli valoisa ihminen, joka kuoli liian nuorena. Kannan syyllisyyttä siitä, että päästin hänet liian kauas.”

Esa kuoli keväällä 1989 vain 36-vuotiaana, aivan liian nuorena. Muutaman viikon päästä siitä edustin Suomea Euroviisuissa Lausannessa Sveitsissä kappaleella La Dolce Vita (Ihana elämä), ja sijoituin seitsemänneksi. Suruni oli viiltävä, mutta ainutkertainen tilaisuus oli hoidettava. Jälkikäteen en ymmärrä, miten selviydyin tuosta ajasta. Maaliskuussa olin menettänyt myös hyvän ystäväni, muusikko Upi Sorvalin.

Kannan yhä syyllisyyttä veljeni kuolemasta. Koen, että petin Esan ja päästin hänet karkaamaan liian kauas luotani. Hän on yhä mielessäni päivittäin, enkä anna asiaa itselleni koskaan anteeksi. Yleensä en neuvo muita, mutta haluan sanoa kaikille, joilla on nuorempia sisaruksia: pitäkää huoli heistä, ettette joudu katumaan.

Olen käsitellyt läheisteni kuolemia ja tunteitani terapiassa. Se ei ole poistanut surumielisyyttä, joka on jäänyt minuun pysyvästi. Masennus on seurannut minua vuosien varrella.”

ELÄMÄNASENNE

”Ilo torppaa katkeruuden”

”Minussa on kaksi puolta – surumielinen ja iloinen – ja olen hyväksynyt sen. En usko onnellisuuteen. Onni ei ole pysyvä olotila, enkä ole varma, onko se edes tavoiteltavaa.

Sen sijaan uskon iloon. Siihen, että pystyn kaikesta huolimatta nostamaan ilon pintaan ja nauramaan. Minulle tuovat iloa esiintyminen, ystävälliset ja hymyilevät ihmiset sekä esimerkiksi naapureideni koirat ja hyvä kirjallisuus. Toisaalta iloon ei tarvita mitään ihmeellistä. Välillä huomaan ajattelevani, ettei mikään ole erityisen huonosti eli kaikki on hyvin.

Ilo ja nauru leikkaavat myös siivet katkeruudelta. Olen ollut vaarassa katkeroitua ja miettinyt esimerkiksi, olenko saanut tarpeeksi näkyvyyttä suhteessa osaamiseeni. Toisaalta on elämän laki, että nuoret artistit tulevat ja puskevat läpi. Joku sanoi joskus, että vanha katkera nainen on luojan kamalin luomus. Sellainen en halua olla!

Musisointia vuonna 1969. Kuvassa Annelin kanssa isoveli Timo Saaristo.

Tässä iässä hyväksyn jo itseni sellaisena kuin olen vahvuuksineni ja heikkouksineni. Vapaa-ajallani olen boheemi ja vähän sotkuinen tyyppi. Asuntoni on hujan hajan, joka paikassa on kirjoja ja vaatteita. Työssäni haluan kuitenkin tehdä kaiken viimeisen päälle. Minulla on myös empatiakykyä. Sen ansiosta pystyn puhuttelemaan kuulijoita.

En usko suureen johdatukseen vaan sattumaan. Käynnissä ovat elämän suuret arpajaiset. Koska tahansa voi sattua jotain ikävää, mutta yhtä lailla voi tapahtua jotain hauskaa ja iloista! Ajattelen, ettei kenenkään kuulu saada elämässä automaattisesti mitään muuta kuin ihmisarvo. Se kuuluu kaikille. Niin kauan kuin maailmassa on maita, joissa ihmisiä kohdellaan huonosti, olemme kaikki syyllisiä.”

TYÖURA

”Unelmani toteutui”

”Minusta yritettiin urani alussa tehdä naapurintyttömäistä laulajaa. Se ei ollut yhtään minua. Sen sijaan minusta kasvoi kapinallinen, feministi ja itsetietoinen nainen. En ole koskaan miettinyt, mitä muut minusta ajattelevat. En välitä julkisuudesta. Minulla ei ole sometilejä, en käytä nettiä enkä edes sähköpostia. Muutama ihminen hoitaa nettiasioita puolestani.

En ole saanut urallanikaan mitään ilmaiseksi. Aloitin vuonna 1969 solistina turkulaisessa bändissä, jossa minua kohdeltiin joskus epäreilusti. Kun vaadin samaa palkkaa kuin orkesterin miehillä, sain potkut. Bändivuodet olivat kova mutta hyvin opettavainen koulu. Kehityin musiikillisesti ja sain vihdoin tehdä musiikkia, mistä olin aina haaveillut. Unelmani toteutui.

Potkujen jälkeen vuonna 1983 minut pyydettiin mukaan yleisradioyhtiöiden viihdekilpailuun Knokke Cupiin Belgiaan. Voitin siellä parhaan solistin palkinnon ja 15 000 markkaa. Muistan, miten matkustin Helsinki-Vantaan lentokentältä kotiin Turkuun rahakuoren kanssa, ja silloinen mieheni Eero pelkäsi minun hukkaavan rahat junassa.

Tuon voiton ja tv-esiintymisten myötä sain tehdä yhteistyötä minua arvostavien ihmisten kanssa. Kukaan ei enää kävellyt ylitseni. Pääsin levyttämään, ja minusta tuli kuuluisa.

Musiikin lisäksi näyttelin vuosia vierailijana eri teattereissa sekä vuonna 2005 yhden päärooleista Timo Koivusalon Kaksipäisen kotkan varjossa -musikaalielokuvassa.

Moni luulee virheellisesti, että kaikki julkisuuden henkilöt ovat rikkaita ja elävät yltäkylläisesti. Itse en ole koskaan ollut edes varakas. Vuonna 2011 sain taiteilijaeläkkeen ja elän aika vaatimattomasti. Minulla on omistusasunto kerrostalossa, ja voin käydä välillä ulkona syömässä ystävieni kanssa. Lisäksi minulla on vähän säästöjä mahdollisen sairastumisen varalle. Se riittää.”

RAKKAUS

”Se on vaikea laji”

”En koskaan suostunut elämään muiden odotusten mukaisesti enkä perustanut perhettä. Olen ollut kahdesti kihloissa mutten koskaan naimisissa. Tällä hetkellä elän yksin.

Nuorena seurustelin saksalaisen miehen kanssa, kunnes kielimuuri alkoi ahdistaa minua. Vaikka olin lukenut pitkän saksan, huumori jäi pois yhteisen äidinkielen puuttuessa. Huumori on minulle tärkeää. Parisuhteessa pitää voida nauraa yhdessä esimerkiksi elämän typeryydelle.

Ensimmäinen aikuisuuden parisuhteeni muusikko Eero Tiikasalon kanssa kesti 11 vuotta. Eero auttoi minua pääsemään urallani vihreälle oksalle. Vaikka hän päätti aikoinaan suhteen ja on uudessa parisuhteessa, olemme yhä ystäviä ja soittelemme parikin kertaa viikossa.

1960-luvun hymy. ”Onnellisuus ei ole pysyvä olotila, enkä ole varma, onko se edes tavoiteltavaa. Sen sijaan uskon iloon. Siihen, että pystyn kaikesta huolimatta nostamaan ilon pintaan ja nauramaan.”

Kun erosin toisesta pitkästä parisuhteestani 2000-luvun alussa, tunsin itseni hyvin yksinäiseksi Töölön-kodissani. Siksi muutin vuonna 2006 Helsingistä Tampereelle lähelle veljeäni ja ystäviäni. Täällä ihmiset hymyilevät ja ilmapiiri on vähemmän ankara kuin pääkaupungissa.

En ole oppinut rakkaudesta mitään, se on jäänyt mysteeriksi. Romanttinen rakkaus on vaikea laji, josta en ole oikein saanut kiinni. Kun parisuhteessa tutustuu toiseen, sitä joko tympääntyy tai eroaa. Harvassa ovat he, jotka pystyvät pitämään kiinni romanttisesta rakkaudesta.

Minulla ei ole lapsia, enkä koskaan edes haaveillut äitiydestä. Ymmärsin, etten voi saada kaikkea eikä minun myöskään tarvitse. Uran ja lasten yhdistäminen olisi ollut minulle mahdotonta ilman, että lapset kärsivät. Olisin hermostunut liikaa ja kantanut syyllisyyttä, jos olisin joutunut laiminlyömään lapsiani.”

YSTÄVYYS

”En unohda auttajiani”

”Tärkeä käänne urallani oli se, kun aloin tehdä tiimityötä upeiden likkojen Eija Kantolan ja Anna Erikssonin kanssa vuonna 1997. Tähtiyö-joulukonserttikiertueesta tuli menestys.

Solistivuosien jälkeen nautin kovasti yhteistyöstä. Seuraavina vuosina teimme Rakkauden kiertokulku -kiertueita Eijan ja Marjorien eli Marjo-Riitta Niemisen kanssa.

Meistä tuli läheisiä, ystävystyimme ja jaoimme tosielämän kaikki puolet. Syntyi lapsia, miehet vaihtuivat ja sydämiä särkyi. Eijan kanssa olemme yhä paljon tekemisissä.

Vuosi 2004. Marjorie, Anneli Saaristo ja Eija Kantola tekivät yhdessä kiertueita. ”Yhdessä laulaminen tuntui riemulliselta, ja meistä tuli ystäviä.”

Olen menettänyt monia ystäviäni kuolemalle. Nykyään ystäviä on vain muutama, mutta he ovat erittäin läheisiä. En koskaan unohda ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua, sillä he ovat harvassa. Yksi heistä on ystäväni Risto Vahanen, joka on sponsoroinut monia levyjäni.”

TERVEYS

”Olen kiitollinen”

”Kun keho on 74-vuotias, tulee jo kaikenlaista vaivaa. Olen aamuisin herätessä kiitollinen, kun kaikki raajat liikkuvat ja pää pelaa.

En harrasta liikuntaa. Olen luonteeltani vähän laiska ja flegmaattinen. Mieluummin makaan sängyssä ja luen kirjoja. Toivoisin löytäväni jonkin vanhojen ihmisten kuntosalin, jonne kehtaisin mennä. Täydellisten vartaloiden treenipaikat eivät houkuttele. Tiedän, ettei vaatisi paljon mennä kävelylenkille lähipuistoon. Olen huomannut, että joka kerta, kun lähden kotoa ulos raittiiseen ilmaan, mielialani nousee.”

”En jaksa enää matkustella, mutta haaveilen vielä yhdestä matkasta jollekin kaukaiselle rannalle ison valtameren äärelle, esimerkiksi Seychelleille. Tai sitten Berliiniin, jonka tunnen nuoruudesta hyvin.”

KAUNEUS

”Shoppailu täytti tyhjyyttä”

”Vaikka lapsuudenkodissani oli taloudellisesti niukkaa, äitini teki minulle kauniita vaatteita. Hänellä oli kauneudentajua, jonka perin. Muistan, miten onnellinen olin, kun sain joskus uuden mekon. Haaveilin filmitähteydestä ja ihailin etenkin Marilyn Monroeta. Leikkasin hänen kuviaan Elokuva-Aitta-lehdestä ja liimasin niitä leikekirjaan perunalla. Ei meillä silloin ollut liimoja.

Rakastan yhä vaatteita, meikkejä ja laittautumista. Kauneus tuo iloa elämääni. Minulla on valtava määrä vaatteita, koruja ja upeita esiintymisasuja, joita olen ostanut ja teettänyt. Toisaalta olen oivaltanut, että shoppailuni on ollut tietynlaista kompensaatiota, tyhjyyden täyttämistä. Vähemmälläkin pärjää. Sitä paitsi teen jatkuvasti löytöjä omasta vaatekaapistani.

Olin pitkään ylipainoinen, ja minua haukuttiin siitä. Sain todella pahasti siipeeni asiasta. Viime vuosina olen laihtunut 12 kiloa kuin varkain. En ole laihduttanut, tehnyt ruokavaliomuutoksia tai lisännyt liikuntaa. Ruoka ei yksinkertaisesti maistu kuten ennen, joten syön vähemmän. Hoikistuneena tunnen liihottelevani kuin nuori likka. Oloni on kevyt.”

Fakta Anneli Saaristo Syntynyt 15.2.1949 Jokioisilla. Laulaja ja näyttelijä, taiteilijaeläkkeellä. Sinkku. Asuu Tampereella. Suunnitteilla 75-vuotisjuhlakonsertit Tampereelle ja Helsinkiin vuonna 2024.

