Matilda, 23, meni naimisiin velipuolensa kanssa – ”Kemia oli kiistämätön”

– Jotkut ovat kysyneet, että kun maailmassa on 8 miljardia ihmistä, niin miksi valitsit oman velipuolen. Ihan kuin voisin itse päättää, kehen rakastun, Matilda sanoo.

Matilda Erikssonin, 23, vuosi ei ole ollut kaikista tavallisin. Kesällä 2022 hän meni nimittäin naimisiin velipuolensa Samulin kanssa.

Siis mitä? Aloitetaan ihan alusta.

Matilda ja Samuli tapasivat ensi kertaa toisensa noin neljä vuotta sitten Matildan äidin 50-vuotisjuhlissa. Samuli tuli juhliin isänsä kanssa, sillä Samulin isä ja Matildan äiti seurustelivat.

– Me molemmat Samulin kanssa seurustelimme tuolloin ex-kumppaniemme kanssa. Minusta ja Samulin tuolloisesta tyttöystävästä tuli kavereita. Samulin kanssa emme juhlien jälkeen oikeastaan nähneet, Matilda kertoo Me Naisille.

Seuraavana vuonna Matildan äiti ja Samulin isä menivät naimisin. Näin Matildasta ja Samulista tuli sisarpuolia.

Pikkuhiljaa kaksikko läheni hyviksi ystäviksi. He huomasivat, että toisen seurassa oli rento ja turvallinen olo. Molemmat olivat eronneet hiljattain, ja Matildalla oli takanaan myös toinen rankempi parisuhde.

– Tunsin, että voin kertoa Samulille ihan kaikesta, eikä hän ikinä tuomitsisi minua.

Käänteentekevä pusu

Alkuvuodesta 2021 Matilda ja Samuli alkoivat viettää aikaa enemmän yhdessä.

– Siinä kehittyi jotain sellaista kemiaa, vaikka mitään ei tapahtunut.

Saman vuoden huhtikuussa Samuli ja Matilda olivat mökillä vanhempiensa ja yhden ystävänsä kanssa. Illan aikana istuttiin paljussa ja vietettiin aikaa yhdessä.

” Silloin vielä sanoin, että mitään romanttista ei voisi tapahtua.

Kun Samuli ja Matilda jäivät kahdestaan, Samuli suuteli Matildaa.

– Minulla oli käynyt mielessä, että ehkä jotain sellaista voisi tapahtua. Viikkoa aiemmin olin vetänyt Samulin sivuun kaveriporukan illanvietossa, ja olimme käyneet läpi tilannettamme. Silloin vielä sanoin, että mitään romanttista ei voisi tapahtua, sillä ystävyytemme ja koko perhetilanne on molemmille niin tärkeä, Matilda muistelee.

– Kun suutelimme, kemia oli kuitenkin niin kiistämätön, ettei sitä voinut sivuuttaa.

Kaksikko kertoi suhteensa muutoksesta vanhemmilleen vielä samana iltana.

– Olemme äitini kanssa hyvin läheiset, joten tuli heti olo, että haluan kertoa äidille tapahtuneesta.

Niinpä kaksikko meni ja suuteli vanhempiensa edessä mökillä. Siihen Samulin isä huusi, että ”hyvä!”, ja nelikko nauroi yhdessä. Vanhemmat suhtautuivat uutiseen hyvin.

Tiktokista julkisuuteen

Päätös olla toisen kanssa oli molemmille selkeä, ja kesällä 2022 Matilda ja Samuli menivät naimisiin.

Matilda ja Samuli häissään tänä kesänä.

Syksyllä 2022 Matilda postasi Tiktokiin humoristisen videon, josta käy ilmi, että Samuli oli aiemmin Matildan velipuoli. Idean videoon Matilda sai häiden jälkeen.

– Olen nähnyt Tiktokissa videoita, joissa ihmiset jakavat ihania hääkuviaan, joten halusin itsekin. Sitten keksin yhdistää hääkuvat tarinaan siitä, miten tapasimme.

Video sai muutaman päivän sisällä miljoonia katselukertoja.

– Sanoin Samulille, että videon aihe on ihan hauska, niin ehkä siihen tulisi jopa 10 000 katselukertaa, Matilda kertoo huvittuneena.

– Olin myös juuri ihmetellyt Samulille ääneen, että miten viraaliksi menevien videoiden tekijät vain heräävät seuraavana aamuna miljooniin katselukertoihin ja tuhansiin kommentteihin. Nyt se oikeasti tapahtui meille.

Video on saanut jutuntekohetkeen mennessä yli 5,5 miljoonaa katselukertaa, yli 700 000 tykkäystä ja yli 10 000 kommenttia.

– On hullua, että omaan elämään liittyviä kommentteja on videossa noin paljon. Luin niitä pariin tuhanteen asti, mutta sen jälkeen en pysynyt enää kärryillä.

” Ihan kuin voisin itse päättää, kehen rakastun.

Matildan mukaan videon kommenttien joukossa on niin kannustavia kuin negatiivisiakin kommentteja. Joihinkin kommentteihin Matilda ja Samuli ovat vastanneet humoristisilla videoilla.

– Jotkin kommentit ovat olleet todella henkilökohtaisia ja pistäneet ärsyttämään. Jotkut ovat kysyneet, että kun maailmassa on 8 miljardia ihmistä, niin miksi valitsit oman velipuolen. Ihan kuin voisin itse päättää, kehen rakastun.

– Joku kommentoi myös, että mieluummin kuolisi kuin menisi naimisiin velipuolensa kanssa. Kommentteja on tullut myös siitä, että haen vain huomiota tällä kaikella. Ihmiset eivät ymmärrä, että ihan oikeasti sanoin Samulia velipuoleksi kaksi ja puoli vuotta.

” Minulle tämä on antanut voimaa ja näyttänyt sen, ettei tätä tarvitse todellakaan häpeillä.

Matilda on saanut myös useita yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa sisarpuolensa kanssa.

– He ovat olleet kiitollisia, että tein Tiktok-videon, ja helpottuneita siitä, että joku muukin on rakastunut velipuoleensa. Minulle tämä on antanut voimaa ja näyttänyt sen, ettei tätä tarvitse todellakaan häpeillä.

Satoja uutisia ja Australian radioon

Viraalin Tiktok-videon huomasi pian myös kansainvälinen media. Haastattelupyyntöjä alkoi sadella Matildan Instagramin viestipyyntöihin, Facebook Messengeriin ja sähköpostiin.

Matilda on antanut haastattelun vain noin viidelle eri medialle. Uutisia on tehty Matildan arvion mukaan kymmeniä, ellei satojakin.

– Kaikkialta on tullut viestejä, että he ovat nähneet uutisia minusta ja Samulista siellä ja tuolla: Intiassa, Brasiliassa, Aasiassa ja niin edelleen, Matilda kertoo.

Suurin osa uutisista on tehty toisten uutisten pohjalta, eikä Matildaa tai Samulia ole haastateltu niihin ollenkaan.

– Meistä on tehty Youtube-videoitakin, joissa tuntemattomat ihmiset käyvät läpi meidän tarinaa. Näissä videoissa on jopa vuosia vanhoja kuvia äitini Facebookista. Ihan uskomatonta.

Yksi asia lehtijutuissa myös hieman ärsyttää.

– Tosi monessa lehtijutussa sanojani on vääristelty siitä, miten ystävämme suhteeseemme suhtautuivat. Vain kaksi kaveriamme on oikeasti suhtautunut negatiivisesti, kaikki muut ovat olleet vain positiivisella tavalla hämmentyneitä.

Viime viikolla Matilda ja Samuli vierailivat australialaisen radiokanavan ohjelmassa. Suorassa lähetyksessä parilta kysyttiin videopuhelun välityksellä kiperiä kysymyksiä esimerkiksi aiempien seksikumppanien määrästä. Tilanne oli jännittävä jo ihan siksi, että piti puhua englantia suorassa lähetyksessä.

” Kaikki tädeistä mummeihin ovat seuranneet tätä mielenkiinnolla.

Julkisuuden ja kansainvälisen huomion Matilda on kuitenkin kokenut voimaannuttavana. Matildalla on todettu ahdistuneisuushäiriö, ja haastatteluiden antaminen on vienyt hyvällä tavalla oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Tututkin ovat suhtautuneet parin yhtäkkiseen julkisuuteen hyvin. He ovat yllättyneet siitä, että Matildan ja Samulin tarina sai näin paljon maailmanlaajuista huomiota.

– Sukulaiset ovat nauraneet, ja kaikki tädeistä mummeihin ovat seuranneet tätä mielenkiinnolla.

Parisuhdesisältöä Tiktokiin?

Tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole Tiktok-videon tuoman julkisuuden myötä muuttuneet.

Pari haluaisi matkustaa ja ostaa oman asunnon, ehkä jo ensi vuonna.

– Kaikki ovat totta kai kysyneet, aiommeko hankkia lapsia. Mahdollisesti, mutta tähän ei ole mitään suoraa vastausta, Matilda summaa.

– Haluaisin myös tehdä Tiktokkiin enemmän sisältöä, myös yhdessä Samulin kanssa.

