Sami Hedberg pelästyi terveytensä menettämistä – lääkärin vastaanotolla selvisi, mistä kahdesta syystä epämääräiset oireet johtuivat

Sami Hedberg meni viime talvena lääkärin pakeille. Terveysongelmat olivat Samille tarpeellinen herätys.

Pelko terveyden menettämisestä sai stand up -koomikko Sami Hedbergin tajuamaan menneen talven aikana, mikä elämässä on tärkeää.

– Terveys, läheiset, vapaa-aika, koomikko summaa.

Haastavat koronavuodet olivat pistäneet Samin lujille. Terveys alkoi reistailla, eritoten vatsa. Viime talvena Sami sai oireista tarpeekseen ja hakeutui tutkimuksiin. Niissä selvisi, että koomikon aineenvaihdunta oli täysin jumissa.

Mitään vakavaa ei onneksi löytynyt.

Lääkäri epäili, että terveysongelmien syynä olivat pitkittynyt stressi ja epäterveelliset elämäntavat.

– Se oli herätys, jota kipeästi tarvitsin. Tajusin, että minun on pakko alkaa pitämään huolta itsestäni.

” Oli aikaa miettiä, miten saisin aikaan elämäntapamuutoksen, joka pysyy.

Ensin Sami päätti ottaa itselleen aikaa. Hän pakkasi matkalaukut puolisonsa, laulaja Saija Tuupasen kanssa ja suuntasi kuukaudeksi Espanjaan. Se oli yksi harvoista pitkistä lomista Samin 18-vuotisen yrittäjäuran aikana.

– Lomalla oli aikaa miettiä sitä, miten saisin aikaan elämäntapamuutoksen, joka pysyy.

Sami päätyi treenaamaan hotellin kuntosalille ja päätti kokeilla juoksumattoa. Jokin sen meditatiivisuudessa kolahti: ei voinut hidastaa, kun matto pyöri alla.

Lomalta kotiin palasi seitsemän kiloa kevyempi ja paljon virkeämpi mies.

Tuloksista innostuneena Sami päätti hankkia juoksumaton myös kotiinsa.

– Olen päättänyt, että haluan panostaa hyvinvointiini.

