Me Naisten kyselyssä 60 prosenttia vastaajista kertoo, että he haluaisivat seksiä enemmän kuin he sitä saavat. – Mies ei halua, on väsynyt, Susu kertoo.

Kiire, stressi, väsymys. Kumppani ei jaksa tai halua.

Tässä joukko syitä, joiden vuoksi seksielämässä voi olla hiljaisempaa kuin ehkä haluaisikaan.

Me Naiset kysyi lukijoilta, saavatko he seksiä niin usein kuin he haluaisivat. Kuusikymmentä prosenttia vastanneista kertoi, että he eivät saa seksiä niin usein kuin toivoisivat.

Me Naiset kysyi myös, kuinka usein lukijoiden tekee mieli seksiä. Hieman yli puolet vastaajista ilmoitti, että heidän tekee mieli seksiä liki päivittäin. Reilut 30 prosenttia puolestaan valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan heidän tekee mieli seksiä 1–3 kertaa viikossa.

Koostimme kyselystä yleisimmät syyt, miksi seksiä ei saa niin usein kuin haluaisi.

1. Arjessa on kiire

Kiireisessä perhearjessa aika ja halut eivät aina kohtaa kumppanin kanssa.

– Elämme ruuhka-aikaa, ja uusin tulokkaamme on nyt neljä kuukautta. Uni tuntuu yksinkertaisesti olevan tällä hetkellä tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, kertoo kyselyssä 34-vuotias Miina.

Miina kertoo haluavansa seksiä joitain kertoja kuukaudessa.

– Silloin, kun mieliteko yltyy tarpeeksi, ja on tilaisuus, sen on tapahduttava käsipelein. Nopeasti ennen kuin joku lapsista herää tai lastenohjelma loppuu.

TUNTUU, että aika ei riitä seksin harrastamiseen. Koska toisella on täysin erilainen työrytmi, on hankala sopia, koska harrastettaisiin seksiä. Katri, 39 KOTONA on pieniä lapsia. Toinen on kolmen kuukauden ikäinen vauva, toinen 7-vuotias. Vauva on erittäin huono nukkumaan päivisin. Myös puolison vuorotyö rajoittaa. Nainen, 35 HALUT ja jaksaminen eivät aina mene yhteen kumppanin kanssa. Arkisin työelämä verottaa molempien seksuaalista aktiivisuutta. Lisäksi teini-ikäiset lapset ovat hereillä pidempään kuin me vanhemmat. Hepsu, 44

Joskus arki on niin hektistä, että seksiä ei vaan jaksa.

– Kiire verottaa, ja jaksamisen vuoksi hetket puolison kanssa jäävät vähemmälle, sanoo 28-vuotias Pirjo.

2. Sinkkuna voi olla vaikea löytää seksiseuraa

Moni nainen kertoo olevansa sinkku. Sen vuoksi seksiä kumppanin kanssa ei ole niin usein kuin itse haluaisi.

– Vaikka sooloseksi on mahtavaa, kaipaisin seksiä myös miehen kanssa. Yhden yön jutuista en niin välitä, sanoo nelikymppinen Anna.

OLEN sinkku enkä harrasta irtosuhteita. Kati, 48 SINKKUÄITINÄ on ollut hankala löytää vapaa-aikaa ja seuraa. Nainen, 35 EN ole parisuhteessa, joten aikataulujen yhteen sovittaminen vakkaripanojen kanssa on välillä hankalaa. Jos olisin parisuhteessa, harrastaisin seksiä joka päivä, useammankin kerran päivässä. Jossu, 43

3. Kumppania ei innosta

Useampikin vastaaja kertoo seksin harrastamisen kaatuvan siihen, että kumppania ei innosta.

– Mies ei halua, on väsynyt. Vaikka annan selkeitä vihjeitä halukkuudestani, saan usein kielteisen vastauksen, kertoo 49-vuotias Susu.

PUOLISONI ei ole yhtä kiinnostunut seksistä kuin minä. Lisäksi seksistä ääneen puhuminen on hänelle vaikeaa. Heidi, 43 KUMPPANI ei jaksa harrastaa seksiä, eivätkä läheisyys ja kosketus ole hänelle yhtä tärkeitä kuin minulle. Monesti aloitettu rakastelu loppuu siihen, ettei hän pysty. Marili, 65. AVIOLIITTONI on seksitön. Minulla on vuosien rinnakkaissuhde työkaveriini, ja seksuaalisuuteni toteutuminen on tämän suhteen varassa – sooloseksiä lukuun ottamatta. Seela, 44

4. Etäisyys vaikuttaa

Joidenkin seksielämään vaikuttaa se, että asuu eri paikkakunnalla kuin kumppani.

– Elän etäsuhteessa, ja 830 kilometriä tuovat hienoisia rajoitteita, kertoo 39-vuotias Karoliina.

Välimatkalla on Karoliinan mukaan silti hyvätkin puolensa.

– Näemme toisiamme noin kuukauden välein. Silloin himot ovat kyllä yltyneet niin koviksi, että halut kohtaavat varmasti kun tapaamme!

MINÄ ja kumppanini olemme pitkän matkan suhteessa, joten seksi jää pois useammiksi kuukausiksi. Asia hoidetaan kyllä aina kuntoon seuraavalla tapaamiskerralla. Evelina, 18

5. Seksi ei onnistu terveysongelmien takia

Toisinaan seksi ei ota onnistuakseen esimerkiksi jonkin sairauden takia.

MIEHEN sairauden vuoksi seksiä ei ole ollut kuin kaksi kertaa vuoden 2016 jälkeen. Hän ei halua eikä kykene. Myös omat haluni ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana. Ehkä olen turtunut tilanteeseen. Läheisyyttä ja halailua on, mutta tunne jää vajaaksi. Jos joku saisi vielä liekin syttymään, se olisi upeaa ja ihmeellistä. Helga, 58 OMAT ja puolisoni terveysongelmat, kuten unettomuus ja ärtyvän suolen oireyhtymä, haittaavat seksielämää. Taina, 25

47-vuotias Piia kertoo olleensa viisi vuotta ilman seksiä. Hän sairastui vuonna 2017 rintasyöpään ja erosi samaan aikaan kumppanistaan.

– Hoidot ja lääkitys vaikuttivat eniten juuri seksuaalisuuteen. Kävin treffeillä, mutta miehille rinnan osapoisto ja arvet olivat kynnyskysymys. Parien treffien jälkeen en edes mennyt enää treffeille, Piia kertoo.

– Nyt kun lääkitys on loppunut, halut ovat alkaneet pikkuhiljaa palata. Näen joskus seksiunia ja herään pöksyt kosteana.

Torjutuksi tuleminen sattuu

– Haluan seksiä paljon useammin kuin kumppanini. Hänellä on melko paljon estoja, ja hän kärsii haluttomuudesta, kertoo 51-vuotias Mariaana.

– Tästä syystä olen se, joka tekee aina aloitteet. Jos lopettaisin, emme ehkä harrastaisi seksiä lainkaan.

Mariaanan mukaan kumppani ei halua lainkaan yhdyntää. Seksi on aina suuseksiä tai käsillä tyydyttämistä.

– Keskusteluyhteytemme on hyvä, ja kumppanini tiedostaa, että tilanne on minulle ongelmallinen. En halua painostaa häntä jatkuvasti, koska en tahdo hänen tuntevan, että olisin pakottamassa häntä seksiin. En halua aiheuttaa omalla käytökselläni hänelle lisää estoja. Toisaalta en voi teeskennellä, että minulla ei olisi enää lainkaan haluja.

Mariaana kertoo kokeneensa pitkään, että hänen olemuksena on syy kumppanin haluttomuuteen.

– Aina välillä samat tunteet vyöryvät mieleeni edelleen, vaikka kumppanini on vakuuttanut, että siitä ei ole kyse. Torjutuksi tuleminen loukkaa silti, oli syy mikä tahansa.

Me Naisten kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 3 000 ihmistä.

